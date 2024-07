Latin Biz Today y PGA of America presentan el juego de golf a la comunidad empresarial latina

En la serie de videos "Tina Makes Golf Her Thing", una profesional de golf de PGA of America le enseña a una principiante latina el juego

CROTON ON HUDSON, Nueva York, 11 de julio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Latin Biz Today (Latin Business Today, LLC) y la PGA of America han colaborado en "Tina Makes Golf Her Thing", un giro en # MakeGolfYourThing, el movimiento colaborativo de toda la industria que trabaja para expandir la inclusión en todo el deporte.

La serie de videos de cincopartes, disponible aquí,demuestra lo fácil que es para un golfista principiante aprender los fundamentos y disfrutar del juego. La principiante es Tina Treviño, vicepresidenta de Latin Biz Today, socia y directora de relaciones comunitarias. Su entrenador es el PGA of America Golf Professional Jim McCann, Director de Golf en Spook Rock Golf Course en Suffern, Nueva York, y miembro de la Sección Metropolitana de la PGA.

Aprender el juego de un profesional de golf de PGA of America significa que la instrucción se lleva a cabo al más alto nivel. Mientras McCann entrena a Treviño, continúa administrando el negocio diario de Spook Rock Golf Course, donde se ha desempeñado como Director de Golf desde 2018.

Latin Biz Today, PGA of America y la Sección Metropolitana de PGA se enorgullecen de dar inicio al primero de los cinco episodios de esta semana. Los nuevos episodios comienzan hoy y saldrán en tres miércoles consecutivos, finalizando en septiembre.

"No crecí conociendo a ninguna mujer o latina que jugara al golf", dijo Treviño. "No pensé que fuera algo que disfrutaría, pero la personalidad y la experiencia de Jim lo hicieron todo increíblemente atractivo y nada intimidante. El golf es el deporte perfecto para conocer y disfrutar de otros golfistas en un entorno al aire libre. También es un deporte en el que puedo desafiarme continuamente para mejorar y sentirme bien con mi progreso. Tengo la suerte de ser enseñado por Jim, un profesional de PGA of America, y aprender de la manera correcta significa que disfrutaré del juego por negocios y placer durante muchos años ".

"Disfruté enseñándole a Tina los fundamentos del juego", dijo McCann. "El campo de golf Spook Rock se encuentra dentro de una comunidad diversa y esta campaña continuará ayudándome a mí y a otros profesionales de golf de PGA of America en todo el país a presentar el golf a la comunidad empresarial latina. Me alegro de que Latin Biz Today y la PGA de América se asocien en este programa y tengo la suerte de ser parte de él ".

Comunidad empresarial latina

Según un informe publicado en septiembre de 2023 por Stanford Latino Entrepreneurship Initiative (SLEI), Estados Unidos alberga actualmente a más de 62,5 millones de latinos, lo que representa el 19 % de la población estadounidense. Con una producción económica de $ 2.8 billones, hay aproximadamente 5 millones de empresas propiedad de latinos en los Estados Unidos, generando más de $ 800 mil millones en ingresos anuales.

En 2023, había 6,1 millones de personas de color golfistas en el campo, según la National Golf Foundation. Las personas de color ahora representan el 23 por ciento de todos los golfistas de "hierba verde", una nueva marca en la representatividad racial y étnica. Los más de 30.000 profesionales de golf de PGA of America están a la vanguardia de la industria del golf introduciendo, entrenando y operando la creciente industria del golf.

Encuentra "Tina hace del golf su cosa" aquí.

Acerca de la PGA of America

La PGA of America es una de las organizaciones deportivas más grandes del mundo, compuesta por más de 30,000 profesionales del golf de la PGA of America que aman el juego, son entrenadores, operadores y líderes empresariales expertos, y trabajan diariamente para impulsar el interés, la inclusión y la participación en el deporte. PGA of America es propietaria y organizadora de numerosos campeonatos y eventos, incluidos los grandes campeonatos masculinos, femeninos y seniors, así como la Ryder Cup, uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo. Para obtener más información, visite PGA.com y síganos en X, anteriormente conocido como Twitter , Instagram y Facebook .

Acerca de Latin Biz Today

Latin Biz Today (Latin Business Today, LLC) ha sido un asesor de confianza y un recurso autorizado para la comunidad empresarial latina en los últimos diez años...Nuestra misión se inspiró en el "entrenador" Dr. Les Fernández y su legado de tutoría y éxito. Mucho más que un sitio de contenido, Latin Biz Today es una marca de medios multiplataforma que informa, inspira, orienta y capacita a los profesionales latinos para lograr el éxito sin dejar de ser fieles a sus raíces.

"Latin Biz Today, su recurso más importante para impulsar el éxito empresarial y mejorar el trabajo, la vida y la cultura".

Encuéntrenos aquí: www.LatinBizToday Facebook X LinkedIn www.LatinBizHoy

