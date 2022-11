Le Centre financier international de Dubaï s'apprête à accueillir un sommet mondial sur la fintech

DUBAÏ, EAU, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Son Altesse le cheikh Mohammed Ben Rachid Al-Maktoum, vice-émir de Dubaï, vice-premier ministre et ministre des Finances des EAU, et président du DIFC, a annoncé le lancement du Dubai FinTech Summit, un événement mondial qui réunira plus de 5 000 experts, leaders d'opinion, dirigeants et décideurs à Dubaï pour discuter des moyens de générer une nouvelle vague d'innovation, d'entreprises et de croissance pour le secteur financier international.

Dubai International Financial Centre to host a Global FinTech Summit



Organisé par le Centre financier international de Dubaï (DIFC), le Dubai FinTech Summit se tiendra les 8 et 9 mai 2023 à Dubaï. Au cours de l'événement, certaines des plus grandes personnalités de l'industrie au monde donneront des présentations, partageront leurs points de vue sur les défis auxquels le secteur fait face et identifieront des occasions de maximiser l'impact de la fintech sur les gens, les entreprises et les économies.

Abritant le plus important regroupement d'entreprises de fintech et d'innovation de la région, le DIFC est l'un des plus importants pôles de croissance du marché international des fintechs, évalué à plus de 135,9 milliards de dollars en 2021. Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 11,9 % entre 2022 et 2027 pour atteindre une valeur de plus de 266,9 milliards de dollars d'ici 2027.1

Son Excellence Essa Kazim, gouverneur du DIFC, a déclaré : « Le Dubai FinTech Summit permettra de mettre en commun des idées, des connaissances et des perspectives qui peuvent aider à débloquer une nouvelle phase de croissance exponentielle pour le secteur financier mondial et les fintechs dans l'économie mondiale. Le DIFC profitera du sommet pour rassembler des banques, des fintechs et des régulateurs du monde entier afin de stimuler davantage l'innovation numérique dans le secteur financier.

Nous avons déjà plus de 600 entreprises de fintech et d'innovation au DIFC, qui changent le visage de l'industrie et contribuent à la croissance économique de notre pays. La croissance de 23 % qu'a connue la communauté fintech du DIFC au cours du premier semestre de cette année démontre que nous offrons une plateforme favorable à la croissance aux entreprises financières du monde entier. »

Au programme du sommet, des discussions approfondies sur les thèmes principaux, notamment l'avenir de la fintech, la finance ouverte intégrée, la durabilité, le Web 3.0 et les actifs numériques. Le sommet permettra également à plus de 100 fintechs et acteurs de l'avenir de la finance de présenter leurs dernières technologies et innovations.

Contact :

ASDA'A BCW

Tél. : +9714 450 7600 | [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1940242/DIFC_Global_Summit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1874040/DIFC_Logo.jpg

SOURCE DIFC