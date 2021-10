Lançamento de smartwatches das séries GTR 3 e GTS 3 da Amazfit, combinando moda e tecnologia em três dispositivos vestíveis de destaque: GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3

Recursos de saúde e estilo de vida

Os três novos smartwatches da Amazfit proporcionam uma variedade de recursos inovadores de saúde, fitness e estilo de vida, apresentados no Zepp OS. Por meio de uma interface intuitiva e poderosa, este sistema operacional (OS) permite que os usuários liberem todo o seu potencial, explorem suas paixões e vivam a vida de forma positiva.

Em vez de transferir um OS para smartphone que consome muita energia para os pulsos dos usuários, o novo sistema operacional é personalizado para otimizar o desempenho dos dispositivos vestíveis inteligentes da Amazfit. Construído com base no conceito de ser leve , suave e prático, este OS permitirá uma interação mais fácil e ajudará os usuários a eliminar operações tediosas com menor consumo de energia em comparação com o sistema operacional para smartwatches anterior.

Ele também funciona em dispositivos Android e iOS, e se conecta a plataformas populares de saúde, como Apple Health ou Google Fit, para sincronizar seus dados de saúde, e Strava, Relive, Runkeeper e TrainingPeaks para sincronizar e compartilhar dados esportivos. Outros destaques incluem:

Personalização: até 150 ou mais mostradores vibrantes com monitores que combinam sempre ativos [2] para cada humor ou ocasião, bem como efeitos dinâmicos e animações suaves. Os usuários poderão até mesmo criar seus próprios mostradores de relógio e mini aplicativos com o kit de desenvolvedores de aplicativos (em breve).

até 150 ou mais mostradores vibrantes com monitores que combinam sempre ativos para cada humor ou ocasião, bem como efeitos dinâmicos e animações suaves. Os usuários poderão até mesmo criar seus próprios mostradores de relógio e mini aplicativos com o kit de desenvolvedores de aplicativos (em breve). Avaliação de saúde 4 em 1 fácil: a possibilidade de testar quatro métricas de saúde com um toque [3] graças ao BioTracker TM PPG 3.0 integrado da 6PD (fotodiodos), que mede quatro métricas de saúde (frequência cardíaca, saturação de oxigênio [4] , nível de estresse e taxa de respiração) em até 45 segundos.

graças ao BioTracker PPG 3.0 integrado da 6PD (fotodiodos), que mede quatro métricas de saúde (frequência cardíaca, saturação de oxigênio , nível de estresse e taxa de respiração) em até 45 segundos. Fácil gerenciamento de saúde 24 horas: monitore a sua frequência cardíaca durante todo o dia [5] – até mesmo quando estiver nadando. Com alertas para frequências cardíacas anormalmente altas ou baixas, além de rastreamento de zonas de frequência cardíaca para que você possa otimizar seus treinos, o relógio é um parceiro de saúde completo e fácil de usar para todos.

– até mesmo quando estiver nadando. Com alertas para frequências cardíacas anormalmente altas ou baixas, além de rastreamento de zonas de frequência cardíaca para que você possa otimizar seus treinos, o relógio é um parceiro de saúde completo e fácil de usar para todos. Fácil de compreender : sua condição de saúde e bem-estar atuais é calculada de forma instantânea e convertida em uma pontuação PAI (inteligência de atividade pessoal) individual [6] , compilada a partir de dados com base nos seus últimos sete dias de atividade.

: sua condição de saúde e bem-estar atuais é calculada de forma instantânea e convertida em uma pontuação PAI (inteligência de atividade pessoal) individual , compilada a partir de dados com base nos seus últimos sete dias de atividade. Monitoramento avançado do sono a partir do seu relógio: monitore [7] seus estágios de sono leve, profundo e REM, além dos horários que acorda durante a noite, cochilos diurnos por mais de 20 minutos e até mesmo a qualidade da respiração durante o sono. Para mais conveniência, verifique os seus dados de sono diretamente no relógio.

