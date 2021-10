Smartwatches der Amazfit-Reihen GTR 3 und GTS 3 verschmelzen Design und Technologie in drei brandneuen Modellen: GTR 3 Pro, GTR 3 und GTS 3

[1] Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und kann nicht für medizinische Zwecke oder als Grundlage für die Diagnose einer Krankheit verwendet werden. Die Detektionsergebnisse werden nur als Referenz zur Verfügung gestellt. Bitte wenden Sie sich an professionelle medizinische Einrichtungen, wenn Sie sich unwohl fühlen.

[2] Always-On Display: Wenn der Bildschirm beleuchtet ist, zeigt er Systeminhalte an. Wenn sich der Bildschirm im Standby-Modus befindet, zeigt er die Uhrzeit an. Diese Funktion erfordert, dass manuell das „Always-On Display" eingestellt wird. Diese Funktion über die Uhr oder die Alexa-App ein- oder ausgeschaltet werden.

[3] Für die Messung mit einem Tippen sollte die Uhr eng in einem Abstand von einer Fingerbreite vom Handgelenk getragen werden. Der Arm sollte dabei nicht bewegt werden. Bewegung sowie Umgebung und körperliche Umstände können die Geschwindigkeit und die Genauigkeit der Überwachung und Messung beeinflussen.