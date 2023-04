Portugiesischer Versicherer Fidelidade verwandelt gemeinsam mit DXC Technology das Kundenerlebnis

Neue Datenmanagementlösung verwaltet fast eine Milliarde Datensätze und bietet stärker personalisierten Service für über zwei Millionen Kunden

LISSABON, Portugal, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Fidelidade, ein führender portugiesischer Anbieter von Lebensversicherungen und Nichtlebensversicherungen, hat sich mit DXC Technology zusammengetan, um erfolgreich einen neuen Customer Data Hub zu implementieren. Dieser Hub verwaltet fast eine Milliarde Datensätze und bietet den 2,3 Millionen Kunden von Fidelidade stärker personalisierte Dienstleistungen.

Fidelidade ist seit über 100 Jahren auf dem portugiesischen Versicherungsmarkt tätig und bietet Policen für eine Vielzahl von Branchen an, darunter die Automobil- und die Gesundheitsbranche.

Portuguese Insurer Fidelidade Transforms Customer Experience with DXC

Um seinen Kunden ein besseres digitales Erlebnis zu bieten, hat Fidelidade einen neuen Customer Data Hub eingerichtet. Durch die Verlagerung von 980 Millionen Kundendatensätzen in eine zentralisierte Datenbank, die auf der Qlik Replicate Technology und der Mongo-Datenbank läuft, hat Fidelidade nun schnellen Zugriff auf Echtzeitinformationen und kann so schneller auf Kundenanfragen reagieren und agiler am Markt agieren.

DXC verarbeitet täglich bis zu 250.000 Interaktionen von 1,2 Millionen mobilen Nutzern der Fidelidade-App und -Website und hat darüber hinaus Datenanalysen implementiert, um die Auswahl von Policen für Kunden zu verbessern und zu personalisieren.

„Unser neuer Customer Data Hub erleichtert unseren Kunden, Vermittlern und Mitarbeitern das Leben", erklärt António Dias, Enterprise Architect bei Fidelidade. „Wenn wir unseren Kundenstamm über verschiedene Länder und Regionen hinweg erweitern, müssen wir über die richtige Technologie verfügen, um unser Geschäft effektiv zu verwalten zu können."

„Die Versicherungsbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und übernimmt schnell digitale Technologien, um flexibler und kundenorientierter zu agieren. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Versicherungsbranche kommt DXC eine wichtige Rolle zu. Wir freuen uns, mit einem so wichtigen Akteur auf dem portugiesischen Versicherungsmarkt zusammenzuarbeiten", fügt Manuel Maria Correia, General Manager, DXC Technology, Portugal, hinzu.

Mit mehr als 40 Jahren Innovation in der Versicherungsbranche ist DXC einer der weltweit führenden Anbieter von Versicherungssoftware und Business Technology Services. Zusammen mit seinem Partnernetzwerk trägt DXC dazu bei, einige der größten Akteure auf dem Markt zu digitalisieren, darunter den London Insurance Market.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) hilft globalen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services igeht, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung zu erreichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Spitzenleistungen für unsere Kunden und Kollegen erbringen unter DXC.com.

Informationen zu Fidelidade

Seit 1808 hat Fidelidade die Zukunft von Familien, Unternehmen und Portugal selbst gesichert. Als Marktführer auf dem Gebiet der Lebensversicherungen und Nichtlebensversicherungen zeichnet sich das Versicherungsunternehmen durch seine schiere Größe, durch seine Solidität und durch seine Glaubwürdigkeit in Verbindung mit seiner Innovationskraft aus. Die Strategie des Unternehmens basiert auf der Entwicklung innovativer Produkte, die das Leben der Menschen verändern können.

