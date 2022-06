LambdaTest lance le Test-at-Scale (TAS) pour aider les entreprises à effectuer des tests sans faille de type shift-left

Avec TAS, les développeurs peuvent accélérer leurs tests et obtenir un délai de mise sur le marché plus rapide

SAN FRANCISCO, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, une plateforme cloud de tests de qualité en continu de premier plan, a récemment lancé Test-at-Scale (TAS), une plateforme d'intelligence et d'observabilité test, pour aider les équipes de développement à effectuer des tests shift-left.

Aujourd'hui, les entreprises dépendent fortement des tests d'automatisation pour accélérer leur cycle de développement, mais les développeurs doivent encore attendre longtemps avant d'obtenir un retour d'informations, car de nombreux tests inutiles sont exécutés, ce qui entraîne l'engorgement des pipelines, une faible productivité, un manque de clarté et des cycles de publication plus lents.

TAS résout ce problème profondément enraciné grâce à sa solution à trois volets : sélection intelligente des tests, gestion des tests douteux et analyse approfondie.

La sélection intelligente des tests interprète intelligemment et exécute uniquement le sous-ensemble pertinent de tests qui sont concernés par la mise à jour ou la modification du code, aidant ainsi les équipes à réduire le temps de test de 95 %. La gestion des tests douteux aide les utilisateurs à trouver, signaler, mettre en quarantaine et gérer les tests douteux.

De plus, les équipes de développement et les décideurs peuvent facilement obtenir une visibilité sur les indicateurs clés de performance (KPI) tels que le temps moyen de réparation (MTTR), le temps moyen entre les défaillances (MTBF), le taux de défaillance et les tests qui échouent fréquemment, entre autres, afin de faciliter la prise de meilleures décisions.

Actuellement, TAS prend en charge Mocha, Jest et Jasmine pour tester les bases de code JavaScript et prévoit d'étendre le support produit à Java, Python et Golang dans un avenir proche.

« Dans le monde exigeant du développement logiciel d'aujourd'hui, les tests sont la responsabilité de tous. Les développeurs, les AQ et les décideurs doivent travailler ensemble pour garantir un produit impeccable. Les tests shift-left sont la nécessité du moment, et TAS aidera les entreprises à cet égard », a déclaré Asad Khan, PDG de LambdaTest. « TAS était jusqu'à présent en version bêta, mais nous pensons qu'il est maintenant temps pour le monde de faire l'expérience de TAS. Les équipes de développement peuvent facilement intégrer TAS dans leur pipeline CI/CD existant, et les résultats seront immédiatement visibles. TAS est open source, et nous accueillons favorablement les contributions de la communauté pour aider les développeurs à exploiter pleinement le potentiel de la plateforme. »

LambdaTest a récemment levé 45 millions de dollars dans le cadre d'un projet mené par Premji Invest avec la participation d'investisseurs existants La société a également lancé HyperExecute, une plateforme intelligente d'orchestration de tests de nouvelle génération qui aide les testeurs et les développeurs à exécuter des tests d'automatisation de bout en bout à la vitesse la plus rapide possible.

La plateforme LambdaTest est utilisée par plus d'un million de développeurs et de testeurs dans le monde. La société a exécuté plus de 100 millions de tests depuis sa création et a connu une croissance de 300 % de ses activités l'année dernière. Grâce aux offres de la société, ses clients ont pu réduire de 95 % le délai de mise sur le marché, augmenter de 62 % la productivité des versions et identifier 67 % des problèmes avant le lancement.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme cloud de tests de qualité en continu qui aide les développeurs et les testeurs à expédier le code plus rapidement. Plus de 7 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test. La plateforme LambdaTest fournit une orchestration de tests sécurisée, évolutive et pertinente pour les clients à différents stades de leur cycle de vie DevOps (CI/CD) :

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation différents.

permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation différents. HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle plateforme et n'importe quel langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps consacré aux tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle plateforme et n'importe quel langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps consacré aux tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement. Test at Scale (TAS) aide les développeurs à obtenir un contrôle précis de la qualité des tests en obtenant des informations approfondies sur l'exécution des tests, la gestion des tests douteux et la réduction des temps de retour d'information en exécutant uniquement les tests concernés, ce qui permet ainsi d'obtenir un retour d'information plus rapide sur les modifications du code. TAS est open source et prend en charge de nombreux cadres de test.

