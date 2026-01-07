Latino Wall Street 進軍海湖莊園 2026 年西裔繁榮晚宴寫下歷史新頁

活動將匯聚政府領袖、企業高管、外交使節、慈善家、名流及具影響力人士，陣容顯赫，充分反映拉丁裔領導階層在國內外的多元性與影響力。

已確認出席的貴賓包括：Vivek Ramaswamy；商業大亨 Grant Cardone 與 Elena Cardone 夫婦；棒球傳奇球星 Sammy Sosa；政治顧問 Roger Stone 與 Alex Bruesewitz；前紐約市長 Rudy Giuliani；Tether 共同創辦人 Brock Pierce；UFC 格鬥冠軍 Jorge Masvidal；巴西眾議員 Eduardo Bolsonaro；知名音樂製作人 Scott Storch；女星 Carolina Tejera；電視主持人 Myrka Dellanos；James O'Keefe；Caterina Valentino；CPAC 創辦人 Mercedes Schlapp；西裔領導聯盟（Hispanic Leadership Coalition）的 Robert Unanue；以及 General Michael Flynn 等重量級嘉賓。

西裔繁榮晚宴的靈感源自於多項旨在擴大美國拉丁裔社群教育與經濟機會、促進創業精神、創新思維及積極公民參與的倡議。隨著 2026 年立法選舉的腳步逼近，拉丁裔持續鞏固其作為美國經濟與社會版圖中最具影響力族群之一的地位。本場晚宴期盼成為一個戰略交流平台，連結致力於包容性與永續繁榮的領袖、組織及社群。

拉丁裔領導力與全國展望

Latino Wall Street 創辦人 Gabriela Berrospi 與丈夫 Tony Delgado 共同領導該平台，她強調了此次活動的非凡意義：

「這場晚宴是一個良機，讓我們得以重申拉丁裔社群在美國最重要場域中的存在與貢獻，」Berrospi 表示，「拉丁裔在經濟及各行各業中扮演著關鍵角色。我們深感榮幸能在海湖莊園這般具指標性的地點舉辦此次聚會，並邀請到全球領袖共襄盛舉。」

Latino Wall Street 是唯一在紐約證券交易所交易大廳進行節目轉播的拉丁裔平台，其領導地位與影響力廣受國內外領袖、機構及媒體肯定。

該平台目前服務超過 15 萬人的社群，提供理財教育、高階機會媒合及經濟成長工具。其倡議包括舉辦高規格活動與會議，拉近全國拉丁裔社群與領導、創業、理財教育及公民參與等關鍵領域的距離。

過去活動的知名座上賓包括 Don Francisco、Elena Cardone、Grant Cardone 和 Robert F. Kennedy Jr.。此外，該組織亦與美國保守派政治行動會議（CPAC）合作籌辦 CPAC Latino，旨在將拉丁裔社群納入政治對話和國家領導的關鍵論壇。

「西裔繁榮晚宴」將匯聚公私部門代表、慈善組織、青年領袖及國際代表團，目標在於強化美國、波多黎各與拉丁美洲之間的聯盟關係。

Latino Wall Street 簡介

Latino Wall Street 是一個全國性平台，致力於透過理財教育、創業輔導、投資管道及公民參與來賦權拉丁裔社群，推動後代子孫的永續繁榮。

更多資訊請見： @latinowallst | latinowallstreet.com

活動詳情

西裔繁榮晚宴

日期： 2026 年 2 月 10 日 / 下午 6:00

地點： 佛羅里達州棕櫚灘，海湖莊園

服裝要求：正式禮服

主辦單位： Latino Wall Street、西裔繁榮晚宴委員會

媒體聯絡：

Fabiola Malka - New Concept PR

Hispanic Prosperity Gala Committee

[email protected] / [email protected]

786-285-7783

