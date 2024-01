L'avenir est ALL ON : le salon CES 2024 ouvre ses portes et présente les dernières innovations en matière d'IA, de durabilité et de mobilité

Le CES, la plateforme technologique la plus puissante au monde, a accueilli plus de 4 000 entreprises exposantes venues du monde entier pour présenter leurs innovations et leurs partenariats dans les domaines de l'intelligence artificielle, du développement durable et d'autres secteurs qui s'attaquent aux grands défis mondiaux. Quelque 130 000 visiteurs et représentants des médias découvriront les histoires de ces entreprises. Parmi elles, un nombre record de startups installées dans l'Eureka Park®, le village des technologies de pointe au CES, démontrant ainsi que tout le monde peut mettre en œuvre une idée qui changera le monde.

La couverture médiatique des exposants au CES 2024 a déjà explosé. Avant même le début du salon, les sujets les plus débattus étaient l'intelligence artificielle, le divertissement et le matériel de bureau, ainsi que les jeux et les sports électroniques. Les marques tirent parti du pouvoir du CES pour devenir virales, en réalisant des avancées dans les domaines de la technologie d'affichage, de la maison intelligente et des technologies d'assistance, en plus de partenariats et de solutions inattendues pour les entreprises.

« Au CES 2024, nous sommes ravis de réunir les exposants, les participants et les médias pour présenter et imaginer la technologie de demain et les innovations qui résolvent les plus grands défis d'aujourd'hui », a déclaré Gary Shapiro, PDG de la Consumer Technology Association® (CTA). « Le CES est le point de convergence des affaires et de la politique, et il n'y a pas d'endroit comme celui-ci pour nouer des relations B2B et B2C. »

Les participants du monde entier se rendent au CES pour faire des affaires de manière efficace et découvrir les nouveautés technologiques. Lors du discours sur l'état de l'industrie de la de la CTA mardi matin, M. Shapiro a souligné le 100e anniversaire de la CTA, propriétaire et organisatrice du CES, et a insisté sur l'importance de la technologie comme moyen d'améliorer les capacités humaines à résoudre des problèmes tels que l'accès à l'air pur et à l'eau, à l'alimentation, aux soins de santé et à la technologie. Kinsey Fabrizio, vice-présidente principale responsable du CES et des adhésions à la CTA, a rejoint M. Shapiro sur scène pour faire le point sur les tendances et les sessions du salon.

Présentations

Le président-directeur général de Siemens, Roland Busch, a présenté lundi soir la vision de l'entreprise pour un avenir non seulement innovant, mais aussi durable. Mettant en avant les partenariats conclus avec AWS, Blendhub, Red Bull Racing, Sony et Unlimited Tomorrow, M. Busch a dévoilé des innovations qui combinent le monde réel et le monde numérique pour redéfinir la réalité. Siemens a annoncé des percées dans les domaines de l'IA et de l'ingénierie immersive pour développer le métavers industriel, et a souligné à quel point ces technologies permettent aux innovateurs du monde entier de prospérer grâce à sa plateforme d'entreprise numérique ouverte, Siemens Xcelerator.

Lors de la toute première présentation sur la beauté au CES, Nicolas Hieronimus, PDG d de L'Oréal Groupe, a dévoilé la technologie lauréate du prix de l'innovation CES 2024, l'AirLight Pro, et a exposé en détail les investissements stratégiques réalisés par l'entreprise dans l'avenir de la beauté. Eva Longoria a rejoint Hieronimus et Barbara Lavernos, directrice générale adjointe en charge de la recherche, de l'innovation et de la technologie, pour parler de Colorsonic, le produit de coloration capillaire mis au point par L'Oréal. L'AirLight Pro, en partenariat avec Zuvi, utilise la technologie pour répondre à de multiples besoins capillaires tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Cette technologie est conçue pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur, grâce à un matériel, un micrologiciel et une application qui fonctionnent de manière transparente pour permettre à chaque utilisateur de personnaliser les réglages en fonction de ses besoins.

Journées des médias

Les 7 et 8 janvier, à Mandalay Bay, les Journées des médias du CES ont donné lieu à 23 conférences de presse de marques internationales. Plus de 60 % de la couverture médiatique des deux journées d'événements médiatiques précédant l'ouverture officielle du salon ont été assurés par des entreprises situées hors des États-Unis : Abbott, Ambient Scientific, Bosch, Doosan, EssilorLuxottica, Harbor Lockers, Hyundai, Hisense, Indy Autonomous Challenge, Ink Invent, KIA, LG Electronics, Ottonomy, Panasonic, Samsung, SK Hynix, Sony, Swapery, TCL, Timekettle, UHD Alliance, Valeo et Volkswagen.

Produits phares

L'événement CES Unveiled Las Vegas, une présentation en avant-première des produits lancés au CES 2024, a présenté des technologies inattendues de 180 entreprises telles que le chargeur souterrain sans émission de gaz d'échappement de Caterpillar, la montre de bien-êtreNOWATCH, la cuisinière intelligente Sevvy, et la voiture volante de Xpeng AEROHT. Parmi les autres produits qui ont fait parler d'eux au CES, citons les motos électriques TS Ultra de Verge Motorcycle, qui sont dotées d'un « sens de la vue », le jeu de réalité virtuelle Theraplay de Palmplug, qui aide à la rééducation des patients ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral et les lunettes de soleil à réalité augmentée Air 2 Ultra de XREAL.

« Unveiled Las Vegas est un excellent moyen de lancer le CES chaque année et d'avoir un aperçu de certaines des premières tendances du salon, et ce n'était pas une surprise de voir l'IA partout parmi les diverses offres dans les domaines de l'accessibilité, de la santé numérique, de la technologie alimentaire, de la mobilité et de la maison intelligente », a déclaré Mme Fabrizio.

Tendances technologiques

Brian Comiskey, directeur des programmes thématiques de la CTA, et Jessica Boothe, directrice de la recherche, ont présenté les principales tendances technologiques à surveiller en 2024. Les présentations de cette année ont montré comment l'IA, la durabilité et le design technologique inclusif feront progresser les technologies de demain telles que la mobilité, la santé numérique, le contenu, les jeux et les technologies agroalimentaires. Il y a, à la base de ces tendances et de l'évolution du secteur, la montée en puissance de la génération Z, qui constitue un segment important et influent, en particulier dans les pays émergents, où elle se connecte rapidement à l'internet pour façonner les tendances mondiales. À son tour, l'innovation dans les domaines de la consommation et de l'entreprise progressera vers des lendemains plus intelligents, plus écologiques et plus inclusifs.

Ailleurs au CES

Outre plus de 250 sessions de conférence et le Sommet sur les politiques d'innovation destiné aux décideurs mondiaux, la CTA a lancé aujourd'hui l'Initiative sur la circularité des technologies grand public (CTCI), une initiative novatrice et volontaire de l'industrie visant à réduire les déchets, à encourager la réutilisation, à améliorer le recyclage, à réduire l'impact sur le climat et à réduire la mise au rebut des produits électroniques grand public. Les partenaires fondateurs sont notamment Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Samsung et Sony Electronics Inc.

Visitez CES.tech pour obtenir des nouvelles et des diffusions en direct du CES 2024. L'application CES a tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre visite et naviguer au CES. Téléchargez l'application en recherchant « CES 2024 » dans les boutiques d'applications Android ou Apple. Retrouvez les présentations du CES, la série Great Minds et et certains programmes en direct ici et les rediffusions à la demande ici.

À propos du CES

CES® est l' événement technologique le plus puissant au monde – le terrain d'essai pour les technologies de pointe et les innovateurs mondiaux.. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus pointus entrent en scène. Détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2024 aura lieu du 9 au 12 janvier 2024 à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association

Étant la plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les principaux leaders de l'innovation dans le monde, qu'il s'agisse de startups ou de marques internationales, et contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA possède et produit le salon CES®, l'événement technologique le plus influent au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2314601/Consumer_Technology_Association_CES_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2212991/4486059/CES_CTA_Logo.jpg