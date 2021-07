- Landis+Gyr gana la licitación de la empresa belga Fluvius para suministrar contadores inteligentes y servicios relacionados

CHAM, Suiza, 28 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr NV (Bélgica), filial de Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), ha resultado adjudicataria de una licitación para suministrar 2,5 millones de contadores eléctricos inteligentes residenciales E360 y 1 millón de contadores de gas inteligentes residenciales por parte del operador del sistema belga Fluvius cv. Esta adjudicación constituye una asignación del 50% del volumen de contadores inteligentes licitados, cuya instalación comenzará en 2023. Landis+Gyr NV también proporcionará 15 años de Metering as a Service, así como conectividad IoT como servicio. Los términos del acuerdo aún no se han concretado.

Fluvius actúa como central de compras para las principales empresas de distribución de energía del país, Resa y Ores en Valonia, y Sibelga en Bruselas. Fluvius ha completado el procedimiento de adjudicación del contrato marco para el suministro de nuevos tipos de contadores inteligentes de electricidad y gas y servicios relacionados, concretamente Metering as a Service e IoT Connectivity as a Service. La solución de Landis+Gyr permite la lectura y el control de los contadores junto con los operadores de red correspondientes.

El periodo durante el cual se pueden adquirir contadores de energía inteligentes se extenderá hasta 2034 y ofrece a Fluvius la oportunidad de adquirir otros tipos de contadores y servicios de datos en el futuro.

"Un despliegue rápido y profesional de los contadores inteligentes en Bélgica será clave en la estrategia de transición energética a largo plazo de nuestro país. Los contadores inteligentes son herramientas cruciales para los ciudadanos, las empresas, los gobiernos y los operadores de la red. Nos alegramos de que Landis+Gyr se convierta en uno de nuestros dos principales socios para llevar a cabo esta importante tarea", destacó Raf Bellers, director de la Cadena de Suministro de Fluvius.

"Estamos orgullosos de continuar nuestra asociación con Fluvius, Resa, Ores y Sibelga, que hemos construido durante varias décadas. Con este nuevo proyecto, les ayudaremos a seguir actualizando su infraestructura de medición y a proporcionar servicios gestionados relevantes para el negocio", comentó Stephan Vandecasteele, director regional de Bélgica/Luxemburgo de Landis+Gyr. "Esta cooperación apoya los esfuerzos de transición energética de Bélgica al permitir a los consumidores finales obtener información detallada sobre su consumo e inyección de energía, al tiempo que permite a las empresas de servicios públicos operar de manera más eficiente."

Acerca de Landis+Gyr

Landis+Gyr es un proveedor líder mundial de soluciones integradas de gestión de la energía para el sector de los servicios públicos. Con una de las carteras más amplias, ofrecemos soluciones innovadoras y flexibles para ayudar a las empresas de servicios públicos a resolver sus complejos retos en materia de medición inteligente, inteligencia de borde de red e infraestructura inteligente. Con unas ventas de 1.400 millones de dólares estadounidenses en el año fiscal 2020, Landis+Gyr emplea a más de 5.000 personas en más de 30 países de los cinco continentes, con la única misión de ayudar al mundo a gestionar mejor la energía. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.landisgyr.com.

