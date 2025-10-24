Nace una nueva firma global de consultoría tecnológica: líderes en soluciones Oracle se integran bajo la marca Broadpin

LAS VEGAS, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Una nueva marca de consultoría global hizo su debut en Oracle AI World 2025 el pasado 13 de octubre, pero lo que podría sorprender aún más a los expertos del sector es que este nuevo participante en el mercado trae décadas de experiencia comprobada en soluciones Oracle.

La recientemente presentada Broadpin es, en realidad, una integración de PROMATIS, Quistor, Project Partners y PITSS, una coalición originalmente conocida como "International Technology Group" o ITG. La nueva identidad de marca busca reflejar una empresa más unificada, con una trayectoria sólida en la entrega de soluciones dentro del ecosistema Oracle.

"Dado que cada una era reconocida como líder en su categoría dentro de su región, inicialmente queríamos mantener la integridad de las cuatro marcas. Sin embargo, ese enfoque descuidó la visibilidad de nuestro alcance global", comentó el CRO, Ivan Roth.

"Por ejemplo, Quistor era conocido como el mayor socio Level 3 de Oracle en Europa para JD Edwards y Oracle Cloud Infrastructure, pero Broadpin puede ofrecer esa misma experiencia especializada en el resto del mundo. Lo mismo ocurre con Promatis, en lo referente a integración de aplicaciones y procesos, y con Project Partners, en la implementación de ERP y PPM centradas en proyectos".

Esta perspectiva global está incluso incorporada a la marca Broadpin, según el CEO, Sebo Wijnberg.

"El nombre 'Broadpin' describe nuestras capacidades globales combinadas con nuestra experiencia local", afirmó Wijnberg. "Refleja nuestro enfoque para ayudar a las organizaciones a alcanzar objetivos precisos a través del amplio alcance de la transformación digital".

Broadpin seguirá aprovechando el valor diferencial de PITSS al ofrecer herramientas y productos especializados para modernizar sistemas Oracle heredados, que es un estándar fiable para empresas de todo el mundo.

"Al combinar las fortalezas de las cuatro empresas, Broadpin puede ofrecer un espectro completo de soluciones Oracle para empresas a escala global", señaló Roth.

Dentro de su completo portafolio de servicios, Broadpin ofrecerá implementación de ERP y PPM, optimización de procesos de empresariales, integración y transformación digital, experiencia en JD Edwards y Oracle Cloud, analítica avanzada, modernización de aplicaciones, entre otros.

"Por supuesto, en AI World la atención estará puesta en las nuevas soluciones de Oracle centradas en IA, pero aún se requiere experiencia e ingenio humano para crear soluciones a medida", indicó Wijnberg. "Esa es la diferencia de Broadpin: alcance global con experiencia local. Elegimos lanzar nuestra marca en Oracle AI World precisamente para destacar esa diferencia".

