Latino Wall Street hace Historia con la Hispanic Prosperity Gala 2026 en el Club Mar-a-Lago

El evento reunirá a una distinguida lista de líderes gubernamentales, empresariales, diplomáticos, filántropos, celebridades y figuras influyentes, reflejando la diversidad y el alcance del liderazgo hispano a nivel nacional e internacional.

Entre los asistentes confirmados se encuentran Vivek Ramaswamy, los magnates Grant y Elena Cardone, el pelotero Sammy Sosa, los asesores políticos Roger Stone, Alex Bruesewitz, el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el cofundador de Tether Brock Pierce, el campeón UFC Jorge Masvidal, Eduardo Bolsonaro, Mercedes Schlapp directora de Cpac, el productor musical Scott Storch, la actriz Carolina Tejera, la presentadora de televisión Myrka Dellanos, James O'Keefe, Caterina Valentino, el general Michael Flynn, además de otros invitados especiales.

La Hispanic Prosperity Gala está inspirada en iniciativas orientadas a ampliar las oportunidades educativas y económicas para la comunidad hispana en Estados Unidos, promoviendo el emprendimiento, la innovación y la participación cívica activa de los latinos. De cara a las elecciones legislativas de 2026, los latinos continúan consolidándose como uno de los sectores con mayor impacto en la vida económica y social del país. La gala busca servir como un espacio de encuentro para líderes, organizaciones y comunidades que trabajan por una prosperidad inclusiva y sostenible.

Liderazgo latino y proyección nacional

Gabriela Berrospi, fundadora de la plataforma Latino Wall Street, que lidera junto a su esposo Tony Delgado, destacó el significado del evento.

"Esta gala representa una oportunidad para reafirmar la presencia y el aporte de la comunidad latina en los espacios más relevantes de Estados Unidos", señaló Berrospi. "Los latinos desempeñan un rol clave en la economía y en múltiples industrias, nos sentimos honrados de organizar este encuentro en un lugar tan emblemático como el Club Mar-a-Lago que contará con la presencia de líderes mundiales".

La plataforma Latino Wall Street es la única plataforma latina que cuenta con un programa que se transmite desde el piso de la bolsa de valores de Nueva York y que ha sido reconocida por su trabajo y liderazgo por diversos líderes e instituciones, medios nacionales e internacionales. Actualmente cuenta con una comunidad de más de 150,000 personas, a quienes brinda educación financiera, acceso a oportunidades de alto nivel y herramientas para el crecimiento económico.

Entre sus iniciativas destacan eventos de alto nivel y conferencias que han acercado a la comunidad latina a espacios clave de liderazgo, emprendimiento, educación financiera y participación cívica a nivel nacional. Donde han contado con invitados de alto perfil como Don Francisco, Elena Cardone, Grant Cardone y Robert F. Kennedy Jr., así como la realización de CPAC Latino, en alianza con CPAC, con el objetivo de acercar a la comunidad latina a espacios clave de diálogo político y liderazgo nacional.

La Hispanic Prosperity Gala reunirá a representantes del sector público y privado, organizaciones filantrópicas, jóvenes líderes y delegaciones internacionales, con el objetivo de fortalecer alianzas entre Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina.

Acerca de Latino Wall Street

Latino Wall Street es una plataforma nacional dedicada a empoderar a la comunidad latina mediante educación financiera, emprendimiento, acceso a inversiones y participación cívica, promoviendo una prosperidad sostenible para las próximas generaciones.

Mas informacion en: @latinowallst / latinowallstreet.com

Event Details

Hispanic Prosperity Gala

Date: February 10, 2026 / 6.00 PM

Location: The Mar-A-Lago Club, Palm Beach, Florida

Dress Code: Black-Tie

Host: Latino Wall Street, Hispanic Prosperity Gala Committee

Media Contact:

Fabiola Malka - New Concept PR

Hispanic Prosperity Gala Committee

[email protected] / [email protected]

786-285-7783

