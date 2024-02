LANZAJET ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 30 MILLIONS DE DOLLARS DE SOUTHWEST AIRLINES POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE LA SOCIÉTÉ ET FAIRE PROGRESSER LA PRODUCTION DE CARBURANT D'AVIATION DURABLE AUX ÉTATS-UNIS

LanzaJet prévoit de soutenir Southwest Airlines avec la production de SAF aux États-Unis et le développement de l'éthanol à partir de résidus agricoles avec SAFFiRE Renewables

CHICAGO, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc. (LanzaJet), une importante entreprise de technologie de carburants durables et un producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui un investissement de 30 millions de dollars de Southwest Airlines Co. (Southwest) dans LanzaJet. Dans le cadre de l'accord, LanzaJet et Southwest ont l'intention de travailler au développement d'une installation de production de carburant d'aviation durable (SAF) et de collaborer pour faire progresser les opérations d'une entreprise de technologie d'éthanol de maïs dans laquelle Southwest est investi : SAFFiRE Renewables, LLC (SAFFiRE).

LanzaJet prévoit d'entreprendre des efforts de développement de projet pour l'usine de production de SAF aux États-Unis, avec Southwest comme agent d'ancrage SAF. La bioraffinerie devrait utiliser la technologie pionnière de LanzaJet, qui est capable d'adapter la production aux niveaux nécessaires pour décarboniser l'aviation grâce à une matière première largement disponible et durable, à de nouvelles solutions commerciales de matières premières à base de résidus, et une économie prometteuse. LanzaJet soutiendra également les efforts de Southwest pour commercialiser la technologie de SAFFiRE qui transforme le maïs en éthanol.

« Les États-Unis sont un marché extrêmement important pour nous. C'est chez nous, là où notre technologie a vu le jour et a pris de l'ampleur, là où se trouve notre première usine commerciale d'éthanol-SAF au monde, et une occasion importante de soutenir les industries américaines des biocarburants et de l'éthanol avec notre technologie de pointe de l'éthanol au SAF », a déclaré Jimmy Samartzis, directeur général de LanzaJet. « L'alignement de Southwest et de LanzaJet est une combinaison puissante qui a le potentiel d'intégrer la chaîne de valeur du SAF et de doubler les industries américaines de l'éthanol, de l'aviation et des biocarburants. Notre collaboration nous permettra de nous rapprocher des objectifs de décarbonisation de l'aviation en continuant d'accroître la production de SAF aux États-Unis, tout en exploitant le potentiel de l'industrie américaine de l'éthanol pour catalyser la prochaine génération de production de SAF. »

L'installation américaine qui sera développée par LanzaJet vise également à permettre la conversion de l'éthanol cellulosique de SAFFiRE en SAF.

"Nous franchissons la prochaine étape de notre parcours de développement durable vers notre objectif de carboneutralité d'ici 2050", a déclaré Bob Jordan, président et chef de la direction de Southwest Airlines. « Nous sommes impatients de travailler avec LanzaJet, qui développe une technologie potentiellement importante qui pourrait créer plus d'opportunités pour Southwest afin d'obtenir un SAF évolutif, un élément essentiel de la réussite de notre objectif de durabilité environnementale visant à remplacer 10 % de notre consommation de carburéacteur par le SAF d'ici 2030. »

L'investissement de Southwest fait suite à l'ouverture de LanzaJet Freedom Pines Fuels - la première usine commerciale d'éthanol à SAF au monde. Située à Soperton, en Géorgie, l'usine historique devrait produire du SAF et du diesel renouvelable à partir d'éthanol à faible teneur en carbone et durable, certifié international en durabilité et en carbone (ISCC). LanzaJet Freedom Pines Fuels sert de modèle pour utiliser une innovation unique en son genre pour augmenter la production de SAF et permet à LanzaJet d'aspirer à 1 milliard de gallons de production de SAF d'ici 2030.

Southwest rejoint le portefeuille d'investisseurs et de bailleurs de fonds de LanzaJet qui comprend les actionnaires British Airways, LanzaTech, Mitsui & Co., Shell et Suncor Energy et des bailleurs de fonds tels que le Fonds d'innovation climatique de Microsoft, Breakthrough Energy et All Nippon Airways (ANA).

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est une entreprise leader dans la technologie des carburants durables dédiée à l'accélération de la transition énergétique propre. En tant que fournisseur et producteur de technologie de carburant d'aviation durable (SAF) avec un alcool à jet (ATJ) breveté à base d'éthanol LanzaJet crée une opportunité pour les générations futures en accélérant le déploiement du SAF et d'autres technologies propres essentielles pour faire face à la crise climatique et transformer l'économie mondiale. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/

