Dubai Uluslararası Finans Merkezi Küresel Finans Teknolojileri zirvesine ev sahipliği yapacak

DUBAİ, BAE, 8 Kasım 2022 /PRNewswire/ -- Dubai Başkan Yardımcısı, BAE Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, ve DIFC Başkanı Ekselansları Şeyh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, uluslararası finans sektörü için yeni bir inovasyon, girişim ve büyüme dalgasını nasıl şekillendirebileceklerini görüşmek üzere 5000'den fazla uzman, kanaat önderi, politika yapıcı ve karar alıcıyı bir araya getirecek olan Dubai Finans Teknolojileri Zirvesinin yapılacağını duyurdu.

Dubai International Financial Centre to host a Global FinTech Summit



Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) tarafından düzenlenecek olan Dubai Finans Teknolojileri Zirvesi 8 ve 9 Mayıs 2023 tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, sektördeki en büyük isimlerden bazıları önemli sunumlar yaparak sektörün karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili fikirlerini paylaşacak ve Finans Teknolojilerinin insanlar, şirketler ve ekonomiler üzerindeki etkisini en üst seviyeye çıkarma fırsatlarından bahsedecek.

Bölgede Finans Teknolojisi ve İnovasyon işletmelerinin en yoğun biçimde yer aldığı DIFC, 2021 itibariyle 135,9 milyar doları aşkın olan değeriyle küresel Finans Teknolojileri pazarının en parlak büyüme noktalarından biri. Küresel pazarın 2022-2027 arasında %11,9'luk yıllık bileşik büyüme oranıyla 2027 yılına gelindiğinde 266.9 milyar doların üzerinde bir değere ulaşması bekleniyor.1

DIFC Valisi, Ekselansları Essa Kazim şöyle söylüyor: "Dubai Finans Teknolojileri Zirvesi küresel finans sektörü ve Küresel Ekonomide Finans Teknolojileri için yeni bir üstel büyüme aşamasının ortaya çıkmasına yardımcı olacak fikirler, bilgiler ve bakış açılarını bir araya getirecek. DIFC, finans sektörünün dijital gelişimini daha da teşvik etmek için dünyanın dört bir yanından bankalar, finans uzmanları ve düzenleyicileri bir araya getirmek üzere Zirvenin sağladığı platformdan yararlanacak.

DIFC'de sektörün simasını değiştiren ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkıda bulunan 600'den fazla Finans Teknolojisi ve inovasyon firmasına zaten sahibiz. DIFC'deki Finans Teknolojileri topluluğunun bu yılın ilk yarısında gördüğü %23'lük büyüme, dünyanın dört bir yanından finansal şirketlere sunduğumuz dinamik büyüme dostu platformun bir kanıtı."

Zirvenin programı, Finans Teknolojileri, yerleşik ve Açık Finans, sürdürülebilirlik, Web 3.0 ve dijital varlıkların geleceği de dahil olmak üzere kilit konularda derinlemesine tartışmalara sahne olacak. Zirve, Finans Teknolojileri ve Finansın Geleceği konusunda 100'den fazla oyuncunun en yeni teknolojilerini ve yeniliklerini sergilemeleri için de bir fırsat sağlayacak.

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