L'assureur portugais Fidelidade transforme l'expérience client avec DXC Technology

Une nouvelle solution de gestion des données gère près d'un milliard d'enregistrements de données et fournit un service plus personnalisé à plus de deux millions de clients.

LISBONNE, Portugal, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le fournisseur d'assurance vie et non-vie Fidelidade est un assureur portugais de premier plan. Il s'est associé à DXC Technology pour configurer avec succès une nouvelle base de données de clientèle afin de gérer près d'un milliard d'enregistrements et de fournir des services plus personnalisés pour les 2,3 millions de clients de Fidelidade.

Fidelidade possède 100 ans d'expérience sur le marché portugais de l'assurance, fournissant des services dans une variété d'industries, y compris l'automobile et la santé.

Portuguese Insurer Fidelidade Transforms Customer Experience with DXC

Afin d'offrir une expérience numérique avancée à ses clients, Fidelidade a mis en place une nouvelle base de données de clientèle. En déplaçant 980 millions de dossiers clients vers une base de données centralisée fonctionnant avec la technologie de Qlik Replicate et les bases de données de MongoDB, Fidelidade dispose désormais d'un accès rapide aux informations en temps réel, lui permettant de répondre plus rapidement aux demandes des clients et de devenir plus réactif sur le marché.

Traitant jusqu'à 250 000 interactions quotidiennes de 1,2 millions d'utilisateurs mobiles de l'application et du site Web deFidelidade, DXC a également mis en œuvre des analyses de données afin d'améliorer et de personnaliser les choix politiques pour les clients.

« Notre nouvelle base de données de clientèle a amélioré l'expérience de nos clients, intermédiaires et employés », a déclaré António Dias, architecte d'entreprise chez Fidelidade. « Alors que nous étendons notre clientèle à différents pays et régions, il est important que nous disposions de la bonne technologie pour gérer efficacement nos activités. »

« Le secteur de l'assurance subit une transformation massive, adoptant rapidement les technologies numériques pour le rendre plus réactif et centré sur le client. En tant que fournisseur mondial de premier plan de solutions pour le secteur de l'assurance, DXC a un rôle important à jouer. Nous sommes ravis de collaborer avec un acteur aussi important du marché portugais de l'assurance dans son parcours numérique », a ajouté Manuel Maria Correia, directeur général de DXC Technology, Portugal.

Avec plus de 40 ans d'innovation dans le secteur de l'assurance, DXC est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels d'assurance et de services technologiques aux entreprises. En plus d'un écosystème de partenaires, il aide à numériser certains des plus grands acteurs du marché, y compris le le marché de l'assurance de Londres.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en les modernisant, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité via des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services visant à générer de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans l'ensemble de leurs biens informatiques. Pour en savoir plus sur la façon dont nous offrons l'excellence à nos clients et collègues, rendez-vous sur DXC.com.

À propos de Fidelidade

Depuis 1808, Fidelidade protège l'avenir des familles, des entreprises et du Portugal lui-même. En tant que leader du marché d'assurance vie et non-vie, la compagnie d'assurance associe sa taille, sa solidité et sa crédibilité à l'innovation, qui est l'une des valeurs fondamentales de l'entreprise. Sa stratégie repose sur le développement de produits innovants, qui pourraient faire une différence dans la vie des gens.

Carlota Guedes Figueiredo, DXC Technology, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2046193/DXC_Technology_Company_Portuguese_Insurer_Fidelidade_Transforms.jpg

SOURCE DXC Technology Company