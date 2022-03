LambdaTest fecha USD 45 milhões em uma rodada de risco liderada pela Premji Invest para expandir sua plataforma de orquestração de testes de software

A empresa utilizará o financiamento para promover a inovação que ampliará os limites da orquestração de testes baseada em nuvem em termos de velocidade de execução, desempenho e confiabilidade

SÃO FRANCISCO, 30 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, plataforma líder completa de orquestração de testes baseada em nuvem, fechou um total de USD 45 milhões em uma rodada de risco liderada pela Premji Invest, com a participação dos atuais investidores Sequoia Capital India, Telstra Ventures, Blume Ventures e Leo Capital. Sandeep Johri, ex-CEO e atual membro da diretoria da Tricentis, também atuou como investidor anjo nessa rodada.

A LambdaTest, que tem a missão de ampliar os limites da velocidade de execução, desempenho e confiabilidade da execução de testes, utilizará o capital principalmente para a inovação de novos produtos. Uma parte dos fundos será utilizada para melhorar as capacidades de produto atuais e acelerar o crescimento. A empresa também pretende fazer contratações para vários cargos e localidades geográficas.

A plataforma central de execução de testes da LambdaTest permite que os usuários testem seus sites e aplicativos em mais de três mil combinações diferentes de navegadores, sistemas operacionais e suas muitas versões e também em dispositivos reais. Testar os ativos digitais é importante para as empresas, uma vez que elas têm pouco ou nenhum controle sobre as preferências de seus clientes quando se trata de telefones, navegadores ou sistemas operacionais. Portanto, para oferecer uma experiência perfeita ao cliente, as empresas precisam passar em todos os testes.

Mais importante ainda, com o ritmo de inovação cada vez mais acelerado no mundo digital, os testes estão mudando para a esquerda, o que significa que os testes de software são realizados desde as fases realmente iniciais do desenvolvimento de produtos e envolvem desenvolvedores e testadores (garantia da qualidade, GQ), diferentemente do modelo anterior de "cachoeira", em que os testes eram a última etapa antes do lançamento do produto. Essa necessidade crescente fez com que as empresas anseiem por soluções baseadas em nuvem que tenham sido otimizadas para velocidade, desempenho e confiabilidade.

"Estamos extremamente concentrados em facilitar a vida dos desenvolvedores e das equipes de GQ quando se trata de testar a orquestração e a execução. Nos últimos meses, lançamos a HyperExecute, uma plataforma de orquestração de testes inteligentes de última geração, que ajuda as empresas a realizar testes de automação de ponta a ponta com a velocidade mais rápida possível. Em breve, lançaremos nossa plataforma de inteligência de testes Test-at-Scale (TAS). Ela já está em beta. Também estamos aprimorando continuamente as capacidades de nossa plataforma central de execução", disse Asad Khan, CEO da LambdaTest. "Essa rodada de financiamento nos permitirá continuar inovando e acelerando o crescimento. Temos a missão de desenvolver a melhor plataforma de execução de testes para a comunidade de desenvolvedores e testadores."

Fundada em 2017, a LambdaTest já havia arrecadado cerca de USD 25 milhões em financiamento de empresas de investimento como Sequoia Capital India, Telstra Ventures, Leo Capital Holdings, Blume Ventures e outras.

A plataforma da LambdaTest é utilizada por mais de um milhão de desenvolvedores e testadores em todo o mundo. A empresa realizou mais de 100 milhões de testes desde sua fundação e aumentou seus negócios em 300% no ano passado. Utilizando as ofertas da empresa, seus clientes conseguiram um tempo de lançamento no mercado 95% mais rápido, aumentar sua produtividade de lançamento em 62% e identificar 67% dos problemas antes do lançamento.

"A LambdaTest está ajudando as empresas a orquestrar sua execução de testes, oferecendo-lhes soluções econômicas e escaláveis, ao mesmo tempo que lhes oferece melhor controle de sua infraestrutura existente sem a necessidade de adicionar mais. Elas estão ultrapassando os limites de velocidade, confiabilidade e desempenho da execução de testes. Estamos felizes em fazer parceria com essa equipe super ambiciosa da LambdaTest, que está procurando mudar a cara da execução de testes", disse Atul Gupta, sócio da Premji Invest.

A LambdaTest é uma plataforma líder de orquestração de testes. Sua plataforma de execução de testes permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de Internet e aplicativos móveis em mais de três mil navegadores, versões de navegadores e ambientes de sistemas operacionais diferentes. Entre outras ofertas da empresa estão a HyperExecute, uma plataforma de orquestração de testes inteligentes de última geração, que ajuda as empresas a realizar testes de automação de ponta a ponta na velocidade mais rápida possível, e Test-at-Scale (TAS), uma plataforma de inteligência de testes.

Mais de 500 empresas e mais de um milhão de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de execução de testes.

