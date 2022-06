LambdaTest lança o Test-at-Scale (TAS) para ajudar as empresas a realizar testes de deslocamento para a esquerda (shift-left testing) sem interrupções

Com o TAS, os desenvolvedores podem acelerar seus testes e obter um tempo de comercialização mais rápido

SAN FRANCISCO, 17 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, uma plataforma líder na nuvem de testes contínuos de qualidade, lançou recentemente o Test-in-Scale (TAS), uma plataforma de observação e inteligência de testes, para ajudar as equipes de desenvolvimento com os testes de deslocamento para a esquerda (shift-left testing).

As empresas atuais dependem em grande medida dos testes de automação para acelerar seu ciclo de desenvolvimento, entretanto, os desenvolvedores ainda precisam esperar muito tempo para obter feedback, uma vez que são executados muitos testes desnecessários, o que gera obstruções nos pipelines, baixa produtividade, falta de clareza e ciclos de lançamento mais lentos.

O TAS resolve esse problema profundamente enraizado com sua solução tripla – seleção de teste inteligente, gestão de teste instável e análise em profundidade.

A seleção inteligente de testes interpreta e executa de forma inteligente apenas o subconjunto relevante de testes que são afetados pela atualização ou alteração do código, o que ajuda as equipes a reduzir o tempo de teste em cerca de 95%. A administração de testes instáveis ajuda os usuários a encontrar, sinalizar, colocar em quarentena e administrar testes instáveis.

Além disso, as equipes de desenvolvimento e os responsáveis pela tomada de decisão podem obter facilmente visibilidade dos KPI, como o tempo médio de reparação (MTTR), o tempo médio entre falhas (MTBF), a taxa de falhas e os testes que falham com frequência, entre outros, para ajudar com melhor tomada de decisões.

Atualmente, o TAS é compatível com Mocha, Jest e Jasmine para testar as bases de código de JavaScript e tem planos para ampliar a comparabilidade do produto com Java, Python e Golang em um futuro próximo.

"No exigente mundo atual de desenvolvimento de software, os os testes são responsabilidade de todos. Os desenvolvedores, os encarregados do controle de qualidade e os responsáveis pela tomada de decisões devem trabalhar juntos para garantir um produto impecável. Os testes de deslocamento à esquerda são a necessidade do momento, e o TAS ajudará as empresas com exatamente isso", disse Asad Khan, CEO da LambdaTest. "Até agora, o TAS estava em versão beta, mas acreditamos que agora é o momento do mundo experimentar a TAS. As equipes de desenvolvimento podem integrar facilmente o TAS em seu processo de CI/CD existente, e os resultados serão imediatamente visíveis. O TAS é de código aberto, e agradecemos as contribuições da comunidade para ajudar os desenvolvedores a aproveitar a plataforma em todo o seu potencial."

A LambdaTest arrecadou recentemente USD 45 milhões em uma rodada de investimento de risco liderada pela Premji Invest com a participação dos investidores atuais. A empresa também lançou dois produtos pioneiros: a HyperExecute, uma plataforma de orquestração de testes inteligentes de última geração, que ajuda os testadores e desenvolvedores a realizar testes completos de automação na velocidade mais alta possível.

A plataforma da LambdaTest é utilizada por mais de um milhão de desenvolvedores e avaliadores em todo o mundo. A empresa realizou mais de 100 milhões de testes desde sua fundação e aumentou seus negócios em 300% no ano passado. Utilizando as ofertas da empresa, seus clientes conseguiram um tempo de lançamento no mercado 95% mais rápido, aumentar sua produtividade de lançamento em 62% e identificar 67% dos problemas antes do lançamento.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma na nuvem de teste de qualidade contínua que ajuda os desenvolvedores e avaliadores a enviar o código mais rapidamente. Mais de sete mil clientes, um milhão de usuários em 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste. A plataforma LambdaTest oferece uma orquestração de testes segura, escalável e perspicaz para os clientes em diferentes pontos do ciclo de vida de seus DevOps (CI/CD):

Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos móveis e de Internet em mais de três mil navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.

A HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer plataforma e linguagem de programação em velocidades utra-rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, o que ajuda os desenvolvedores a criar software mais rápido.

Test at Scale (TAS) ajuda os desenvolvedores a obter um controle minucioso sobre a qualidade dos testes ao obter informações detalhadas sobre a execução do teste, a administração de testes instáveis e reduzir os tempos de feedback ao executar apenas os testes afetados e, assim, ajuda a obter feedback mais rápido sobre as alterações de código. O TAS é de código aberto e admite múltiplas estruturas de testes.

