L'Arabie saoudite prend la présidence de la CCD lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la COP16

La résilience à la sécheresse figure en bonne place à l'ordre du jour de la première journée de la conférence des Nations unies sur la dégradation des sols, avec le lancement du Partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse

RIYADH, Arabie Saoudite, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la cérémonie d'ouverture, le Royaume d'Arabie Saoudite a été officiellement élu président de la seizième Conférence des Parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD COP16). La reconnaissance officielle de la présidence saoudienne de la COP16 de l'UNCCD a eu lieu lors de la session plénière d'ouverture de la COP16 à Riyad, marquant le début d'un mandat de deux ans visant à stimuler l'action internationale en matière de restauration des terres et de résilience à la sécheresse.

Des décideurs politiques, des organisations internationales, des entreprises, des ONG et des acteurs clés se réunissent à Riyad, en Arabie saoudite, pour rechercher des solutions internationales urgentes aux crises mondiales pressantes que sont la dégradation des sols, la sécheresse et la désertification. Lors de l'ouverture officielle de la conférence, le président de l'UNCCD COP16 et le ministre saoudien de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, M. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, ont accueilli les participants. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, a accueilli les participants. Dans son allocution d'ouverture, il a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures décisives alors que la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification vise à restaurer 1,5 milliard d'hectares de terres d'ici à 2030.

"L'Arabie saoudite espère intensifier les efforts internationaux lors de la COP16 de la CCD pour relever les principaux défis environnementaux et renforcer l'intégration avec d'autres accords internationaux sur l'environnement, notamment les conventions de Rio sur le changement climatique et la biodiversité, afin d'obtenir des résultats ambitieux qui permettront de réaliser un saut qualitatif dans la conservation des terres, de réduire la dégradation des sols et de renforcer les capacités mondiales de lutte contre la sécheresse.

"Plus de 100 millions d'hectares de terres sont dégradés chaque année, ce qui a un impact sur plus de 3 milliards de personnes et entraîne la perte de plus de 6 000 milliards de dollars de services écosystémiques, tout en favorisant l'insécurité alimentaire et hydrique. Cette COP sera un moment historique pour limiter la dégradation des sols et la sécheresse dans le monde", a ajouté le ministre AlFadley sur le site .

Se déroulant du 2 au 13 décembre, la COP16 à Riyad est la plus grande COP de l'UNCCD jamais organisée. Pour la première fois, une zone verte a été créée afin de mobiliser l'action multilatérale et d'aider à financer les initiatives de restauration des terres. Le renforcement de la résilience à la sécheresse dans le monde est un point central de la COP16 à Riyad, trois annonces internationales majeures ayant été faites au cours de la seule première journée. Le partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse contribuera à la synergie et à l'amplification de l'action internationale en matière de résilience à la sécheresse et à faire passer la réponse mondiale d'une gestion réactive des crises à une prévention proactive. Lancé lors de la cérémonie d'ouverture, le Partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse a reçu des promesses supplémentaires d'un milliard de dollars de la part du Fonds de l'OPEP et d'un milliard de dollars de la part de la Banque islamique de développement. Cette somme s'ajoute aux 150 millions de dollars promis par l'Arabie saoudite pour financer l'initiative. Parallèlement, le lancement de l'Observatoire international de la résilience à la sécheresse et de l'Atlas mondial de la sécheresse permettra d'améliorer la surveillance, la prévention et la sensibilisation à la sécheresse dans le monde entier.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de l'UNCCD , a rendu hommage au leadership de l'Arabie saoudite en matière de dégradation des terres, en déclarant : "Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au Royaume d'Arabie saoudite pour sa vision et son leadership dans l'élévation du programme mondial de restauration des terres et de résilience à la sécheresse, que ce soit à travers le G20, l'accueil de cette COP historique et la construction de son héritage, l'Initiative verte saoudienne, ou, plus récemment, l'Initiative verte pour le Moyen-Orient.

À la veille des négociations multilatérales de Riyad, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification a publié un nouveau rapport en collaboration avec l'Institut de Potsdam pour la recherche sur le climat, soulignant l'urgence mondiale croissante causée par la dégradation des sols. Les principales conclusions soulignent les dommages causés par les pratiques agricoles non durables, l'agriculture étant responsable de 80 % de la déforestation et de 70 % de l'utilisation de l'eau douce, tandis que 23 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des terres. Selon le dernier rapport de l'UNCCD, 46 % de la surface terrestre mondiale est classée dans la catégorie des zones arides.

À propos de la COP16 de Riyad :

La conférence UNCCD COP16 se tiendra du 2 au 13 décembre 2024 au Boulevard Riyadh World, en Arabie Saoudite. La conférence, intitulée « Notre terre. Notre avenir », marquera le 30ᵉ anniversaire de la CNULCD et vise à garantir une action multilatérale sur des questions essentielles telles que la résilience à la sécheresse, le régime foncier et les tempêtes de sable et de poussière.

Pour plus d'informations sur la COP16 de l'UNCCD, ou pour faire part de votre intérêt à y participer, veuillez consulter le site UNCCDCOP16.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2556588/5052072/UNCCD_COP16__Logo.jpg