Las entradas para el Meijer LPGA Classic para Simply Give 2026 ya están a la venta

El galardonado espacio J. Brewer's | Frederik's y el pabellón Kraft Heinz Pavillion recién ampliado siguen siendo los favoritos de los aficionados, cuyos beneficios se destinan al programa de ayuda contra el hambre Simply Give de Meijer

GRAND RAPIDS, Michigan, 15 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Meijer LPGA Classic para Simply Give vuelve al oeste de Michigan para celebrar su 12.ª edición en el Blythefield Country Club. Este prestigioso torneo de la LPGA, que se llevará a cabo del 18 al 21 de junio, promete emocionantes partidos de golf y diversión para toda la familia, todo ello a precios asequibles. Las entradas ya están a la venta en meijerlpgaclassic.com.

"El Meijer LPGA Classic es un ejemplo de nuestro compromiso por mejorar la calidad de vida y apoyar a las familias de todo el Medio Oeste", afirmó Rick Keyes, presidente y director ejecutivo de Meijer. "Gracias a este evento de primer nivel y al programa de apoyo contra el hambre Simply Give de Meijer, podemos tener un impacto importante en las personas que padecen inseguridad alimentaria, a la vez que reunimos a las personas para disfrutar de este magnífico fin de semana de espíritu comunitario".

Los espectadores pueden comprar entradas generales por $10 por día. Los menores de 17 años tienen entrada gratuita si van acompañados de un adulto con entrada. Los 11 torneos anteriores generaron más de $13 millones para alimentar a familias en todo el Medio Oeste mediante el programa Simply Give del minorista.

"Nos enorgullece continuar haciendo que el Meijer LPGA Classic sea asequible para las familias al garantizar que todos puedan disfrutar juntos de un fin de semana inolvidable", declaró Cathy Cooper, directora ejecutiva del Meijer LPGA Classic. "El increíble apoyo de nuestra comunidad nos inspira año tras año, e invitamos a todos a unirse a nosotros para celebrar nuestro 12.º aniversario de golf de primer nivel, a la vez que apoyamos a las familias mediante el programa Simply Give de Meijer".

Los organizadores del torneo están realizando mejoras en las suites VIP distribuidas por todo el campo, entre las que se incluyen J. Brewer's | Frederik's, situada en la calle del hoyo 4, y el pabellón Kraft Heinz Pavilion, situado entre el green del hoyo 17, el tee del hoyo 18 y el tee del hoyo 5.

Pabellón Kraft Heinz Pavilion

El pabellón Kraft Heinz Pavilion ofrecerá un servicio de comida y bebida con todo incluido, con platos de restaurantes locales populares, para los aficionados que deseen disfrutar de una experiencia exclusiva mientras siguen la acción del torneo. El pabellón estará abierto del jueves 18 de junio al domingo 21 de junio. Las entradas para todo el día cuestan $50 cada una y $10 cada una para los niños de hasta 5 años, siempre que vayan acompañados de un adulto con entrada.

El pabellón Kraft Heinz Pavilion ofrece:

Un espacio animado dedicado al golf, situado entre el green del hoyo 17, el tee del hoyo 18 y el tee del hoyo 5, donde las lujosas butacas y las grandes pantallas crean el lugar perfecto para disfrutar, relajarse y celebrar el golf de primer nivel.

Nueva tribuna ampliada con asientos escalonados y de descanso, diseñada para que los aficionados disfruten con total comodidad en primera fila de vistas inmejorables y de la emocionante acción en el campo.

Productos gastronómicos de primer nivel con todo incluido, a cargo de aclamados restaurantes locales como Smoke on the Water BBQ, 4one2Distillery y Mad Dogz, durante todo el fin de semana.

Vuelve el galardonado J. Brewer's | Frederik's

En su quinto año, el galardonado J. Brewer's | Frederik's, un espacio dedicado a la gastronomía, volverá a ofrecer a los amantes de la comida una experiencia gastronómica premium de tipo "buffet libre", a cargo de los chefs de Meijer y de restaurantes locales, situado justo al lado del cuarto hoyo del campo de golf. J. Brewer's | Frederik's estará abierto desde el viernes 19 de junio hasta el domingo 21 de junio. Las entradas por todo el día cuestan $90 para los adultos y $10 para los niños de 5 años o menos. Cada menor con una entrada debe estar acompañado por un adulto con la suya.

