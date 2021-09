Lancement officiel des services sans serveur de HUAWEI AppGallery Connect pour faciliter le développement et l'exploitation des applications

Auth Service permet aux développeurs de créer rapidement un système d'authentification des utilisateurs à moindre coût en fournissant un système d'authentification hébergé et préconstruit. Ce service fournit des kits de développement de logiciels pour différentes plateformes, permettant aux utilisateurs de se connecter à des applications à l'aide d'un numéro de téléphone portable, d'une adresse électronique, d'un identifiant HUAWEI ou de comptes tiers courants tels que Facebook et Twitter, pour une expérience de connexion fluide.

Cloud Functions permet de créer rapidement des services d'arrière-plan pour les applications, ce qui permet de travailler les codes sans avoir à gérer de serveurs. Le développement et les tests sont effectués par fonction, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur le développement de la logique de service. Ce service permet également de simplifier l'exploitation et la maintenance et d'allouer correctement les ressources.

Cloud DB, une base de données évolutive sans serveur, offre des services de gestion des données sécurisés et fiables. Ce service fournit des kits de développement logiciel faciles à utiliser pour le cloud et les appareils. Il garantit la synchronisation automatique des données entre différents appareils, ce qui signifie qu'il est possible d'utiliser Cloud DB pour développer rapidement des applications sécurisées et fiables.

Cloud Storage permet aux développeurs de stocker de manière sûre et économique de gros volumes de données telles que des images, du son et des vidéos générés par les utilisateurs. Ce service fournit des kits de développement logiciel pour le cloud et les appareils, de sorte que les développeurs n'ont pas besoin de mettre en place des serveurs ou de configurer des réseaux de diffusion de contenu (CDN) et l'exploitation et la maintenance peuvent être effectuées automatiquement.

Cloud Hosting offre des capacités d'hébergement à guichet unique permettant la mise en ligne rapide de sites web. En d'autres termes, les utilisateurs peuvent accéder aux applications web sans avoir à déployer de serveurs en nuage. Avec l'hébergement en nuage, les développeurs peuvent se concentrer uniquement sur la création d'une logique de service au lieu de devoir prêter attention aux détails du déploiement sur le nuage.

En conclusion, HUAWEI AppGallery Connect Serverless Services offre :

1. Mode de paiement en fonction de l'utilisation

2. Des services sans opérations ni maintenance

3. Capacité de déploiement rapide

Nous offrons maintenant des essais gratuits aux développeurs pour qu'ils puissent tester ces services . Pour plus de détails, veuillez vous référer aux documents suivants : Auth Service , Cloud Functions , Cloud Storage , Cloud DB et Cloud Hosting . Vous pouvez également en découvrir davantage sur Github . Pour plus d'informations, veuillez envoyer un mail à l'adresse : [email protected] .

