Landis+Gyr remporte l'appel d'offres de la société belge Fluvius pour la fourniture de compteurs intelligents et de services connexes

CHAM, Suisse, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr NV (Belgique), une filiale de Landis+Gyr Group AG (SIX : LAND), a remporté un appel d'offres pour la fourniture de 2,5 millions de compteurs d'électricité intelligents résidentiels E360 et d'un million de compteurs de gaz intelligents résidentiels par l'opérateur de système belge Fluvius cv. Cette attribution constitue une allocation de 50 % du volume des compteurs intelligents faisant l'objet de l'appel d'offres, les installations devant commencer en 2023. Landis+Gyr NV fournira également 15 ans de Metering as a Service ainsi que la connectivité IoT as a Service. Les termes de l'accord doivent encore être finalisés.

Fluvius agit en tant que centrale d'achat pour les principales sociétés de distribution d'énergie du pays, Resa et Ores en Wallonie, et Sibelga à Bruxelles. Fluvius a achevé la procédure d'attribution du contrat-cadre pour la fourniture de nouveaux types de compteurs intelligents d'électricité et de gaz et de services connexes, à savoir le Metering as a Service et la connectivité IoT as a Service. La solution de Landis+Gyr permet de relever les compteurs et de les contrôler en liaison avec les opérateurs de réseau concernés.

La période pendant laquelle les compteurs d'énergie intelligents peuvent être achetés s'étendra jusqu'en 2034 et offre à Fluvius la possibilité d'acheter des types de compteurs et des services de données supplémentaires à l'avenir.

« Un déploiement rapide et professionnel des compteurs intelligents en Belgique sera essentiel dans la stratégie de transition énergétique à long terme de notre pays. Les compteurs intelligents sont des outils essentiels pour les citoyens, les entreprises, les gouvernements et les gestionnaires de réseau. Nous sommes heureux que Landis+Gyr devienne l'un de nos deux principaux partenaires dans la réalisation de cette tâche importante », a déclaré Raf Bellers, directeur de la chaîne d'approvisionnement chez Fluvius.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Fluvius, Resa, Ores et Sibelga, que nous avons construit sur plusieurs décennies. Avec ce nouveau projet, nous les aiderons à poursuivre la mise à niveau de leur infrastructure de comptage et à fournir des services gérés pertinents pour les entreprises », a déclaré Stephan Vandecasteele, directeur régional Belgique / Luxembourg chez Landis+Gyr. « Cette coopération soutient les efforts de transition énergétique de la Belgique en donnant aux consommateurs finaux les moyens d'obtenir des informations détaillées sur leur consommation et leur injection d'énergie, tout en permettant aux services publics de fonctionner plus efficacement. »

À propos de Landis+Gyr

Landis+Gyr est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de gestion de l'énergie pour le secteur des services publics. Offrant l'un des portefeuilles les plus larges, nous fournissons des solutions innovantes et flexibles pour aider les services publics à résoudre leurs défis complexes en matière de compteurs intelligents, d'intelligence en bordure de réseau et d'infrastructure intelligente. Avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard USD pour l'exercice 2020, Landis+Gyr emploie plus de 5 000 personnes dans plus de 30 pays sur les cinq continents, avec pour seule mission d'aider le monde à mieux gérer l'énergie. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web www.landisgyr.com .