monitore seus estágios de sono leve, profundo e REM, além dos horários que acorda durante a noite, cochilos diurnos por mais de 20 minutos e até mesmo a qualidade da respiração durante o sono. Para mais conveniência, verifique os seus dados de sono diretamente no relógio. Rastreamento avançado do ciclo menstrual: entenda facilmente o seu ciclo e planeje com antecedência. Depois de registrar o seu período menstrual, você pode prever de forma inteligente e íntima o tempo e a duração da seguinte janela menstrual e fértil, evitando surpresas.

entenda facilmente o seu ciclo e planeje com antecedência. Depois de registrar o seu período menstrual, você pode prever de forma inteligente e íntima o tempo e a duração da seguinte janela menstrual e fértil, evitando surpresas. Telas eficientes e de acesso rápido: economize tempo, personalize o que é importante para você e acesse cartões de atalho para passar o dia com tranquilidade. Obtenha acesso fácil às informações principais por meio de um toque ou deslize.

economize tempo, personalize o que é importante para você e acesse cartões de atalho para passar o dia com tranquilidade. Obtenha acesso fácil às informações principais por meio de um toque ou deslize. Controle por voz: com Alexa [8] , você pode definir um alarme, fazer uma pergunta e muito mais quando estiver on-line e, quando off-line, usar o assistente de voz off-line [9] para abrir um modo esportivo ou recurso de saúde, ou até mesmo acessar a Home Connect para controlar dispositivos domésticos inteligentes. Também desfrute de um ecossistema crescente de mais de dez mini aplicativos.

com Alexa , você pode definir um alarme, fazer uma pergunta e muito mais quando estiver on-line e, quando off-line, usar o assistente de voz off-line para abrir um modo esportivo ou recurso de saúde, ou até mesmo acessar a Home Connect para controlar dispositivos domésticos inteligentes. Também desfrute de um ecossistema crescente de mais de dez mini aplicativos. GPS rápido e preciso: comece mais rapidamente com rastreamento de localização preciso [10] com base em cinco sistemas de satélite.

comece mais rapidamente com rastreamento de localização preciso com base em cinco sistemas de satélite. Opções para personalizar: priorize seus recursos preferidos, carregue uma foto para personalizar o mostrador do seu relógio em segundo plano, ou escolha entre 15 designs de animação dinâmica para combinar com a sua roupa, seja no trabalho, descanso ou fazendo exercícios.

priorize seus recursos preferidos, carregue uma foto para personalizar o mostrador do seu relógio em segundo plano, ou escolha entre 15 designs de animação dinâmica para combinar com a sua roupa, seja no trabalho, descanso ou fazendo exercícios. Ferramentas de motivação: monitore as suas corridas com o Virtual Pacer opcional [11] e, em seguida, otimize o seu progresso e recuperação com o algoritmo de desempenho PeakBeats.

monitore as suas corridas com o Virtual Pacer opcional e, em seguida, otimize o seu progresso e recuperação com o algoritmo de desempenho PeakBeats. Ferramentas de gerenciamento da vida: gerencie o seu dia com notificações de mensagem, lembretes de sedentarismo e para beber água, calendário, eventos e listas de tarefas, previsões de tempo, controle remoto de câmera Bluetooth e muito mais.

O Zepp OS também conta com uma série de insights abrangentes sobre saúde e boa forma física, e o aplicativo Zepp do seu smartphone serve como um terminal onde você pode acessar orientações adicionais para ajudá-lo a atingir suas metas.

Os modelos GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3 foram desenvolvidos para evidenciar o seu desempenho interno de esforço e pico, ajudando você a entrar e sair sem esforço da sua vida digital, e atingir o equilíbrio e o sucesso.

Amazfit GTR 3 Pro: desenvolvido para capacitar

Como a oferta premium da nova série de dispositivos vestíveis de moda da Amazfit, o smartwatch GTR 3 Pro oferece algumas inovações líderes de mercado, ao mesmo tempo em que incentiva você a adotar um estilo de vida saudável e a estimular sua força interior.

