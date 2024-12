Saudi-Arabien startet Aktionsplan von Riad, um die Wiederherstellung von Land und die Bewältigung von Dürren zu beschleunigen

Initiative auf dem Tag des Agrarnahrungsmittelsystems bei der COP16 in Riad gestartet

RIYADH, Saudi-Arabien, 6. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der saudi-arabische UNCCD COP16-Vorsitz hat den Start der Riyadh Action Agenda angekündigt, einer wegweisenden Initiative zur Mobilisierung staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, um dauerhafte Lösungen für Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre zu finden.

Saudi Arabia Launches Riyadh Action Agenda to Accelerate Land Restoration and Drought resilience

Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des UNCCD COP16-Vorsitzes, gab in seiner Grundsatzrede zum hochrangigen interaktiven Dialog über nachhaltige, widerstandsfähige und integrative Agrar- und Ernährungssysteme den offiziellen Startschuss für die Riyadh Action Agenda. Die Riyadh Action Agenda wird die von der COP16 in Riad ausgehende Dynamik nutzen und während des zweijährigen saudi-arabischen UNCCD-Vorsitzes (COP16) mit einer Reihe wichtiger Umweltakteure zusammenarbeiten, um greifbare Maßnahmen für alle - von Landwirten bis zu indigenen Völkern - zu fördern.

Dr. Osama Faqeeha kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Wenn wir die Initiativen zur Wiederherstellung von Land und zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürre in dem erforderlichen Tempo und Umfang vorantreiben wollen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir auch lange nach dem Ende der COP16 in Riad weiter mobilisieren und Anreize schaffen, um die Führungsrolle Saudi-Arabiens bei der Wiederherstellung von Land zu bekräftigen und ein dauerhaftes Vermächtnis des globalen Wandels zu hinterlassen."

Der Startschuss für die Riad-Aktionsagenda fiel am vierten Tag der COP16 in Riad, am Tag des Agrarnahrungsmittelsystems, einem von sieben geplanten Thementagen, die die Diskussionen und laufenden Verhandlungen in den Mittelpunkt stellen sollen. Die Landwirtschaft ist die Hauptursache für die Bodendegradation, wobei die derzeitigen Agrar- und Ernährungssysteme zur Entwaldung, zu Treibhausgasemissionen und zum Verlust der biologischen Vielfalt beitragen. Nach Angaben der UNCCD ist die Landwirtschaft für 23 % der Treibhausgasemissionen, 80 % der Entwaldung und 70 % des Süßwasserverbrauchs verantwortlich.

Im Laufe des Tages fanden verschiedene Veranstaltungen statt, um multilaterale Lösungen für nicht nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu finden. Die Diskussionen erstreckten sich auf eine Reihe von wichtigen Treffen, bei denen es unter anderem um die Förderung gesunder Böden, widerstandsfähiger Nutzpflanzen und nahrhafter Lebensmittel ging. Der Tag der Agrarnahrungsmittelsysteme befasste sich auch mit der Bedeutung der Beteiligung des Privatsektors und der Landwirtschaft an der Umgestaltung der Lebensmittelsysteme. Das Verfahren fand am Weltbodentag statt, einem jährlich stattfindenden globalen Ereignis, das sich für eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung in der ganzen Welt einsetzt.

"Rund 95 % unserer Lebensmittel stammen aus dem Boden, und doch behandeln wir ihn weiterhin wie Dreck. Eine nicht nachhaltige Landbewirtschaftung, landwirtschaftliche Praktiken und industrielles Profitstreben führen zu einer unhaltbaren Bodendegradation, bei der jedes Jahr 24 Milliarden Tonnen fruchtbarer Boden verloren gehen. Dies ist eine der Hauptursachen für die weltweite Nahrungsmittel- und Wasserversorgungsunsicherheit, die sich auf alle auswirkt, von den Landwirten, die auf immer unfruchtbareren Feldern arbeiten, bis hin zu den Verbrauchern, die mehr für lebenswichtige Güter bezahlen müssen", so Dr. Faqeeha.

Die UNCCD schätzt, dass die Ernteerträge bis 2050 weltweit um 10 % und in den am stärksten betroffenen Regionen um 50 % zurückgehen könnten. Dieses Szenario könnte zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise um schätzungsweise 30 % führen. Gleichzeitig wird prognostiziert, dass die wachsende Bevölkerung die Nachfrage nach Land und Landwirtschaft erhöhen wird.

"Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, um dringende Lösungen für die Krise unseres Landes und unserer Böden zu finden. Eine Reinvestition der schädlichen Agrarsubventionen könnte fast sofort eine finanzielle Entlastung für die Wiederherstellung von Land und die Reform nicht nachhaltiger Praktiken bringen", fügte Dr. Faqeeha hinzu.

Über COP16 Riad

Die UNCCD COP16-Konferenz findet vom 2. bis 13. Dezember 2024 im Boulevard Riyadh World, Saudi-Arabien, statt. Die Konferenz steht unter dem Motto „Unser Land". Unsere Zukunft wird den 30. Jahrestag der UNCCD kennzeichnen und zielt darauf ab, multilaterale Maßnahmen zu kritischen Themen wie Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, Landbesitz sowie Sand- und Staubstürme sicherzustellen.

Für weitere Informationen über die UNCCD COP16 oder um Ihr Interesse an einer Teilnahme an der Green Zone anzumelden, besuchen Sie bitte UNCCDCOP16.org

