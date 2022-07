LambdaTest lanza la primera edición de su conferencia Testµ

La conferencia Testµ en línea (TestMu) tratará sobre las tendencias importantes en el escenario de las pruebas y ayudará a los evaluadores y desarrolladores a echar un vistazo al futuro de las pruebas.

SAN FRANCISCO, 13 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, una importante plataforma en la nube que se dedica a realizar pruebas continuas de calidad, lanzó la primera edición de su conferencia Testµ. El evento gratuito en línea de tres días de duración se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de agosto de 2022. Se centrará en las tendencias importantes en el sector y buscará desentrañar el futuro de las pruebas. Además, los participantes aprenderán cómo las empresas líderes innovan para lograr la excelencia en las pruebas.

Entre los oradores principales de la conferencia Testµ se encuentran líderes intelectuales como Maaret Pyhäjärvi, ingeniero principal de pruebas de Vaisala; Richard Bradshaw, director ejecutivo de Ministry of Testing; Chaithanya Kolar, directora general y líder de Ingeniería de Calidad en Deloitte US; Pradeep Govindasamy, director ejecutivo de Qualizeal; Maneesh Sharma, director de operaciones de LambdaTest y Manoj Kumar, vicepresidente de Relaciones con los Desarrolladores de LambdaTest. LambdaTest también presentará más de 20 oradores de renombre mundial que forman parte del panel en los próximos días.

"En estos días, todos buscan productos de calidad debido al aumento de la competencia y las altas demandas de los clientes. La calidad no puede ser una idea adicional, y ciertamente no se puede incorporar más tarde sin generar un impacto significativo. Esto significa que todo el equipo debe participar, y un aspecto que puede ayudar es la ejecución de pruebas. Los desarrolladores y evaluadores deben especialmente realizar pruebas lo antes posible. Para poder hacerlo, debemos aprender y capacitarnos continuamente. Testµ será una gran oportunidad para hacer precisamente eso,'' señaló Richard Bradshaw, director ejecutivo de Ministry of Testing. "Me entusiasma ser un orador principal en la conferencia en línea y también espero con ansias realizar interacciones que induzcan la reflexión.''

La conferencia facilitará que los participantes se pongan en contacto con líderes de pensamiento de todo el mundo por medio de sesiones con expertos, talleres y tutoriales, a la vez que les ofrecerá un espacio para conectarse con evaluadores y desarrolladores de más de 130 países, dar a conocer sus habilidades y ganar emocionantes premios a través de las competencias Test-a-thon y Blog-a-thon.

"La conferencia Testµ está enfocada en ustedes, nuestra querida comunidad. Contaremos con la participación de profesionales de primer nivel quienes compartirán sus conocimientos e ideas sobre todo tipo de aspectos, desde la dimensión netamente técnica de las pruebas hasta temas de los que no se habla mucho, como la cultura", afirmó Manoj Kumar, vicepresidente de Relaciones con los Desarrolladores de LambdaTest. "Nuestro objetivo es ofrecer una plataforma para que los miembros de la comunidad aprendan unos de otros y descubran nuevas posibilidades. Estamos ansiosos por verlos en la conferencia en línea y posibilitar juntos el futuro de las pruebas de calidad.''

LambdaTest recaudó recientemente USD 45 millones en una ronda de financiamiento de capital de riesgo dirigida por Premji Invest con la participación de inversionistas existentes. La empresa además lanzó hace poco HyperExecute, una plataforma de orquestación de pruebas inteligentes de última generación que ayuda a los encargados de realizar pruebas y a los desarrolladores a ejecutar pruebas automatizadas de extremo a extremo a la mayor velocidad posible, y Test at Scale (TAS), una plataforma de inteligencia y capacidad de observación de pruebas.

Si está interesado en formar parte de la conferencia Testµ, puede registrarse aquí de forma gratuita: https://www.lambdatest.com/testuconf-2022.

Acerca de LambdaTest

LambdaTest es una plataforma en la nube de pruebas de calidad continua que ayuda a los desarrolladores y evaluadores a enviar códigos con mayor rapidez. Más de 7.000 clientes y un millón de usuarios en más de 130 países confían en LambdaTest para sus necesidades de pruebas.

La plataforma LambdaTest ofrece una orquestación de pruebas segura, escalable y reveladora para clientes en diferentes puntos del ciclo de vida de sus DevOps (CI/CD):

Pruebas de navegadores y aplicaciones La nube les permite a los usuarios ejecutar tanto pruebas manuales como automatizadas de aplicaciones web y móviles en más de 3.000 navegadores diferentes, dispositivos reales y entornos de sistemas operativos.

HyperExecute ayuda a los clientes a ejecutar y organizar redes de pruebas en la nube para cualquier plataforma y lenguaje de programación a gran velocidad con el fin de reducir el tiempo para pruebas de calidad de manera significativa, lo que ayuda a los desarrolladores a crear software con mayor rapidez.

Test-at-Scale (TAS) ayuda a los desarrolladores a obtener un control detallado sobre la calidad de las pruebas al obtener información profunda sobre la ejecución de las pruebas, la gestión de las pruebas inestables y la reducción de los tiempos de retroalimentación al ejecutar solo las pruebas afectadas y, por lo tanto, ayudar a obtener retroalimentación más rápida sobre cambios de código. TAS opera con código abierto y admite múltiples marcos de pruebas.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

FUENTE LambdaTest

SOURCE LambdaTest