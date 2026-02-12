Las Women of Worth de L'Oréal Paris buscan a las Changemakers de este año

¿Conoces a una mujer que está cambiando su comunidad? Nominarla antes del 8 de marzo para unirse a la clase 2026 Women of Worth y recibir una subvención de $ 25,000 para avanzar en su trabajo sin fines de lucro.

NUEVA YORK, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La marca de belleza líder mundial L'Oréal Paris usa hace un llamado a las comunidades de todo el país para nominar a las mujeres que impulsan el cambio, para la clase 2026 Women of Worth. Las nominaciones ya están abiertas hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en WomenofWorth.com. Cada uno de los diez homenajeados recibirá una subvención de $ 25,000, tutoría para el desarrollo profesional y una plataforma para ampliar su misión y ampliar su impacto.

L'Oréal Paris Inducts 10 Female Pioneers into Its Signature Philanthropic Initiative, Women of Worth

"En L'Oréal Paris, celebrar el valor de las mujeres siempre ha estado en el centro de lo que somos", dijo Laura Branik, presidenta de L'Oréal Paris EE. UU. "Creamos Women of Worth para hacer más que honrar a estas líderes: proporcionamos fondos, visibilidad y una plataforma nacional para ayudar a aumentar su impacto. Cuando las mujeres tienen ese tipo de apoyo, comunidades enteras avanzan. Reconocer el valor de una mujer desbloquea su poder para transformar el mundo que la rodea ".

En asociación con Points of Light, la organización más grande del mundo dedicada al voluntariado, L'Oréal Paris honrará a las mujeres cuyo trabajo aborda algunos de los desafíos sociales más apremiantes de la actualidad. Los homenajeados anteriores han influido en las políticas, han ampliado su impacto a nivel nacional y han creado movimientos que duran más que los titulares. Ya sea para abordar la inseguridad alimentaria, crear segundas oportunidades para los jóvenes en riesgo o ampliar el acceso a los recursos de salud mental, estas mujeres son las comunidades transformadoras de las visionarias y merecen reconocimiento por su trabajo.

"Después de años con L'Oréal Paris, he visto cómo Women of Worth destaca a las mujeres que están creando un cambio real", dijo Helen Mirren, galardonada actriz y embajadora global de L'Oréal Paris. "Estas mujeres no solo están cambiando sus comunidades, sino que nos están inspirando a todos a pensar en grande, actuar de manera más audaz y reimaginar lo que es posible".

Los homenajeados de cada año se unen a una red activa de más de 200 exalumnos que continúan apoyándose y elevándose unos a otros mucho después de que termine la ceremonia de reconocimiento. Una alumna también recibe el Premio Karen T. Fondu Impact, una subvención de $ 10,000 que honra la excelencia sostenida y la influencia ampliada después de su reconocimiento de Women of Worth. Este año, nos enorgullece anunciar que el premio ha sido entregado a Maimah Karmo de la Fundación Tigerlily. Karmo, sobreviviente de cáncer de mama, fundó la Fundación Tigerlily para abordar las disparidades en la salud de las mujeres, con un enfoque en las mujeres jóvenes y BIPOC afectadas por el cáncer de mama. Desde que fue nombrada homenajeada como Women of Worth en 2009, Karmo ha pasado de ser una organización de voluntarios unipersonales a ser líder mundial en equidad en salud, lo que ha afectado a más de 5 millones de mujeres, cuidadores y miembros de la comunidad a través de actividades de promoción, educación y políticas. Para nominar a alguien u obtener más información sobre L'Oréal Paris Women of Worth, visite WomenofWorth.com.

Acerca de L'Oréal Paris Women of Worth

Durante los últimos 20 años, el programa filantrópico exclusivo de L'Oréal Paris, Women of Worth, ha dado vida al eslogan icónico de la marca, "Porque tú lo vales", al defender a las mujeres cuya resistencia, valentía y coraje inquebrantables muestran el poder de poseer el propio valor.

Cada año, diez fundadores y líderes de organizaciones sin fines de lucro de base son reconocidos por su trabajo en una amplia gama de causas benéficas para recibir fondos de caridad, tutoría a través de la red L'Oréal Paris para construir sus organizaciones y una plataforma nacional para compartir su historia.

Acerca de L'Oréal Paris USA

La división L'Oréal Paris de L'Oréal USA, Inc. es una marca de cuidado de belleza total dedicada a empoderar a las mujeres al ofrecer productos y servicios lujosos e innovadores disponibles en el mercado masivo. El eslogan distintivo de la marca, "Porque tú lo vales", nació en los Estados Unidos en 1973 para celebrar la belleza y la autoestima intrínseca de las mujeres, y durante más de 100 años, L'Oréal Paris ha proporcionado a las mujeres de todo el mundo productos en cuatro categorías principales de belleza: color de cabello, cuidado del cabello, cuidado de la piel y cosméticos. Para obtener más información sobre L'Oréal Paris y para recibir asesoramiento personalizado, consejos de expertos y contenido exclusivo, visite www.LOrealParisUSA.com o síganos en Instagram (@LOrealParis), Twitter (@LOrealParisUSA), Facebook (@LOrealParisUSA) TikTok (@LOrealParisUSA) y Pinterest (@LOrealParisUSA).