J. Brewer's | Frederik's ofrece:

Acceso ilimitado a alimentos y bebidas especialmente elaborados, con la participación de restaurantes y cervecerías locales, como Yesterdog, Snug Harbor, Nonna's: The Trattoria, El Caribe y mucho más.

Una terraza con vistas en primera fila de la acción en vivo en el campo

Un ambiente vibrante y divertido, con áreas de estar de lujo y televisores que transmiten actualizaciones en vivo desde el campo

La experiencia gastronómica Frederik's de Meijer ofrece un menú único que se modifica cada día y todos los platos incluyen productos de la marca propia premium de Meijer, Frederik's.

"Nuestro objetivo cada año es ofrecer a nuestros clientes los sabores locales más deliciosos y la marca premium Frederik's de Meijer, que crea menús innovadores que combinan tradición y creatividad", comentó Brian Williams, chef de Investigación y Desarrollo de Meijer. "Tanto si disfruta de sus platos favoritos en el buffet libre como si quiere descubrir nuevas recetas de nuestros socios locales, queremos que todos los comensales disfruten de un fin de semana delicioso e inolvidable".

Entradas de admisión general

Además de las entradas de admisión general a $10 por día, las entradas para todo el campo del torneo (válidas de jueves a domingo) cuestan $25 por persona y dan a los espectadores acceso a algunos de los mejores golfistas del mundo. Los puestos Grand Taste están ubicados en todo el campo y ofrecen alimentos y bebidas variados, todos por $4 o menos. Discovery Land también regresará como un destino gratuito para niños y familias.

Para celebrar el Día del Padre el domingo 21 de junio, los padres recibirán admisión general gratuita al campo. El personal militar (ya sea en servicio activo, retirado, de reserva o veterano) y un acompañante, también recibirán entrada general gratuita los cuatro días de juego del torneo, con la identificación adecuada.

Para obtener más información sobre el Meijer LPGA Classic para Simply Give, visite meijerlpgaclassic.com.

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Acerca del Meijer LPGA Classic para Simply Give: el Meijer LPGA Classic para Simply Give es un evento oficial de la LPGA Tour que presenta a 144 de las mejores jugadoras femeninas de golf del mundo, en una competencia de cuatro días de duración, con 72 hoyos de juego en el Blythefield Country Club en Belmont, Michigan. En asociación con Meijer, una empresa minorista con sede en Grand Rapids, Michigan, que opera más de 500 supercentros, Meijer Grocery, mercados de barrio y ubicaciones Express en Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin, este torneo de golf de primer nivel combina una competencia de clase mundial con la ayuda comunitaria, mediante el programa de ayuda contra el hambre Simply Give de la cadena minorista, que apoya a despensas de alimentos locales en todo el Medio Oeste. Como uno de los principales torneos de la LPGA para familias y amantes de la buena comida, el Meijer LPGA Classic para Simply Give representa tanto la competencia de élite como su compromiso continuo de generar un impacto positivo en la comunidad. Para más información, visite meijerlpgaclassic.com y siga el torneo en Instagram en @MeijerLPGA.

Acerca del Blythefield Country Club: Ubicado justo al norte de Grand Rapids, Blythefield brinda a las familias la mejor experiencia social y de golf en el oeste de Michigan desde 1928. Con el río Rogue fluyendo a través del complejo, Blythefield cuenta con uno de los paisajes de torneos más hermosos de Michigan. Anteriormente, Blythefield ha sido sede del Western Amateur de 1953, del Western Open de 1961, que ganó Arnold Palmer, así como del Western Junior de 2005, que ganó Rickie Fowler. Desde 2014, Blythefield tiene el honor de ser la sede del Meijer LPGA Classic. Obtenga más información sobre el Blythefield Country Club en www.blythefieldcc.org.

FUENTE Meijer