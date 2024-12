L'Arabie saoudite lance le programme d'action de Riyad pour accélérer la remise en état des terres et la résistance à la sécheresse

L'initiative est lancée à l'occasion de la journée du système agroalimentaire lors de la COP16 à Riyadh

RIYADH, Arabie Saoudite, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La présidence saoudienne de UNCCD COP16 a annoncé le lancement de l'Agenda d'action de Riyad, une initiative historique visant à mobiliser les acteurs étatiques et non étatiques pour apporter des solutions durables à la dégradation des terres, à la désertification et à la sécheresse.

Saudi Arabia Launches Riyadh Action Agenda to Accelerate Land Restoration and Drought resilience

Osama Faqeeha, vice-ministre de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la CCD COP16, a officiellement lancé le programme d'action de Riyad au cours de son discours d'ouverture du dialogue interactif de haut niveau sur les systèmes agroalimentaires durables, résilients et inclusifs. Le programme d'action de Riyad s'appuiera sur la dynamique créée par la COP16 à Riyad, en s'engageant auprès d'une série d'acteurs clés de l'environnement pendant les deux années de la présidence saoudienne de la COP16 de la CCD, afin de favoriser des actions tangibles pour tous, des agriculteurs aux peuples indigènes.

Commentant cette annonce, le Dr Osama Faqeeha a déclaré : "Si nous voulons accélérer les initiatives de restauration des terres et de résilience à la sécheresse au rythme et à l'échelle requis, il est essentiel que nous continuions à mobiliser et à encourager l'action longtemps après la fin de la COP16 à Riyad, en réaffirmant le leadership de l'Arabie saoudite en matière de restauration des terres et en laissant un héritage durable de changement mondial."

Le lancement du programme d'action de Riyad a eu lieu au cours du quatrième jour de la COP16 à Riyad, lors de la journée du système agroalimentaire, l'une des sept journées thématiques prévues pour concentrer les discussions et les négociations en cours. L'agriculture est le principal facteur de dégradation des sols, les systèmes agroalimentaires actuels contribuant à la déforestation, aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de biodiversité. Selon la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, l'agriculture représente 23 % des émissions de gaz à effet de serre, 80 % de la déforestation et 70 % de l'utilisation de l'eau douce.

Une série d'événements ont eu lieu tout au long de la journée afin d'exploiter des solutions multilatérales pour lutter contre les pratiques agricoles non durables. Les discussions ont porté sur toute une série de réunions clés, notamment sur les moyens d'améliorer la santé des sols, la résilience des cultures et la qualité des aliments. La Journée des systèmes agroalimentaires a également abordé l'importance de la participation du secteur privé et des agriculteurs à la transformation des systèmes alimentaires. Les débats ont eu lieu à l'occasion de la Journée mondiale des sols, un événement annuel mondial qui plaide en faveur d'une gestion durable des sols dans le monde entier.

"Environ 95 % de notre alimentation provient du sol, et pourtant nous continuons à le traiter comme de la terre. La gestion non durable des terres, les pratiques agricoles et les profits à l'échelle industrielle entraînent une dégradation des terres à un rythme tout simplement insoutenable. Chaque année, 24 milliards de tonnes de sol fertile disparaissent. Il s'agit d'une des principales causes de l'insécurité alimentaire et hydrique dans le monde, qui touche tout le monde, des agriculteurs qui travaillent dans des champs de plus en plus stériles aux consommateurs qui paient plus cher les produits essentiels", a déclaré le Dr Faqeeha.

La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification estime que d'ici à 2050, les rendements agricoles pourraient diminuer de 10 % au niveau mondial et de 50 % dans les régions les plus touchées. Ce scénario pourrait entraîner une augmentation des prix des denrées alimentaires estimée à 30 %. Dans le même temps, l'augmentation de la population devrait accroître la demande de terres et d'agriculture.

"Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue pour apporter des solutions urgentes aux crises qui frappent nos terres et nos sols. Le réinvestissement des subventions agricoles nuisibles pourrait presque immédiatement fournir une aide financière pour la restauration des terres et la réforme des pratiques non durables", a ajouté M. Faqeeha.

À propos de la COP16 de Riyad

La conférence UNCCD COP16 se tiendra du 2 au 13 décembre 2024 au Boulevard Riyadh World, en Arabie Saoudite. La conférence, intitulée « Notre terre. Notre avenir », marquera le 30ᵉ anniversaire de la CNULCD et vise à garantir une action multilatérale sur des questions essentielles telles que la résilience à la sécheresse, le régime foncier et les tempêtes de sable et de poussière.

Pour plus d'informations sur la COP16 de l'UNCCD, ou pour faire part de votre intérêt à participer à la zone verte, veuillez consulter le site UNCCDCOP16.org.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2575029/COP16_Riyadh_Action_Agenda.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2556588/5061866/UNCCD_COP16__Logo.jpg