Ostentando um monitor ultra HD vibrante de 1,45 polegadas, 331 ppi AMOLED, o GTR 3 Pro oferece visuais deslumbrantes e uma interface fácil de usar. Como sua ampla tela circular apresenta uma alta taxa de atualização para uma interação contínua e suave, o relógio apresenta uma impressionante relação de tela/corpo de 70,6%, portanto, apesar de ter um dos maiores monitores de relógios redondos do mercado, sem desperdício de espaço, o GTR 3 Pro ainda possui um tamanho confortável.

Olhe e explore uma ampla variedade de recursos e modos esportivos com a clássica coroa de navegação, e obtenha um feedback satisfatório e intuitivo à medida que você gira com a ponta dos seus dedos.

Quer você esteja ativando o monitoramento de atividades por meio de um dos mais de 150 modos esportivos integrados, ou monitorando seus níveis de estresse, o GTR 3 Pro possibilita que você se mantenha ciente da sua saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se você esquecer de ativar o seu modo esportivo, não se preocupe - o recurso de reconhecimento inteligente[12] entra em funcionamento para até oito esportes populares e garante que você nunca perca acidentalmente o monitoramento de atividades.

A vida útil da bateria valoriza ainda mais o GTR 3 Pro, uma vez que o relógio conta com uma ampla célula de 450 mAh que garante até 12 dias[13]de vida ininterrupta da bateria com uma única carga. Então, não se preocupe mais em ficar sem energia.

Além disso, os amantes da música vão amar a memória integrada de 2,3GB[14] do GTR 3 Pro, com capacidade de armazenar até 470 músicas. Isso significa reprodução de música independente diretamente do seu relógio sem precisar ter o telefone à mão. Para conveniência adicional, o GTR 3 Pro pode atender e fazer ligações quando conectado ao seu smartphone por Bluetooth, para que você possa ter uma conversa prática.

GTR 3: desenvolvido para durar

Fabricado com liga de alumínio leve, embora resistente, completo com uma elegante coroa giratória, o design sem moldura do GTR 3 é integrado perfeitamente com a tela de vidro curvo para dar uma sensação de imersão mais acentuada.

O design elegante com pulseiras de silicone antibacterianas confortáveis oferece estilo clássico para combinar com diferentes roupas, desde um terno até roupas de treino, e você também pode personalizar os mostradores do GTR 3 para exibir todas as informações que você precisa de forma imediata.

Com um mostrador HD AMOLED de 1,39 polegadas, o GTR 3 da Amazfit dá vida ao Zepp OS imersivo, alimentado por uma bateria de 450 mAh para uma extensa vida útil da bateria de até 21 dias. Isso significa até três semanas com uma única carga, e maior duração se você acionar o modo de economia de bateria do GTR 3.

GTS 3: desenvolvido para se movimentar

Com uma tela ultra HD AMOLED moderna de 1,75 polegadas, com 341 ppi, o GTS 3 é um dos smartwatches mais finos e leves do mercado, mas ainda tem uma enorme proporção de tela em relação à caixa de 72,4%. Desenvolvido para qualquer pessoa que deseje um monitor de smartwatch elegante e fino, seu formato reflete seu smartphone em grande estilo, mas seus recursos correspondem aos do GTR 3 quase na totalidade.

"Estes três relógios cumprem a promessa de facilitar a saúde inteligente. O GTR 3 Pro foi desenvolvido para capacitar. O Amazfit GTR 3 foi desenvolvido para durar. E o GTS 3 foi feito para se movimentar. Esperamos que você esteja tão animado com esta nova geração como nós. Conectar saúde com tecnologia é a filosofia central por trás do Zepp OS. E assim, desenvolvemos o Zepp OS para ser um sistema operacional focado na saúde, que ajuda nossos relógios a alcançar nossa missão de facilitar a vida de todos", disse Wayne Huang, CEO e fundador da Zepp Health.

Preço e disponibilidade

A série Amazfit GTR 3 e GTS 3 será lançada globalmente em 11 de outubro de 2021 (GMT+1).

Na Europa, os preços começarão a partir de 149,99 euros para o Amazfit GTR 3 e o GTS 3, e de 199,99 euros para o Amazfit GTR 3 Pro. Os três produtos estarão disponíveis nas lojas da Amazfit no Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha, a partir de 11 de outubro de 2021 (GMT+1).

