Lancement d'une nouvelle société mondiale de conseil en informatique : quatre grands fournisseurs de solutions Oracle s'unissent sous une nouvelle marque

LAS VEGAS, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Une nouvelle marque mondiale de conseil a fait ses débuts à la conférence Oracle AI World 2025 le 13 octobre, mais ce qui pourrait surprendre encore plus les initiés du secteur, c'est que ce nouveau venu apporte des décennies d'expertise éprouvée en matière de solutions Oracle.

La nouvelle marque Broadpin résulte de l'intégration de PROMATIS, Quistor, Project Partners et PITSS, une coalition initialement présentée sous le nom de "International Technology Group" (ITG). Elle vise à incarner une entreprise unifiée, forte d'une expertise reconnue dans la fourniture de solutions au sein de l'écosystème Oracle.

« Étant donné que chacune d'entre elles était connue comme un leader de sa catégorie dans sa région », a déclaré Ivan Roth, directeur des revenus (CRO), « nous voulions à l'origine maintenir l'intégrité des quatre marques. Mais cette approche a négligé de mettre en valeur notre portée mondiale. »

« Par exemple, Quistor était connu comme le plus grand partenaire platine d'Oracle en Europe pour JD Edwards et Oracle Cloud Infrastructure, mais Broadpin est en mesure d'offrir exactement la même expertise de haut niveau dans le reste du monde. Il en est de même pour PROMATIS avec son intégration d'applications et de processus, et pour Project Partners avec ses mises en œuvre d'ERP et de PPM centrées sur des projets. »

Cette perspective mondiale est même intégrée à la marque Broadpin, selon le PDG Sebo Wijnberg.

« Le nom "Broadpin" décrit nos capacités mondiales associées à notre expertise locale », a déclaré M. Wijnberg. « Il reflète notre approche qui vise à accompagner les organisations dans l'atteindre de leurs objectifs précis grâce à la vaste portée de la transformation numérique. »

Broadpin poursuivra également les compétences uniques de PITSS en proposant une suite de produits et d'outils spécialisés pour la modernisation des systèmes Oracle existants, reconnue comme une référence de confiance par les entreprises du monde entier.

« En combinant les forces des quatre entreprises », a noté M. Roth, « Broadpin est en mesure d'offrir une gamme complète de solutions Oracle pour les entreprises à l'échelle mondiale. »

Dans le cadre de son portefeuille complet de services, Broadpin propose notamment la mise en œuvre d'ERP et de PPM, l'optimisation des processus métier, l'intégration et la transformation numérique, une expertise JD Edwards et Oracle Cloud, l'analyse avancée, la modernisation des applications, et bien plus encore.

« Bien sûr, les gens se concentreront sur les nouvelles solutions d'Oracle centrées sur l'IA (à AI World), mais c'est toujours l'expertise et l'ingéniosité humaines qui sont nécessaires pour assembler des solutions parfaitement adaptées », a déclaré M. Wijnberg. « C'est la différence Broadpin. Une portée mondiale avec une expertise locale. Nous avons choisi de lancer notre marque à l'occasion de la conférence Oracle AI World pour souligner cette différence. »

