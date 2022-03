LambdaTest conclut une levée de fonds de 45 millions de dollars mené par Premji Invest pour développer sa plateforme d'orchestration de tests logiciels

L'entreprise utilisera ce financement pour poursuivre l'innovation qui repoussera les limites de l'orchestration des tests dans le nuage en termes de vitesse d'exécution, de performance et de fiabilité

SAN FRANCISCO, 30 mars 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, une plateforme d'orchestration de tests de bout en bout basée sur le cloud, a conclu une levée de fonds de 45 millions de dollars dirigé par Premji Invest avec la participation des investisseurs existants Sequoia Capital India, Telstra Ventures, Blume Ventures et Leo Capital. Sandeep Johri, ex-PDG et membre actuel du conseil d'administration de Tricentis, a également investi dans cette levée de fonds.

LambdaTest, qui a pour mission de repousser les limites de la vitesse d'exécution, des performances et de la fiabilité de l'exécution des tests, utilisera principalement le capital pour l'innovation de nouveaux produits. Une partie des fonds sera utilisée pour améliorer les capacités des produits existants et accélérer la croissance. L'entreprise cherche également à embaucher dans plusieurs rôles et zones géographiques.

La plateforme centrale d'exécution des tests de LambdaTest permet aux utilisateurs de tester leurs sites Web et leurs applications sur plus de 3 000 combinaisons différentes de navigateurs, de systèmes d'exploitation et de leurs nombreuses versions, ainsi que sur des appareils réels. Le test des actifs numériques est important pour les entreprises car elles n'ont que peu ou pas de contrôle sur les préférences de leurs clients en matière de téléphones, de navigateurs ou de systèmes d'exploitation. Pour offrir une expérience client sans faille, les entreprises doivent donc être au sommet de leur art en matière de tests.

Plus important encore, avec le rythme sans cesse croissant de l'innovation dans le monde numérique, les tests se déplacent vers la gauche, ce qui signifie que les tests logiciels sont effectués dès les premières étapes du développement du produit et impliquent à la fois les développeurs et les testeurs (QA), par rapport au modèle antérieur « en cascade » où les tests étaient la dernière étape avant le lancement du produit. Ce besoin croissant a poussé les entreprises à rechercher des solutions basées sur le cloud computing, optimisées pour la vitesse, les performances et la fiabilité.

« Nous nous efforçons de faciliter la vie des développeurs et des équipes d'assurance qualité en matière d'orchestration et d'exécution des tests. Au cours des derniers mois, nous avons lancé HyperExecute , une plateforme intelligente d'orchestration des tests de nouvelle génération pour aider les entreprises à exécuter des tests d'automatisation de bout en bout à la vitesse la plus rapide possible. Nous lancerons bientôt notre plateforme de test d'intelligence Test-at-Scale (TAS). Elle existe déjà en version bêta. Nous améliorons également en permanence les capacités de notre plateforme d'exécution centrale », a déclaré Asad Khan, directeur général de LambdaTest. « Ce tour de table va nous permettre de continuer à innover et à accélérer notre croissance. Nous avons pour mission de construire la meilleure plateforme d'exécution de tests pour la communauté des développeurs et des testeurs. »

Fondé en 2017, LambdaTest avait auparavant levé près de 25 millions de dollars de financement auprès de sociétés d'investissement telles que Sequoia Capital India, Telstra Ventures, Leo Capital Holdings, Blume Ventures, et d'autres.

La plateforme LambdaTest est utilisée par plus d'un million de développeurs et de testeurs dans le monde. La société a effectué plus de 100 millions de tests depuis sa création et a connu une croissance de 300 % de ses activités l'année dernière. Grâce aux offres de la société, ses clients ont pu réduire de 95 % le délai de mise sur le marché, augmenter de 62 % la productivité des versions et identifier 67 % des problèmes avant le lancement.

« LambdaTest aide les entreprises à orchestrer l'exécution de leurs tests en leur fournissant des solutions rentables et évolutives tout en leur donnant un meilleur contrôle sur leur infrastructure existante sans avoir besoin d'en rajouter. Ils repoussent les limites de la vitesse, de la fiabilité et des performances de l'exécution des tests. Nous sommes heureux de nous associer à cette équipe super ambitieuse de LambdaTest qui cherche à changer le visage de l'exécution des tests », a déclaré Atul Gupta, partenaire, Premji Invest.

À propos de LambdaTest

Plus de 500 entreprises et plus de 1 M utilisateurs dans plus de 130 pays comptent sur LambdaTest pour leurs besoins en exécution de tests.

