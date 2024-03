Le champ de gaz de Sinopec dans le Sichuan occidental entre en service

Avec une capacité de plus de 100 milliards de mètres cubes, il améliore l'approvisionnement en énergie propre du sud-ouest de la Chine

PÉKIN, 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- La China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a annoncé que le champ de gaz du Sichuan occidental, le troisième champ de gaz sous-marin de Sinopec d'une capacité de 100 milliards de mètres cubes dans le bassin du Sichuan, a été achevé, marquant une nouvelle étape importante pour son projet « Deep Earth - Sichuan and Chongqing Natural Gas Base » (base de gaz naturel du Sichuan et de Chongqing). Le nouveau champ de gaz, d'une production annuelle de 2 milliards de mètres cubes de gaz naturel et de 130 000 tonnes de soufre, devrait fournir davantage d'énergie propre au sud-ouest de la Chine et aux régions situées le long du gazoduc Sichuan-Est.

Sinopec: An Innovative Intelligent Risk Management Platform Has Been Deployed at the West Sichuan Gas Field.

Le bassin du Sichuan, riche en ressources gazières, est le centre de l'exploration pétrolière et gazière en eaux profondes de Sinopec depuis 2000, ce qui a conduit à la découverte des champs de gaz de Puguang et de Yuanba. Plus tard, le Bureau du pétrole du sud-ouest de Sinopec a dévoilé le mécanisme de formation et les régularités d'enrichissement du réservoir de gaz dolomitique à faciès de marée et, en 2014, a détecté le champ de gaz du Sichuan occidental, qui détient des réserves géologiques prouvées de plus de 100 milliards de mètres cubes.

Sinopec a surmonté des défis tels qu'une faible porosité et perméabilité dans le champ de gaz du Sichuan occidental grâce à des solutions d'ingénierie novatrices, ce qui a permis d'obtenir des rendements élevés avec un nombre réduit de puits. Les innovations comprennent un nouveau système de fluide de forage anti-effondrement et des technologies avancées pour contrôler les trajectoires de forage dans les puits ultra-profonds de plus de 8 000 mètres. Sa technologie de segmentation pour les puits horizontaux ultra-longs est aujourd'hui considérée comme la meilleure au monde, améliorant considérablement la productivité et l'extraction des réserves de chaque puits.

Le champ de gaz du Sichuan occidental, conçu et construit par Sinopec, est doté de processus intégrés d'extraction et de désulfuration du gaz, garantissant une désulfuration en circuit fermé et une production écologique efficace. Le champ de gaz présente des taux de récupération du soufre du gaz naturel de plus de 99,9 % et produit du gaz conforme aux normes nationales tout en garantissant l'absence de rejet d'eaux usées. En outre, il met en œuvre des technologies intelligentes pour améliorer la sécurité, le contrôle des risques et la gestion des opérations, réduisant ainsi les émissions de carbone.

Sinopec a considérablement développé les réserves de gaz dans le bassin du Sichuan, notamment les champs de gaz acide de Puguang et de Yuanba, avec plus de 100 milliards de mètres cubes chacun, et les champs de gaz de schiste de Fuling et de Weirong, le premier étant le premier champ de gaz de schiste de Chine avec une production de 10 milliards de mètres cubes, et le second contenant plus de 100 milliards de mètres cubes de réserves. L'entreprise possède près de 3 000 milliards de mètres cubes de réserves de gaz dans le bassin, atteignant une production annuelle de 26 milliards de mètres cubes et une production totale dépassant les 200 milliards de mètres cubes.

