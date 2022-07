LambdaTest lança a primeira edição de sua conferência Testµ

A conferência on-line Testµ (TestMu) abordará tendências mais importantes no cenário de testes e ajudará os testadores/desenvolvedores a ter uma visão do futuro dos testes.

SÃO FRANCISCO, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, uma plataforma em nuvem líder de testes de qualidade contínua, lançou a primeira edição de sua conferência Testµ. O evento gratuito on-line de três dias será realizado entre 23 e 25 de agosto de 2022. Ela se concentrará nas importantes tendências do setor e buscará desvendar o futuro dos testes. Os participantes também aprenderão como as principais empresas inovam para alcançar a excelência nos testes.

Os palestrantes principais da conferência Testµ incluem líderes de opinião como Maaret Pyhäjärvi, engenheiro responsável por testes da Vaisala; Richard Bradshaw, CEO do Ministry of Testing; Chaithanya Kolar, diretor geral e líder de engenharia de qualidade da Deloitte US; Pradeep Govindasamy, CEO da Qualizeal; Maneesh Sharma, COO da LambdaTest, Manoj Kumar, vice-presidente de relações com desenvolvedores na LambdaTest. A LambdaTest também divulgará nos próximos dias mais de 20 palestrantes de renome mundial que participarão da conferência.

"Todos estão buscando produtos de qualidade hoje em dia devido ao aumento da concorrência e das demandas dos clientes. A qualidade não pode ser um pensamento posterior e certamente não pode ser injetada posteriormente sem impacto significativo. Isso significa que toda a equipe precisa desempenhar um papel e um aspecto que pode ajudar é a realização de testes. Os desenvolvedores e testadores em particular precisam efetuar testes o mais cedo possível. Para isso, precisamos aprender e nos aperfeiçoar continuamente. O Testµ será uma grande oportunidade para fazer exatamente isso", disse Richard Bradshaw, CEO do Ministry of Testing. "Estou entusiasmado por ser um palestrante principal na conferência on-line e também espero algumas significantes e instigantes interações."

A conferência permitirá que os participantes se conectem com líderes de opinião globais por meio de sessões de especialistas, oficinas e tutoriais, ao mesmo tempo em que lhes dará um espaço para se relacionarem com testadores e desenvolvedores de mais de 130 países, demonstrarem suas habilidades e ganharem prêmios interessantes por meio de competições de maratonas de testes e de Blogs.

"A conferência Testµ é sobre você, nossa amada comunidade. Estamos trazendo profissionais de classe mundial para compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre tudo, desde os aspectos profundamente técnicos dos testes até os aspectos não frequentemente falados, como a cultura", disse Manoj Kumar, vice-presidente de relações com desenvolvedores da LambdaTest. "Nosso objetivo é realmente oferecer uma plataforma para a comunidade aprender uns com os outros e descobrir novas possibilidades. Mal podemos esperar para vê-lo na conferência on-line e desbloquearmos juntos o futuro dos testes de qualidade."

A LambdaTest arrecadou recentemente USD 45 milhões em uma rodada de investimento de risco liderada pela Premji Invest com a participação dos investidores atuais. A empresa também lançou a HyperExecute, uma plataforma de orquestração de testes inteligente de última geração, que ajuda os testadores e desenvolvedores a realizarem testes completos de automação na velocidade mais alta possível, e a Test at Scale (TAS), uma plataforma de inteligência e de observabilidade de teste.

Se tiver interesse em participar da conferência Testµ você pode se inscrever aqui gratuitamente -https://www.lambdatest.com/testuconf-2022.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma na nuvem de teste de qualidade contínua que ajuda os desenvolvedores e os avaliadores a enviarem um software mais rapidamente. Mais de sete mil clientes, um milhão de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

A plataforma LambdaTest oferece uma orquestração de testes segura, escalável e criteriosa para os clientes em diferentes pontos do ciclo de vida de seus DevOps (CI/CD).

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos móveis e de internet em mais de três mil navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.

A HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer plataforma e linguagem de programação em velocidades utrarrápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, o que ajuda os desenvolvedores a criarem software mais rápido.

O Test at Scale (TAS) ajuda os desenvolvedores a terem um controle minucioso sobre a qualidade dos testes ao obter informações detalhadas sobre a execução do teste, a gestão de testes instáveis e reduzir os tempos de feedback ao executar apenas os testes afetados e, assim, ajudar a obter feedback mais rápido sobre as alterações de código. O TAS é de código aberto e suporta múltiplas estruturas de testes.

