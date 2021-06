Lancement en Europe de l'aspirateur-balai sans fil Dreame T30 via AliExpress

Depuis le début de l'année 2020, le mode de vie des gens a énormément changé en raison de la pandémie qui fait rage dans le monde entier. Comme les personnes commencent à passer plus de temps à travailler à la maison et à rester avec leur famille, ils peuvent trouver que les particules en suspension dans l'air et la poussière cachée sont une nuisance ou même une menace pour la santé, en particulier pour les personnes allergiques aux acariens. La technologie Dreame est pleinement consciente de cette demande urgente et lance Dreame T30 pour offrir des expériences de nettoyage transcendantes pour la maison.

Moteur à la pointe de l'industrie et forte puissance d'aspiration

Le Dreame T30 est doté d'un moteur à très haute vitesse 150K PRM qui génère une forte puissance d'aspiration et d'une filtration sur toute la machine qui capture les microparticules, telles que le pollen et les bactéries, pour un nettoyage en profondeur efficace. Même avec un moteur aussi puissant et une puissance d'aspiration aussi forte, son système de réduction du bruit à 8 niveaux maintient le bruit à un niveau minimum, offrant ainsi des expériences de nettoyage agréables et silencieuses.

Longue durée de vie de la batterie et pack batterie amovible

Les performances d'un aspirateur dépendent non seulement de sa puissance d'aspiration et de sa filtration, mais aussi de sa durée de fonctionnement et de son système interne. Le Dreame T30 est équipé d'une batterie lithium-ion polymère de 8*2900mAh, avec une autonomie de 90 min en mode Éco. Sa conception de batterie détachable permet un recyclage plus pratique et une protection de l'énergie. Grâce à une configuration simplifiée et à un refroidissement intelligent, le Dreame T30 maintient la batterie à une température constante pour garantir des performances régulières et impressionnantes.

Écran HD intelligent et nettoyage auto-adaptatif

Le Dreame T30 est également doté d'un écran HD intelligent qui affiche des données en temps réel pour informer les utilisateurs de l'enregistrement du nettoyage, de la détection de la poussière, du remplacement du filtre, de l'autonomie de la batterie, etc., permettant ainsi aux utilisateurs de maîtriser leur nettoyage.

En outre, son capteur de détection de la saleté peut ajuster automatiquement la puissance d'aspiration en fonction de la quantité de poussière qu'il détecte. En d'autres termes, lorsque le Dreame T30 détecte un gros amas de poussière, sa puissance d'aspiration augmente automatiquement. Lorsque le niveau de poussière diminue, la puissance d'aspiration est réduite à son mode normal.

Le lancement du Dreame T30 dure de 9 h 00 CET, le 14 juin, à 08 h 59 CET, le 26 juin, avec un prix promotionnel de 379,99 $ chez AliExpress. Les 150 premiers clients recevront un balai électrique rotatif sans fil Dreame GRATUIT (d'une valeur de 139 $). Pendant cette période, si vous souhaitez acheter un pack de batteries T30 supplémentaire (dont le prix initial était de 100 dollars), vous ne devrez payer que 30 dollars.

À propos de Dreame Technology

Établie en 2015, Dreame Technology, une société de produits de consommation innovante se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs mondiaux grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dreame-technology.com.

