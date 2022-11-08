Глобальный саммит по финансовым технологиям в Дубайском международном финансовом центре

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DIFC

Nov 08, 2022, 06:42 ET

ДУБАЙ (ОАЭ), 8 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Его Высочество шейх Мактум ибн Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум, заместитель правителя Дубая, заместитель премьер-министра и министр финансов ОАЭ, а также президент DIFC, объявил о начале Дубайского саммита по финансовым технологиям, глобального мероприятия, в котором примут участие более 5000 экспертов, признанных авторитетов, руководителей и лиц, принимающих решения. Они обсудят, как формировать новую волну инноваций, предпринимательскую деятельность и рост международной финансовой отрасли.

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Dubai International Financial Centre to host a Global FinTech Summit
Dubai International Financial Centre to host a Global FinTech Summit


Дубайский саммит по финансовым технологиям, организуемый Дубайским международным финансовым центром (DIFC), пройдет 8 и 9 мая 2023 года в Дубае. На этом мероприятии будут видные представители отрасли, которые выступят с программными докладами, представляющими их видение отраслевых проблем и возможностей максимального использования потенциала финансовых технологий для людей, предприятий и экономики.

DIFC, в котором находится крупнейший в регионе кластер финансово-технологических и инновационных компаний, является одной из самых ярких точек роста на мировом рынке финансовых технологий, общая стоимость которого в 2021 году превысила 135,9 млрд долларов. Ожидается, что в период с 2022 по 2027 год мировой рынок вырастет на 11,9% и к 2027 году достигнет уровня, превышающего 266,9 млрд долл. США

Глава DIFC Его Превосходительство Эсса Казим (Essa Kazim) заявил следующее: «Дубайский саммит по финансовым технологиям объединит идеи, знания и точки зрения, которые смогут помочь открыть новую фазу экспоненциального роста мирового финансового сектора и финансовых технологий в мировой экономике. DIFC будет использовать платформу, предлагаемую этим саммитом, для объединения банков, финансово-технологических компаний и регулирующих органов со всего мира в целях дальнейшего стимулирования развития цифровых технологий в финансовом секторе.

В DIFC уже более 600 финансово-технологических и инновационных компаний, которые меняют облик отрасли и вносят свой вклад в экономический рост нашей страны. Рост на 23%, наблюдаемый финтех-сообществом DIFC в первой половине текущего года, свидетельствует о динамичном развитии платформы, которую мы предлагаем финансовым компаниям со всего мира».

Программа саммита будет включать в себя углубленные обсуждения ключевых направлений, в том числе будущее финансовых технологий, встраиваемые и открытые финансовые технологии, устойчивое развитие, Web 3.0 и цифровые активы. Кроме того, саммит предоставит возможность более чем 100 финансово-технологическим компаниям и будущим игрокам финансово-технологического рынка продемонстрировать свои новейшие технологии и разработки.

Контактная информация: 
ASDA'A BCW
Тел.: +9714 450 7600 | [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1940242/DIFC_Global_Summit.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1874040/DIFC_Logo.jpg

   

SOURCE DIFC

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