Las personas mayores de Sacramento disfrutarán de viviendas e infraestructuras más asequibles gracias a la inversión de $3 millones de Health Net en SACOG y Mutual Housing California

El financiamiento se destinará a la infraestructura de Green Means Go en todo el condado de Sacramento y a las viviendas para personas mayores de San Juan Apartments, situadas en Stockton Boulevard

SACRAMENTO, California, 16 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Health Net, uno de los planes de atención médica administrada de Medi-Cal con mayor experiencia de California y una empresa de Centene Corporation (NYSE: CNC), anunció una inversión de $3 millones en la región de Sacramento para promover la estabilidad en vivienda e infraestructuras, incluidas colaboraciones con el Sacramento Area Council of Governments (SACOG) y Mutual Housing California. La inversión contribuirá a aumentar la oferta de viviendas asequibles y las infraestructuras necesarias para su funcionamiento en el condado de Sacramento.

SACOG logo Mutual Housing California logo

Las inversiones en Sacramento de Health Net incluyen:

$2 millones a SACOG para financiar la infraestructura necesaria para al menos 50 viviendas asequibles en el condado de Sacramento mediante el programa de aceleración de proyectos de densificación Green Means Go

$1 millón a Mutual Housing California para proporcionar viviendas asequibles permanentes a más de 100 personas mayores en la segunda fase del complejo San Juan Apartments

"En Health Net, sabemos que el lugar donde vive puede influir directamente en su salud", afirmó Amber Kemp, vicepresidenta de Estrategia, Ejecución y Compromiso de Medi-Cal. "Por ello, estamos invirtiendo en colaboraciones que combinan el desarrollo de viviendas, infraestructuras y comunidad. Al trabajar con SACOG y Mutual Housing California, estamos contribuyendo a crear barrios que promuevan una vida más saludable, en los que las familias se sientan seguras, conectadas y puedan llevar una vida más sana y plena".

$2 millones para infraestructuras de Green Means Go

El programa Green Means Go de SACOG sirve de catalizador para que las ciudades y los condados de toda la región aborden el desafío cada vez mayor que supone reinvertir en centros urbanos y corredores comerciales. Las inversiones contribuyeron a construir viviendas más cerca de los lugares de trabajo y las tiendas, con el fin de crear un entorno dinámico en el que vivir y trabajar, lo que atrajo a nuevas empresas y residentes.

"Esta inversión pone de manifiesto el potencial de la combinación de vivienda e infraestructuras para generar un impacto duradero en la comunidad", declaró Patrick Kennedy, supervisor del condado de Sacramento y miembro de la junta directiva de SACOG. "En el marco del programa Green Means Go de SACOG, nos enorgullece haber apoyado la primera fase del proyecto San Juan Apartments de Mutual Housing, con el fin de construir viviendas asequibles muy necesarias y proveer infraestructuras esenciales a un proyecto que se inaugurará en mayo de 2026. Gracias a la colaboración continua y a inversiones como esta de Health Net, estamos aprovechando ese impulso para ofrecer más viviendas, mejor conectividad y comunidades más saludables en toda la región".

$1 millón para la segunda fase de San Juan Apartments

La inversión contribuirá al desarrollo continuo de la segunda fase de San Juan Apartments, una ampliación de viviendas asequibles a lo largo del corredor de Stockton Boulevard. El proyecto forma parte del enfoque innovador de Mutual Housing California en materia de viviendas prefabricadas destinadas a adultos mayores, cuyo objetivo es ofrecer viviendas asequibles y de alta calidad de forma más eficiente, a la vez que se ayuda a las personas mayores a envejecer en entornos estables y saludables.

"Estamos enormemente agradecidos por la colaboración de Health Net y por su liderazgo a la hora de reconocer la estrecha relación que existe entre salud y vivienda", señaló Craig Adelman, director ejecutivo de Mutual Housing California. "Esta inversión es más que un simple financiamiento: es un compromiso compartido para crear comunidades más saludables y equitativas. En la segunda fase de San Juan Apartments, estamos impulsando un modelo de viviendas prefabricadas diseñado para ofrecer a las personas mayores hogares de alta calidad, estables y asequibles. Al construir viviendas de forma más eficiente, podemos reducir los costos de construcción y, al mismo tiempo, acelerar el acceso a entornos estables que favorecen una mejor salud: menos visitas al hospital, mayor bienestar y mayor independencia para los adultos mayores. El apoyo de Health Net nos permite ampliar este enfoque, lo que aumenta las oportunidades y garantiza a la vez que más adultos mayores puedan envejecer con dignidad en comunidades diseñadas para velar por su salud a largo plazo."

¿Qué sigue?

Los colaboradores seguirán avanzando en los trabajos de planificación y desarrollo previo de la segunda fase de San Juan Apartments y prestarán su apoyo a las próximas actividades de infraestructura de Green Means Go en toda la región.

Juntas, estas iniciativas demuestran cómo la colaboración intersectorial, que combina la asistencia sanitaria, los servicios sociales, la vivienda y las infraestructuras, puede abordar factores que influyen en la salud y reforzar la resiliencia de la comunidad.

Acerca de Health Net

Health Net, LLC ("Health Net"), empresa de Centene Corporation, fundada en California hace más de 45 años, considera que todas las personas merecen una red de protección para su salud, independientemente de su edad, ingresos, situación laboral o estado de salud actual. Hoy en día, les proporcionamos planes de salud a las personas, familias, negocios de todos los tamaños y a aquellos que califican para Medi-Cal o Medicare. Con más de 117.000 proveedores en nuestra red, Health Net atiende a más de tres millones de afiliados en todo el estado. También ofrecemos acceso a programas contra el abuso de sustancias, servicios de salud conductual y productos sanitarios gestionados relacionados con los medicamentos con receta. Otorgamos acceso a estos planes y servicios de salud mediante Health Net y sus filiales: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son filiales de propiedad exclusiva de Centene Corporation (NYSE: CNC), empresa sanitaria líder comprometida con la transformación de la salud en las comunidades que atendemos, una persona a la vez. Health Net y Centene Corporation emplean a más de 5.700 personas en California, que trabajan en una de las cinco oficinas regionales del Centro de talentos. Para conocer más detalles, visite www.HealthNet.com.

Acerca de Mutual Housing California

Mutual Housing California es una organización sin fines de lucro con sede en Sacramento que desarrolla, gestiona y apoya viviendas sostenibles y asequibles, en las que los residentes colaboran para promover comunidades equitativas. Desde su fundación en 1988, Mutual Housing ha perfeccionado sus estrategias de desarrollo urbano para promover barrios inclusivos que ofrezcan viviendas estables, servicios a los residentes y oportunidades para que personas de todos los niveles de ingresos puedan prosperar.

Acerca de Sacramento Area Council of Governments (SACOG)

Sacramento Area Council of Governments (SACOG) es la agencia de planificación regional de la región de Sacramento, que abarca seis condados. SACOG trabaja para impulsar estrategias de transporte, uso de tierras e infraestructuras que promuevan la vitalidad económica, la sostenibilidad medioambiental y el acceso equitativo a oportunidades. Mediante programas como Green Means Go, SACOG invierte en infraestructuras que permiten construir nuevas viviendas y desarrollar comunidades más conectadas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1815936/5919501/Health_Net_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2957755/5919502/SACOG_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2957756/5919503/Mutual_Housing_California_Logo.jpg

FUENTE Health Net, LLC