Dubai International Financial Centre realizará Cúpula Global de FinTech

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Sua Alteza Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-governante de Dubai, vice-primeiro ministro, ministro das finanças dos Emirados Árabes Unidos e presidente do DIFC, anunciou o lançamento da Cúpula de FinTech de Dubai, um evento global que reunirá em Dubai mais de 5.000 especialistas, líderes de opinião, formuladores de políticas e decisores, para discutir como podem moldar uma nova onda de inovações, empreendimentos e crescimento do setor financeiro internacional.

A ser organizada pelo Dubai International Financial Centre (DIFC), a Cúpula de FinTech de Dubai será realizada de 8 a 9 de maio de 2023, em Dubai. O evento apresentará algumas das principais personalidades do mundo no setor, que farão palestras, compartilharão suas perspectivas sobre os desafios do setor e identificarão oportunidades para maximizar o impacto da FinTech nas pessoas, empresas e economias.

Com sede no maior cluster de FinTechs e empresas de inovação da região, o DIFC é um dos locais de crescimento mais bem sucedido no mercado global de FinTech avaliado em mais de USD 135,9 bilhões em 2021. Espera-se que o mercado global cresça a um CAGR de 11,9% entre 2022 e 2027, atingindo um valor acima de USD 266,9 bilhões até 2027.1

Sua Excelência Essa Kazim, governador do DIFC, disse: "A cúpula da FinTech de Dubai reunirá ideias, conhecimentos e perspectivas que podem ajudar a viabilizar uma nova fase de crescimento exponencial para o setor financeiro global e a FinTech na economia global. O DIFC alavancará a plataforma oferecida pela cúpula para reunir bancos, FinTechs e reguladores de todo o mundo para estimular ainda mais o avanço digital do setor financeiro.

Já contamos com mais de 600 FinTechs e empresas de inovação no DIFC que estão mudando a imagem do setor e contribuindo para o crescimento econômico do nosso país. A expansão de 23% que a comunidade FinTech do DIFC apresentou no primeiro semestre deste ano é uma prova da plataforma dinâmica de crescimento que oferecemos às empresas financeiras de todo o mundo."

O programa da Cúpula contará com discussões aprofundadas sobre as principais questões, incluindo o futuro da FinTech, finanças integradas e abertas, sustentabilidade, Web 3.0 e ativos digitais. A Cúpula também oferecerá uma oportunidade para que mais de 100 FinTechs e futuros participantes financeiros exibam suas mais recentes tecnologias e inovações.

FONTE DIFC