Nos Estados Unidos, os preços começarão a partir de 179,99 dólares para o Amazfit GTR 3 e o GTS 3, e 229,99 dólares para o Amazfit GTR 3 Pro. O GTR 3 Pro e o GTR 3 estarão disponíveis na loja da Amazfit nos EUA a partir de 11 de outubro de 2021 (GMT+1). O GTS 3 estará disponível em breve.

Sobre a Amazfit

Fundada em 2015, a Amazfit é uma marca líder global de vestíveis inteligentes focada na saúde e na boa forma física. A Amazfit oferece um amplo portfólio de produtos, incluindo smartwatches e pulseiras, fones de ouvido TWS, dispositivos de saúde e fitness, como esteiras e balanças de composição corporal inteligentes, além de equipamentos esportivos. A essência da nossa marca é Up Your Game (Eleve o seu jogo), e incentivamos os usuários a viverem suas paixões e a expressar seus espíritos ativos livremente.

Com excelente habilidade profissional, os smartwatches da Amazfit ganharam muitos prêmios de design, incluindo o iF Industrial Design Award da Alemanha e o Red Dot Design Award.

Atualmente, os produtos da Amazfit estão disponíveis em mais de 90 países e regiões em todo o mundo, na América do Norte e do Sul, Ásia, Europa e muito mais. A Amazfit é uma marca de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP) e enviou mais de 100 milhões de dispositivos desde 2014. Para mais informações, acesse www.amazfit.com

