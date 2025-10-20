Neues globales IT-Beratungsunternehmen startet: Vier führende Oracle-Partner vereinen sich unter der Marke Broadpin

LAS VEGAS, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Parallel zur Oracle AI World 2025 feierte eine neue globale Beratungsmarke ihr Debüt – Broadpin. Hinter dem Newcomer steht jedoch geballte Erfahrung: Broadpin vereint die Expertise von PROMATIS, Quistor, Project Partners und PITSS, vier international führende Oracle-Lösungsanbieter.

Der Zusammenschluss, ursprünglich unter dem Namen International Technology Group (ITG) gestartet, tritt nun mit einem einheitlichen Markenauftritt an. Ziel ist es, die gebündelte Kompetenz im gesamten Oracle-Ökosystem unter einer globalen Marke sichtbar zu machen.

Broadpin is the unification of the world’s top-tier Oracle partners: Quistor, Project Partners, PROMATIS, and PITSS. Each brings a unique aspect of expertise, together comprising the most comprehensive array of Oracle-centric solutions and services in the world.

„Jede der vier Marken war in ihrer Region und in ihrem Betätigungsfeld ein Marktführer", erklärt Ivan Roth, Chief Revenue Officer von Broadpin. „Doch erst durch die neue Marke können wir unsere globale Reichweite und das volle Spektrum unserer Oracle-Expertise zeigen."

So bringt Quistor seine europaweit führende Kompetenz als Oracle Platinum Partner für JD Edwards und Oracle Cloud Infrastructure ein, während PROMATIS seine Stärke in Prozess- und Anwendungsintegration mit Schwerpunkten wie Cloud Applications ergänzt. Project Partners steht für umfassendes Know-how in projektorientierten ERP- und PPM-Implementierungen und PITSS liefert bewährte Tools zur Modernisierung von Oracle-Systemen.

„Der Name Broadpin spiegelt genau das wider, wofür wir stehen", so Sebo Wijnberg, CEO von Broadpin. „Er verbindet globale Leistungsfähigkeit mit lokaler Expertise und beschreibt unseren Ansatz, Unternehmen zu helfen, ihre Ziele durch eine ganzheitliche digitale Transformation zu erreichen."

Durch die Bündelung der Stärken bietet Broadpin nun ein vollständiges Portfolio an Oracle-Dienstleistungen: von ERP- und PPM-Implementierung über Prozessoptimierung, Integration und digitale Transformation bis hin zu fortschrittlicher Analytik und Applikationsmodernisierung.

„Natürlich steht derzeit die künstliche Intelligenz im Mittelpunkt", so Wijnberg weiter. „Aber es braucht menschliche Expertise und Kreativität, um KI-Lösungen optimal an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Genau das ist der Unterschied von Broadpin: globale Reichweite kombiniert mit lokalem Know-how."

Über Broadpin

Broadpin ist ein globales Beratungsunternehmen für Oracle-Lösungen, entstanden aus dem Zusammenschluss von Project Partners, PROMATIS, Quistor und PITSS. Mit tiefgreifender Branchenkenntnis und internationaler Präsenz bietet Broadpin End-to-End-Beratungsleistungen im gesamten Oracle-Ökosystem.

Pressekontakt:

