Latino Wall Street创造历史：Hispanic Prosperity Gala 2026将于海湖庄园举行

佛罗里达州棕榈滩2026年1月7日 /美通社/ -- 知名金融教育平台Latino Wall Street@latinowallstHispanic Prosperity Gala Committee（西班牙裔繁荣盛典委员会）联合宣布具有历史意义的Hispanic Prosperity Gala（西班牙裔繁荣盛典），该活动将于2026年2月10在佛罗里达州棕榈滩海湖庄园俱乐部首度举办。

这场黑领结规格的盛典将纪念美国繁荣250周年，并聚焦拉丁裔社群在塑造美国经济、文化与民生发展中日益重要的作用。

活动将汇聚政界领袖、企业高管、外交使节、慈善家、名人及影响力人物，彰显西班牙裔领袖群体在美国乃至全球范围的多元性与广泛影响力。

已确认的出席嘉宾包括：Vivek Ramaswamy商界巨头Grant Cardone和Elena Cardone妇、棒球传奇Sammy Sosa政治顾问Roger Stone与Alex Bruesewitz前纽约市长Rudy GiulianiTether联合创始人Brock PierceUFC冠军Jorge Masvidal、Eduardo Bolsonaro音乐制作人Scott Storch演员Carolina Tejera电视节目主持人Myrka Dellanos、James O'Keefe、Caterina Valentino、CPAC创始人Mercedes Schlapp、Hispanic Leadership Coalition代表Robert Unanue、Michael Flynn等特邀嘉宾。

Hispanic Prosperity Gala的创立灵感源自旨在扩大美国西班牙裔社群教育与经济机遇的系列倡议，致力于推动创业精神、创新实践及积极公民参与。 随着2026年立法选举临近，拉丁裔群体正持续巩固其作为美国经济社会格局中最具影响力的群体之一的地位。 本次盛典旨在作为一个战略性的召集平台，汇聚致力于实现包容性与可持续繁荣的领袖、组织与社区。

拉丁裔领导力与国家层面的影响力

Gabriela Berrospi作为Latino Wall Street创始人（与其丈夫Tony Delgado共同领导该平台），强调了此次活动的重要意义：

"这场盛典标志着拉丁裔社群在美国主流舞台上重申其存在与贡献的重要契机，"Berrospi表示。 "拉丁裔在经济和多个行业中发挥着关键作用。 我们很荣幸能在海湖庄园俱乐部这样的标志性场地举办此次盛会，并迎来全球领袖的莅临。"

Latino Wall Street是唯一一个纽约证券交易所交易大厅进行节目直播的拉丁裔平台，其领导力与影响力已获得国内外政要、机构及媒体的广泛认可。

目前该平台服务着过15万人的社群，提供金融教育、高端机遇对接及经济增长赋能工具。 其倡议涵盖备受瞩目的活动与会议，持续推动拉丁裔社群深入全美领导力、创业生态、金融教育及公民参与的核心领域。

过往活动曾邀请Don Francisco、Elena Cardone、Grant Cardone与Robert F. Kennedy Jr.等知名嘉宾，并曾与CPAC合作筹办CPAC Latino，旨在将拉丁裔群体融入政治对话与国家领导力的关键论坛。

本次Hispanic Prosperity Gala将汇聚来自公共和私有部门、慈善组织、青年领袖及国际代表团的代表，旨在强化美国、波多黎各与拉丁美洲之间的战略联盟。

更多信息与详情：https://latinogala.org/about
照片：击此处

关于Latino Wall Street

Latino Wall Street作为全国性平台，始终致力于通过金融教育、创业扶持、投资渠道开拓及公民参与，动拉丁裔社群发展，并为孙后代创造可持续的繁荣前景

更多信息： @latinowallst | latinowallstreet.com

动详情

Hispanic Prosperity Gala
日期：2026年2月10日18:00
地点：佛罗里达州棕榈滩海湖庄园俱乐部
着装要求：黑领结正装
办方：Latino Wall Street、Hispanic Prosperity Gala Committee

媒体联系人：
Fabiola Malka - New Concept PR
Hispanic Prosperity Gala Committee
[email protected] / [email protected]
786-285-7783

Latino Wallstreet