[1] Este produto não é um dispositivo médico e não pode ser utilizado para fins médicos ou como base para diagnóstico de qualquer condição médica. Os resultados da detecção são fornecidos apenas para referência. Consulte as entidades médicas profissionais se não estiver sentindo-se bem. [2]Visor sempre ligado: quando a tela é iluminada, exibe o conteúdo do sistema. Quando a tela está em modo de espera, exibe a hora. Esta função exige que os usuários ajustem manualmente a opção "visor sempre ligado". O usuário pode ativar ou desativar este recurso por meio do relógio ou do aplicativo Alexa. [3] Para fazer a medição com um toque, use o relógio apertado com um dedo de distância do pulso, e mantenha o braço imóvel para obter os melhores resultados. O movimento e as características ambientais e físicas podem afetar a velocidade e a precisão do monitoramento e da medição. [4] Para medir a saturação de oxigênio, use o relógio apertado com um dedo de distância do pulso, e mantenha o braço imóvel para obter os melhores resultados. O monitoramento da SpO2 durante todo o dia precisa ser habilitado no relógio ou no aplicativo Zepp. Alertas da SpO2 são enviados se a taxa detectada estiver muito baixa em comparação com o valor predefinido, que precisa ser definido no aplicativo Zepp e no relógio, ao valor mínimo de 80%. O movimento e as características ambientais e físicas podem afetar a velocidade e a precisão do monitoramento e da medição. [5] O recurso de monitoramento de frequência cardíaca 24 horas exige que o usuário habilite o monitor de frequência cardíaca automático no aplicativo Zepp e no relógio, e o valor mínimo pode ser definido para um minuto. Os alertas de frequência cardíaca anormal e o valor predefinido precisam ser definidos no aplicativo Zepp e no relógio. [6] PAI é um indicador pessoal de atividade fisiológica. Com base em dados de frequência cardíaca, intensidade da atividade diária e avaliação abrangente dinâmica multidimensional de dados fisiológicos pessoais, ela é convertida em um valor PAI intuitivo usando um algoritmo para ajudar você a entender sua condição física. Ao manter uma determinada intensidade de atividades ou treinos diários, você pode obter o seu valor PAI. De acordo com os resultados da pesquisa HUNT Fitness Study*, manter seu valor PAI acima de 100 ajudará a reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares e aumentar a expectativa de vida. *HUNT Fitness Study: este estudo foi um subprojeto do HUNT study, e foi liderado pelo Professor Ulrik Wisloff da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. O estudo HUNT durou mais de 35 anos e envolveu mais de 230 mil participantes. [7] Quando for usado para dormir, o dispositivo registrará automaticamente as informações de sono. O dispositivo pode registrar o sono noturno e cochilos. O tempo de sono entre 22h00 e 8h00 será registrado como sono noturno, e os períodos de sono com mais de 60 minutos de diferença do período noturno será registrado como cochilo. Os períodos de sono com menos de 20 minutos não são registrados. As informações básicas de sono noturno podem ser visualizadas no dispositivo e as análises detalhadas e registros de cochilos podem ser visualizados no aplicativo. O monitoramento do nível de estresse de 24 horas precisa ser habilitado no relógio ou no aplicativo Zepp. Os alertas para altos níveis de estresse são baseados no valor predefinido, e os avisos para o exercício de respiração precisam ser habilitados no relógio. [8] Para ver a lista completa de 15 países/regiões e 14 idiomas com suporte, e como ativar e usar a Alexa em seus smartwatches Amazfit GTR 3 e GTS série 3, acesse support.amazfit.com. [9] O assistente de voz off-line só suporta comandos de voz em inglês, espanhol, alemão e chinês. O recurso de bloqueio automático precisa ser definido manualmente nas configurações do relógio. [10] Não há suporte para serviços de posicionamento em ambientes internos. A velocidade e a precisão do posicionamento podem ser afetadas pelo ambiente do entorno. [11] O Virtual Pacer só é compatível com os modos esportivos de corrida ao ar livre e esteira. [12] A precisão e a sensibilidade do recurso de reconhecimento do treino variam de pessoa para pessoa, e estão relacionadas à postura e proficiência do usuário durante o treino. A curta duração do treino ou mudanças frequentes de posicionamento podem não acionar o recurso de reconhecimento automático. Quando estiver dirigindo um carro ou pegando um ônibus, ou participando de outras atividades, o reconhecimento acidental poderá ser acionado se essas atividades forem particularmente semelhantes ao modo de treino selecionado. Quando você estiver realizando atividades ao ar livre, se o sinal do GPS for fraco ou as informações de dados da AGPS não tiverem sido sincronizadas com o telefone celular por um período prolongado, essas atividades ao ar livre poderão ser avaliadas como atividades internas. [13] A vida útil da bateria pode variar de acordo com as configurações, condições de operação e outros fatores. Assim, o resultado real pode diferir dos dados de laboratório. Cenário de uso típico: monitoramento da frequência cardíaca sempre ligado e mede em intervalos de dez minutos, monitoramento do sono habilitado; 200 mensagens por dia; levante o pulso para ver o tempo de observação 100 vezes; teste a saturação de oxigênio cinco vezes por dia; operações em tela brilhante por cinco minutos; exercício três vezes por semana por 30 minutos por dia, GPS funcionando por 30 minutos; assistente de voz desligado. Modo de economia de bateria: ative o modo de economia de bateria do relógio, que desativa a conexão Bluetooth, a frequência cardíaca e outras funções e registra apenas etapas e informações básicas de sono. Cenário de uso intenso: frequência cardíaca sempre ligada e fazendo medidas em intervalos de um minuto, monitoramento do sono e monitoramento da qualidade da respiração do sono e monitoramento do estresse ativado; 150 mensagens enviadas por dia iluminando a tela; pulso levantado 100 vezes para ver o tempo de observação; teste de saturação de oxigênio cinco vezes por dia; operações de tela brilhante durante 15 minutos; exercício três vezes por semana durante 30 minutos por sessão; GPS funcionando por 30 minutos; assistente de voz ligado. Tempo de uso contínuo do GPS de 38 horas: ative o monitoramento da frequência cardíaca e o GPS, use o GPS para mapear seus treinos. [14] O espaço de armazenamento máximo para música é de 2,3GB (devido ao espaço ocupado pelo sistema, o espaço real utilizado pelo usuário pode ser inferior a 2,3GB); com base em 5 a 10 Mb por música, pode armazenar até 270 a 470 músicas MP3.

