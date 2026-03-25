Las ofertas múltiples fueron muy comunes para los vendedores de vivienda de Texas en el 2025, pero también lo fueron las concesiones

Un informe de Texas Realtors ofrece importante información acerca de la experiencia en la venta de casas

AUSTIN, Texas, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Durante la pandemia, muchos vendedores de vivienda en Texas recibieron múltiples ofertas o precios superiores a su precio de venta objetivo, frecuentemente sin hacer ninguna concesión o contingencia. A pesar de que en la actualidad esa situación ya no es tan común, algunos vendedores han tenido problemas ajustando sus expectativas, según el Informe sobre la Experiencia en la Venta de Viviendas en Texas para el 2025, publicado el día de hoy por Texas Realtors.

Este informe, el cual nos brinda un claro panorama sobre las experiencias de los miembros de Texas Realtors con sus clientes vendedores, reveló que la mayoría de vendedores tuvieron dificultades para aceptar que las condiciones del mercado han cambiado. Tres cuartas partes de las personas entrevistadas dijeron tener por lo menos un cliente que consideraba que el precio de su casa era como mínimo 10% más alto que lo que el análisis del mercado del agente inmobiliario indicaba. Sin embargo, los agentes reportaron que, dentro de ese grupo, solamente 7% de esas viviendas se vendieron a ese precio superior.

Una cuarta parte de las personas entrevistadas manifestaron que la mayoría de sus clientes tenían muy poco o ningún conocimiento acerca de las actividades relacionadas con la venta o las tendencias del mercado antes de trabajar con un agente, mientras que 10% tenían mucho conocimiento y 63% tenía algún conocimiento.

"Contar con suficiente información lleva a tomar mejores decisiones y tener clientes vendedores más satisfechos," expresó Jennifer Wauhob, Presidenta de Texas Realtors. "Desafortunadamente, algunos vendedores absorben mensajes fuera de su mercado inmediato o de un período de tiempo que no refleja la realidad del mercado actual. Un agente de Texas Realtors puede ofrecer información sólida y específica que les ayude a los vendedores de vivienda a comprender qué está funcionando actualmente en el lugar donde se encuentran."

Los agentes dijeron que en sus ventas exitosas más recientes, 59% de las viviendas recibieron ofertas múltiples, y al mismo tiempo se dieron concesiones en 93% de esas ventas, con 52% de los vendedores reduciendo su precio de venta objetivo, 45% de los vendedores haciendo reparaciones que les fueron solicitadas, 42% ofreciendo una garantía para la vivienda y 37% pagando algunos de los costos del cierre del negocio.

"Las decisiones basadas en datos continúan dando buenos resultados," dijo Wauhob, "especialmente cuando se suman a los consejos ofrecidos por un experimentado profesional. La experiencia de nuestros miembros demuestra que los vendedores que cuentan con información precisa y actual pueden obtener mejores resultados en el mercado de hoy."

Acerca del Informe sobre la Experiencia en la Venta de Viviendas en Texas

El Informe sobre la Experiencia en la Venta de Viviendas en Texas para el 2025 proporciona información acerca de las percepciones de los agentes de Texas REALTORS® del trabajo con sus clientes. Las observaciones cubren las experiencias que tuvieron los agentes de Texas REALTORS® con sus clientes vendedores entre enero y noviembre de 2025, independientemente de si la compra fue concretada o no.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 145,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de REALTORS® y de los derechos de propiedad privada en Texas.

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FUENTE Texas Realtors