Le chercheur de Zooomlion, Yu Lekang, remporte le prix du meilleur employé national de la Chine

PÉKIN, 19 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Yu Lekang, directeur général adjoint et chercheur du fabricant d'équipements de construction Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »)(01157.HK), a reçu le prix le plus prestigieux décerné par la Chine aux employés, le National Model Worker, lors de la réunion du National Labor Model and Advanced Workers Commendation à Pékin.

Présenté une fois tous les cinq ans, le prix National Model Worker est décerné aux représentants de la main-d'œuvre chinoise qui se démarquent le plus parmi les 811 millions de personnes qui la composent. Yu Lekang a reçu le prix pour son rôle de chef technique des projets de grue à tour de Zoomlion auxquels il a consacré 34 années de sa carrière. Il a contribué à révolutionner la technologie de la grue à tour de Zoomlion; l'entreprise possède maintenant une plaque de soutien de grue considérée comme la plus grande et la plus solide au monde.

Après avoir reçu son prix, M. Lekang a dit : « Merci à Zoomlion de m'avoir donné l'occasion et la visibilité pour devenir le meilleur artisan. L'honneur revient également à tous les employés de Zoomlion.

La maîtrise des technologies de base est la clé du succès de Yu Lekang

Il travaille à Zoomlion depuis 1986, à une époque où les fabricants internationaux détenaient un monopole irréductible dans les domaines de la construction et la technologie des grues à tour. Son premier défi consistait donc à conquérir le marché local chinois.

Pour le relever, il a rapidement mis sur pied une équipe chargée de mettre l'accent sur les technologies clés et les applications relatives aux très grosses grues. En 2004, Yu Lekang et Zoomlion ont remporté le gros lot lorsque leur nouvelle grue à tour, la D5200-240, a été utilisée dans la construction du pont Parro Cay au-dessus du fleuve Yangtze, à Wuhan. La capacité de levage supérieure de la grue a permis aux responsables du projet d'économiser 720 millions de yuans (110,2 millions de dollars américains).

Une fois la réputation de la grue à tour bien solide dans le pays, Yu Lekang et son équipe de recherche et développement se sont tournés vers le marché international. La mise au point réussie des produits TC5610, TC6012, T7020 et d'autres produits associés aux grues à tour a permis à Zoomlion de se hisser au sommet de l'industrie des grues à tour, et de réaliser des ventes importantes en Europe et en Amérique.

Parmi ces nouvelles catégories de grues de haute qualité, mentionnons la grue à tour avec flèche IH3350-120 méticuleusement conçue par Yu Lekang et son équipe. Grâce à sa force incroyable, à sa petite taille, à sa faible consommation d'énergie et à son contrôle précis, cette grue est devenue un outil essentiel dans la construction de gratte-ciel et de différents projets clés partout dans le monde, ce qui vient confirmer le statut de leader de Zoomlion sur le marché des grues à tour.

La technologie des grues est en constante évolution

Aujourd'hui, le portrait de la technologie des grues à tour est très différent de celui dont Yu Lekang et son équipe de recherche et développement ont hérité il y a 34 ans. Au cours de son mandat, il a révisé deux normes nationales relatives aux grues à tour, publié la monographie « Safety technology of tower crane », rédigé 18 autres articles et obtenu huit brevets. Grâce à la diligence de Yu Lekang, Zoomlion est maintenant un leader du marché en matière de technologie des grues à tour, passant d'« innovateur secondaire » à « innovateur de premier plan ».

« Par le passé, nous utilisions l'équipement mis à notre disposition par le gouvernement dans le cadre de projets de construction, a expliqué Yu Lekang. Maintenant, nous sommes en mesure de concevoir différents équipements de grue à tour qui sont nécessaires pour la réalisation d'un projet. »

