Saudi-Arabien übernimmt UNCCD-Vorsitz bei offizieller COP16-Eröffnungsfeier

Widerstandsfähigkeit gegen Dürre steht ganz oben auf der Tagesordnung des ersten Tages der UN-Konferenz über Bodendegradation mit dem Start der Globalen Partnerschaft zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürre in Riyadh

RIYADH, Saudi-Arabien, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Bei der Eröffnungszeremonie wurde das Königreich Saudi-Arabien offiziell zum Präsidenten der sechzehnten Konferenz der Vertragsparteien der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD COP16) gewählt. Die offizielle Anerkennung des saudi-arabischen UNCCD-Vorsitzes auf der COP16 fand während der Eröffnungsplenarsitzung der COP16 in Riad statt. Damit beginnt eine zweijährige Amtszeit, in der internationale Maßnahmen zur Wiederherstellung von Land und zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürren vorangetrieben werden sollen.

Politische Entscheidungsträger, internationale Organisationen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und wichtige Interessengruppen sind in Riad, Saudi-Arabien, um dringende internationale Lösungen für die dringenden globalen Krisen der Bodendegradation, Dürre und Wüstenbildung zu finden. Bei der offiziellen Eröffnung der Konferenz begrüßte der Präsident der UNCCD COP16 und saudi-arabische Minister für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft, Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, die Anwesenden. In seiner Eröffnungsrede forderte er die internationale Gemeinschaft auf, entschlossen zu handeln, da die UNCCD die Wiederherstellung von 1,5 Milliarden Hektar Land bis 2030 anstrebt.

"Saudi-Arabien freut sich darauf, die internationalen Bemühungen auf der UNCCD COP16 zu intensivieren, um die großen Umweltherausforderungen anzugehen und die Integration mit anderen internationalen Umweltabkommen, einschließlich der Rio-Konventionen zum Klimawandel und zur biologischen Vielfalt, zu verbessern, um ehrgeizige Ergebnisse zu erzielen, die einen qualitativen Sprung bei der Erhaltung des Bodens, der Verringerung der Bodendegradation und dem Aufbau globaler Kapazitäten zur Bekämpfung von Dürre bewirken.

"Jedes Jahr werden mehr als 100 Millionen Hektar Land degradiert, was sich auf über 3 Milliarden Menschen auswirkt und zu einem Verlust von Ökosystemleistungen in Höhe von mehr als 6 Billionen Dollar führt, während gleichzeitig die Nahrungsmittel- und Wasserversorgung unsicher wird. Diese COP wird ein historischer Moment sein, um Bodendegradation und Dürre in der ganzen Welt einzudämmen", fügte Minister AlFadley hinzu.

Die COP16 in Riad, die vom 2. bis 13. Dezember stattfindet, ist die größte UNCCD-COP aller Zeiten. Zum ersten Mal gibt es eine Grüne Zone, um multilaterale Maßnahmen zu mobilisieren und die Finanzierung von Initiativen zur Wiederherstellung von Land zu fördern. Die Stärkung der weltweiten Widerstandsfähigkeit gegen Dürren ist ein Schwerpunkt der COP16 in Riad, wobei allein am ersten Tag drei wichtige internationale Ankündigungen gemacht wurden. Die Riyadh Global Drought Resilience Partnership wird dazu beitragen, die internationalen Maßnahmen zur Dürreresilienz zu bündeln und zu verstärken und die globale Reaktion von reaktivem Krisenmanagement auf proaktive Prävention umzustellen. Die während der Eröffnungszeremonie in Riad ins Leben gerufene Globale Partnerschaft zur Bewältigung der Dürre erhielt zusätzliche Zusagen in Höhe von 1 Milliarde Dollar vom OPEC-Fonds und 1 Milliarde Dollar von der Islamischen Entwicklungsbank. Dieser Betrag kommt zu den 150 Millionen Dollar hinzu, die Saudi-Arabien zur Finanzierung der Initiative zugesagt hat. Der Start der Internationalen Beobachtungsstelle für die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre und des Globalen Dürreatlas wird dazu beitragen, die Überwachung, Vorbeugung und Sensibilisierung für Dürre in der ganzen Welt zu verbessern.

Während der Eröffnungszeremonie würdigte Ibrahim Thiaw, UNCCD-Exekutivsekretär , die führende Rolle Saudi-Arabiens bei der Bodendegradation mit den Worten: "Ich möchte dem Königreich Saudi-Arabien meinen tiefsten Dank für seine Vision und seine Führungsrolle bei der Förderung der globalen Agenda für die Wiederherstellung von Land und die Widerstandsfähigkeit gegen Dürren aussprechen, sei es durch die G20, die Ausrichtung dieser wegweisenden COP und den Aufbau ihres Vermächtnisses, die saudische grüne Initiative oder, in jüngster Zeit, die grüne Initiative für den Nahen Osten."

Am Vorabend der multilateralen Gespräche in Riad veröffentlichte die UNCCD in Zusammenarbeit mit dem Potsdam-Institut für Klimaforschung einen neuen Bericht, in dem auf die wachsende globale Notlage durch Landdegradation hingewiesen wird. Die wichtigsten Ergebnisse zeigen die Schäden auf, die durch nicht nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken verursacht werden: 80 % der Entwaldung und 70 % des Süßwasserverbrauchs gehen auf das Konto der Landwirtschaft, während 23 % der Treibhausgasemissionen aus der Land- und Forstwirtschaft sowie der Landnutzung stammen. Dem jüngsten UNCCD-Bericht zufolge sind inzwischen 46 % der weltweiten Landfläche als Trockengebiete eingestuft.

Über COP16 Riad:

Die UNCCD COP16-Konferenz findet vom 2. bis 13. Dezember 2024 im Boulevard Riyadh World, Saudi-Arabien, statt. Die Konferenz steht unter dem Motto „Unser Land". Unsere Zukunft wird den 30. Jahrestag der UNCCD kennzeichnen und zielt darauf ab, multilaterale Maßnahmen zu kritischen Themen wie Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, Landbesitz sowie Sand- und Staubstürme sicherzustellen.

