Las familias de North Jersey tienen hasta el 30 de marzo para fijar los precios del cementerio para 2025

Los cementerios católicos de la Arquidiócesis de Newark organizarán un fin de semana de puertas abiertas de primavera el sábado 28 de marzo y el domingo 29 de marzo de 2026, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. en el cementerio de Cristo Rey en Franklin Lakes y el cementerio y mausoleo de Maryrest en Mahwah, a pocos minutos el uno del otro. No es necesario concertar una cita y esto no supone ninguna obligación.

Ambos cementerios se encuentran a menos de 20 millas de la ciudad de Nueva York, a lo largo de la pintoresca frontera entre Nueva Jersey y el estado de Nueva York, una región famosa por sus pintorescas montañas, reservas naturales y paisajes panorámicos. Es un entorno que ofrece a las familias no solo un lugar de descanso sagrado, sino uno de notable belleza natural, justo fuera del alcance de la ciudad.

Los arreglos funerarios y conmemorativos previos a la planificación son cada vez más comunes entre las familias que desean evitar que sus seres queridos tomen decisiones difíciles bajo presión emocional y financiera. Esta jornada de puertas abiertas ofrece a los residentes del condado de Bergen y a las familias del área metropolitana de Nueva York la oportunidad de recorrer hermosos y bien cuidados terrenos, reunirse con compasivos asesores de planificación de monumentos conmemorativos y explorar opciones de entierro, cremación y conmemoración tradicionales, todo en un entorno relajado y sin presiones.

El cementerio de Cristo Rey, ubicado entre colinas onduladas y árboles maduros en Franklin Lakes, ofrece parcelas funerarias tradicionales, columbarios de mármol y granito al aire libre y espacios de jardín pacíficos para la reflexión y la oración. A poca distancia en automóvil de Mahwah, el cementerio y mausoleo de Maryrest cuenta con un elegante mausoleo de capilla con criptas de mármol y vidrieras, nichos de cremación iluminados y uno de los primeros cementerios naturales católicos en Nueva Jersey, lo que atrae el interés de familias de toda la región que buscan una alternativa ambientalmente consciente arraigada en la fe.

"Estas conversaciones nunca son fáciles de comenzar, pero las familias que lo hacen siempre están agradecidas de haberlo hecho", dice Joseph Heckel, director ejecutivo de Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark. "Nuestras puertas están abiertas este fin de semana para cualquiera que quiera dar ese paso, sin presión y sin obligación".

Para las familias que no pueden visitar en persona, Catholic Cemeteries lanzó recientemente un sitio web completamente rediseñado con videos de drones de alta definición y fotografías inmersivas de ambos lugares. El sitio conecta a los visitantes con el personal durante el horario comercial o con Gabriel, el Asistente Virtual de Ángeles disponible las 24 horas del día para responder preguntas sobre el entierro católico y la planificación conmemorativa.

Para obtener más información o para completar un formulario en línea antes de su visita:

Cristo Rey: rcancem.org/open-house/christ-the-king Maryrest

: rcancem.org/open-house/maryrest

Español:https://rcancem.org/en-espanol

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ix-3nHhNFm8

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938536/MR_Mausoleum_Alcove_SMALL__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938537/FULL_Rear_view_MR_Green_Burial_with_St__Francis_and_Wolf.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938538/Sep_2024_Flowers_trees_and_graves.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938539/Summer_Gazebo_CTK.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2688733/5874593/CATHOLIC_CEMETERIES__2025_Logo.jpg

FUENTE Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark