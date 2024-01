O futuro está totalmente ligado: A CES 2024 tem início, apresentando as últimas inovações em IA, sustentabilidade e mobilidade

LAS VEGAS, 10 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A CES® 2024 teve início hoje, mostrando que é o local que irá definir a agenda para o próximo ano em tecnologia, negócios e entretenimento, até mesmo impulsionando um aumento na conscientização global à medida que as empresas começaram a lançar tecnologias inovadoras.

A CES, a plataforma de tecnologia mais poderosa do mundo, recebeu mais de 4.000 empresas expositoras de todos os cantos do mundo para compartilhar suas inovações e parcerias em inteligência artificial, sustentabilidade e outros campos que enfrentam grandes desafios globais. Cerca de 130.000 participantes e a mídia verão as histórias dessas empresas. Elas incluem um número recorde de startups no Eureka Park®, o lar da tecnologia revolucionária, demonstrando que qualquer pessoa pode desenvolver uma ideia que mudará o mundo.

A cobertura da mídia sobre os expositores da CES 2024 já irrompeu. Antes mesmo do início da feira, os tópicos mais discutidos foram inteligência artificial, entretenimento e hardware de escritório, além de jogos e esportes eletrônicos. As marcas estão aproveitando o poder da CES para se tornarem virais, com avanços em tecnologia de exibição, casa inteligente e tecnologia assistiva, além de parcerias e soluções inesperadas para empresas.

Na CES 2024, estamos entusiasmados em reunir expositores, participantes e mídia para exibir e imaginar com a tecnologia do futuro e com as inovações que estão resolvendo os maiores desafios de hoje", disse Gary Shapiro, presidente e CEO da Consumer Technology Association® (CTA). "A CES é onde negócios e política convergem, e não há lugar como esse para construir conexões B2B e B2C."

Participantes de todas as partes do mundo viajam para a CES para realizar negócios de forma eficiente e descobrir o que há de novo em tecnologia. Durante o discurso do estado do setor da CTA na manhã de terça-feira, Shapiro lembrou o 100º aniversário da CTA, proprietária e produtora da CES, e enfatizou a importância da tecnologia que pode aprimorar as capacidades humanas para enfrentar questões como acesso a ar e água limpos, alimentos, cuidados de saúde e tecnologia. Kinsey Fabrizio, vice-presidente-sênior da CTA , CES e membros, juntaram-se a Shapiro no palco para fornecer atualizações sobre tendências e sessões na feira.

Palestras O presidente e CEO da Siemens, Roland Busch, na noite de segunda-feira, compartilhou a visão da empresa para um futuro não apenas inovador, mas também sustentável. Destacando parcerias com a AWS, Blendhub, Red Bull Racing, Sony e Unlimited Tomorrow, Busch apresentou inovações que estão unindo o mundo real e o digital para redefinir a realidade. A Siemens anunciou avanços em IA e engenharia imersiva para possibilitar o metaverso industrial e destacou como essas tecnologias estão capacitando os inovadores do mundo a prosperar usando sua plataforma de negócios digitais aberta, Siemens Xcelerator.

No primeiro discurso de beleza na CES, o CEO do Grupo L'Oréal, Nicolas Hieronimus, revelou a tecnologia vencedora do CES Innovation Award 2024, o AirLight Pro, e detalhou os investimentos estratégicos da empresa no futuro da beleza durante seu discurso. Eva Longoria juntou-se a Hieronimus e a Barbara Lavernos, diretora-executiva adjunta responsável por Pesquisa, Inovação e Tecnologia, para falar sobre o produto de coloração capilar Colorsonic da L'Oréal. O AirLight Pro, em parceria com a Zuvi, utiliza tecnologia para cuidar de várias necessidades capilares, reduzindo o impacto ambiental. A tecnologia foi concebida para se adaptar às necessidades do usuário com hardware, firmware e aplicativo funcionando perfeitamente para possibilitar que cada usuário ajuste as configurações de acordo com suas necessidades individuais.

Media Days

O CES Media Days, realizado nos dias 7 e 8 de janeiro no Mandalay Bay, contou com 23 coletivas de imprensa de marcas globais. Mais de 60% da cobertura de notícias durante os dois dias de eventos de mídia antes da abertura oficial da feira vieram de veículos de fora dos EUA: Abbott, Ambient Scientific, Bosch, Doosan, EssilorLuxottica, Harbor Lockers, Hyundai, Hisense, Indy Autonomous Challenge, Ink Invent, KIA, LG Electronics, Ottonomy, Panasonic, Samsung, SK Hynix, Sony, Swapery, TCL, Timekettle, UHD Alliance, Valeo and Volkswagen.

Produtos em destaque

O CES Unveiled Las Vegas, uma prévia em primeira mão dos produtos lançados na CES 2024, apresentou tecnologia inesperada de 180 empresas, como o carregador subterrâneo de emissão zero da Caterpillar, o wearable de bem-estar NOWATCH, o Sevvy Smart Cooker e o carro voador AEROHT da Xpeng. Outros produtos em destaque que causam impacto na CES incluem as motocicletas elétricas TS Ultra da Verge Motorcycle com 'sentido de visão', o jogo de realidade virtual Theraplay da Palmplug que auxilia na reabilitação de pacientes com AVC e os óculos de realidade aumentada Air 2 Ultra da XREAL.

A Unveiled Las Vegas é uma ótima forma de iniciar a CES todos os anos e dar uma olhada em algumas das primeiras tendências da feira, e não foi surpresa ver a IA em todos os lugares em meio a diversas ofertas de acessibilidade, saúde digital, tecnologia de alimentos, mobilidade e casa inteligente", disse Fabrizio.

Tendências tecnológicas

O diretor de programas temáticos da CTA, Brian Comiskey, e a diretora de pesquisa, Jessica Boothe, apresentaram as Principais Tendências Tecnológicas a Serem Observadas em 2024. As apresentações deste ano mostraram como a IA, a sustentabilidade e o design tecnológico inclusivo farão avançar as tecnologias do futuro, como mobilidade, saúde digital, conteúdo, jogos e tecnologia agroalimentar. A base dessas tendências e da evolução do setor é a ascensão da Geração Z como um segmento considerável e influente, especialmente nos países de mercados emergentes, onde eles estão se conectando rapidamente à Internet para moldar as tendências mundiais. Por sua vez, a inovação, para consumidores e empresas, avançará para um futuro mais inteligente, mais ecológico e mais inclusivo.

Outros destaques na CES

Além das mais de 250 sessões de conferências e da Cúpula de Políticas de Inovação para formuladores de políticas globais, a CTA lançou hoje a Consumer Technology Circularity Initiative (CTCI), Iniciativa de Circularidade de Tecnologia de Consumo, em português; uma iniciativa inovadora e voluntária do setor para reduzir o desperdício, incentivar mais reutilização, aprimorar a reciclagem, reduzir o impacto climático e diminuir o descarte de eletrônicos de consumo. Os parceiros fundadores incluem Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Samsung e Sony Electronics Inc.

Acesse CES.tech para obter atualizações e transmissões ao vivo da CES 2024. O aplicativo CES tem tudo o que você precisa para planejar e navegar na CES. Baixe o aplicativo pesquisando "CES 2024" nas lojas de aplicativos Android ou Apple. Assista às palestras da CES, Great Minds (Grandes Mentes) e programação selecionada ao vivo aqui e replays à vontade aqui.

Sobre a CES

A CES® é o maior evento de tecnologia do mundo – o campo de provas para tecnologias revolucionárias e inovadores globais. É o evento onde as maiores marcas do mundo realizam negócios e encontram novos parceiros, e o lugar onde os inovadores mais expressivos sobem ao palco. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2024 acontecerá de 9 a 12 de janeiro de 2024, em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association

Como a maior associação de comércio tecnológico da América do Norte, a CTA® é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – desde startups até marcas globais – ajudando a apoiar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz a CES® – o maior e mais influente evento de tecnologia do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos em @CTAtech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2314601/Consumer_Technology_Association_CES_2024.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2212991/4486059/CES_CTA_Logo.jpg

FONTE Consumer Technology Association