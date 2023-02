LANCEMENT DE LA XXIIIE ÉDITION DU FESTIVAL HABANO

· Du 27 février au 3 mars, La Havane accueillera des amateurs, des professionnels et des experts du monde entier

· Montecristo, Bolivar et Partagás seront les principales marques présentées lors de cette nouvelle édition du Festival Habano

· Musique live, gastronomie et le meilleur de la culture cubaine inonderont une fois de plus la capitale des Caraïbes pour rendre hommage au monde des Habanos

LA HAVANE, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- La Havane s'apprête à accueillir la 23e édition du Festival Habano et à devenir ainsi la capitale mondiale de ce produit unique. Du lundi 27 février au vendredi 3 mars, amateurs, experts et professionnels se réuniront autour de ce qui est considéré comme le meilleur tabac au monde et rendront hommage à trois des marques les plus prestigieuses de Habanos, S.A. : Montecristo, Bolivar et Partagás, entre autres.

Feria Comercial XXII Festival del Habano // Habanos, S.A.

Pour cette célébration d'une semaine, une foule d'activités, ateliers, conférences et présentations ont été préparés avec les Habanos comme thème central et dans le but de continuer à transmettre et partager la connaissance de leur tradition et de l'ensemble de leur chaîne de valeur.

Comme lors des éditions précédentes, les participants de plus de 110 pays auront un aperçu des nouveautés présentées par Habanos, S.A. pendant le Festival.

La 23e édition du Festival Habano débute avec l'ouverture de la foire commerciale, le point de rencontre le plus important pour les professionnels du secteur du tabac, les fabricants de produits haut de gamme et les artisans. L'édition de cette année rassemble plus de 270 exposants de 10 pays. Le même soir, le Club Habana accueillera la première des soirées spéciales avec une soirée d'accueil, qui tournera autour de Montecristo et de son très apprécié Línea Open, et au cours de laquelle sa dernière nouveauté sera présentée.

La soirée de mi-semaine aura lieu au Protocol Hall d'El Laguito et mettra en vedette Bolivar et La Casa del Habano. La soirée célébrera les 121 ans de la marque et l'importance mondiale du réseau international de magasins spécialisés franchisés avec la présentation d'une nouvelle vitole.

La grande finale de ce Festival Habano tant attendu sera la soirée de gala qui se tiendra le vendredi 3 mars à Pabexpo. Cette soirée magique sera dédiée à Partagás. L'un des moments les plus importants du Festival sera la cérémonie de remise des prix Habanos et la traditionnelle vente aux enchères Humidor, dont les recettes iront, comme d'habitude, au système de santé publique cubain.

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS

En parallèle, le séminaire international débutera par la conférence « La marque Partagás vue à travers Vitolfilia », présentée par M. Fernando González Garcia, président de l'Association cubaine de Vitolfilia, et Mme Zoe Nocedo, membre de l'Association, au Centre de convention de La Havane. Tout au long de la semaine, le même lieu accueillera différentes masterclasses sur le processus de fabrication des Habanos, ainsi que des dégustations et des associations avec différents produits.

Nous ferons également l'expérience de l'excitation d'une nouvelle édition du défi mondial Habanos dans lequel, par deux, les participants devront démontrer leur connaissance et la maîtrise des différentes étapes de fabrication et de plaisir Habano. Les successeurs de Tarek Gamayel et Fadi Hammad, vainqueurs de la dernière édition, seront déterminés à travers une série de tests que les concurrents devront passer.

Le programme des activités du 23e Festival Habano sera complété par des visites de plantations, qui se dérouleront cette année dans la zone de la Vuelta Abajo, dans la région de Pinar del Río*, ainsi que par des visites aux usines de Partagás et de La Corona pour acquérir des connaissances de première main sur l'ensemble du processus de fabrication Habano.

*(A.O.P.) Appellations d'origine protégées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005997/Feria_Comercial_Habanos.jpg

