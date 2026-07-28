Le club de football NASSR FC et HUMAIN annoncent un partenariat stratégique historique

Cet accord de grande envergure regroupe un partenariat de premier plan pour le maillot, les droits d'appellation du nouveau centre d'entraînement du NASSR FC et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans le football de haut niveau

RIYAD, Arabie saoudite, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le club de football NASSR FC et HUMAIN, une société du groupe PIF, qui propose des solutions complètes d'intelligence artificielle dans le monde entier, ont annoncé aujourd'hui que HUMAIN avait été désignée sponsor officiel du club pour la saison 2026-2027.

HUMAIN x Al Nassr Tareq Amin, Chief Executive Officer of HUMAIN and José Semedo, CEO of NASSR FC (Left to right)

Alliant le sponsoring des maillots, des infrastructures sportives de niveau mondial et des capacités de pointe en matière d'intelligence artificielle, cet accord de grande envergure témoigne d'une volonté commune d'explorer comment la technologie peut façonner l'avenir du football, tant sur le terrain qu'en dehors.

Comptant parmi les clubs de football les plus réputés et bénéficiant d'une base de supporters internationale qui connaît l'une des croissances les plus rapides de ce sport, le NASSR FC offre une formidable plateforme de collaboration alors que HUMAIN poursuit l'expansion de sa présence internationale. Basée en Arabie saoudite, HUMAIN développe des infrastructures d'intelligence artificielle, des plateformes cloud, des modèles et des applications destinés à des organisations du monde entier.

Au-delà d'un simple partenariat traditionnel, cette collaboration offre au NASSR FC et à HUMAIN une plateforme leur permettant d'explorer comment l'intelligence artificielle, les données et la technologie peuvent contribuer à l'évolution continue d'un club de football de haut niveau.

Pour le NASSR FC, ce partenariat reflète la volonté de longue date du club de rester à la pointe de l'innovation, tant sur le terrain qu'en dehors. Alors que le football ne cesse d'évoluer grâce aux nouvelles technologies et aux expériences numériques, s'associer à une entreprise qui développe des capacités d'IA de nouvelle génération s'inscrit dans la volonté du Club de se renouveler en permanence et d'offrir à ses supporters de nouvelles opportunités innovantes pour s'impliquer.

Si HUMAIN sera le sponsor principal du maillot du club tout au long de la saison 2026-2027, cet engagement va bien au-delà du maillot. HUMAIN deviendra également le partenaire principal du nouveau centre d'entraînement ultramoderne du NASSR FC, construit et développé par le club et conçu pour figurer parmi les infrastructures de football de haut niveau les plus avancées.

Ce parrainage constitue également une occasion d'explorer la manière dont la technologie continuera à façonner l'avenir du sport. Cela s'inscrit dans la vision plus large de HUMAIN pour HUMAIN Sport, la division de HUMAIN dédiée à la promotion de l'application de l'intelligence artificielle au sein de l'écosystème sportif mondial, couvrant la pratique sportive, le développement et la performance des athlètes, le fonctionnement des clubs, l'engagement des supporters et l'innovation technologique dans le domaine du sport.

« Le football est l'un des moyens les plus puissants au monde pour rassembler les gens autour d'une passion commune », a déclaré Tareq Amin, président-directeur général de HUMAIN. « Chez HUMAIN, nous développons des infrastructures, des plateformes et des technologies d'intelligence artificielle qui ouvrent la voie à la prochaine génération d'innovations dans tous les secteurs. Un partenariat avec le NASSR FC offre l'opportunité de s'adresser à l'une des plus grandes communautés de football au monde, tout en explorant comment la technologie peut améliorer l'expérience des supporters et contribuer à l'évolution constante de ce sport. Ensemble, nous avons l'occasion d'offrir des expériences enrichissantes à nos supporters tout en explorant les possibilités qui s'ouvrent à la croisée du sport et de l'intelligence artificielle. »

« Au NASSR FC, nous sommes en train de créer l'un des clubs de football les plus avant-gardistes au monde, et cela nécessite des sponsors qui partagent notre ambition », a déclaré José Semedo, PDG du NASSR FC. « Nous sommes ravis d'accueillir HUMAIN en tant que sponsor principal et de faire découvrir sa vision aux millions de supporters du NASSR FC à travers le monde. Ce parrainage témoigne de notre engagement à ouvrir la voie à une nouvelle ère d'innovation dans le football saoudien. Ensemble, nous donnerons vie à cette collaboration à travers des expériences et des initiatives qui iront bien au-delà du jeu. »

En tant qu'entreprise internationale spécialisée dans l'IA « full-stack » et dont le siège social est situé en Arabie saoudite, HUMAIN développe une infrastructure d'IA de nouvelle génération, des plateformes cloud, des modèles et des applications qui permettent aux organisations du monde entier d'adopter l'intelligence artificielle à grande échelle. Grâce à des partenariats avec des entreprises technologiques de premier plan et des organisations issues de divers secteurs, HUMAIN accélère le déploiement concret de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale.

Tout au long de la saison 2026-2027, les supporters verront ce partenariat prendre vie à travers une série d'actions intégrées, offrant ainsi aux supporters de nouvelles façons d'interagir avec les deux organisations, tant sur le terrain qu'en dehors.

À propos d'HUMAIN

HUMAIN, une société du PIF, est une entreprise internationale spécialisée dans l'IA full-stack active dans quatre domaines principaux : des centres de données de nouvelle génération ; des infrastructures et des plateformes cloud hyperperformantes ; des modèles d'IA avancés, y compris certains des modèles de langue arabe les plus avancés au monde, développés dans le monde arabe ; et des solutions d'IA révolutionnaires qui combinent une connaissance approfondie du secteur avec une exécution dans le monde réel.

L'offre de bout en bout de HUMAIN accompagne les organisations des secteurs public et privé, libérant de la valeur dans tous les secteurs, favorisant la transformation numérique et renforçant les capacités par le biais de la collaboration entre l'homme et l'IA. Avec un portefeuille croissant de produits d'IA spécifiques à certains secteurs et une mission centrale axée sur le développement de la propriété intellectuelle et le leadership mondial en matière de talents, HUMAIN est conçu pour la compétitivité internationale et l'excellence technologique.

À propos du Nassr FC

Le Nassr FC est l'un des clubs de football les plus réputés d'Asie et compte parmi ses supporters l'une des communautés de supporters qui connaît la plus forte croissance au monde dans ce sport. Animé par son engagement en faveur de l'excellence sportive et de l'innovation permanente, le Club continue d'investir dans des infrastructures de classe mondiale, dans la transformation numérique et dans des partenariats internationaux qui renforcent sa position parmi les organisations les plus avant-gardistes du monde du football.

Déclaration prospective :

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles. Les résultats réels pourraient différer matériellement en raison de divers risques et incertitudes. HUMAIN ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations.

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