Le Congrès mondial de la géothermie 2023 ouvre ses portes à Beijing, promouvant des stratégies de développement écologique pour construire un avenir plus vert

BEIJING, 16 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le septième Congrès mondial de la géothermie (WGC2023), organisé par la China Petrochemical Corporation (groupe Sinopec) sous le thème « Géothermie propre, Terre verte », a ouvert ses portes au Centre national des congrès de Chine à Beijing. C'est la première fois que la Chine accueille un événement international de ce type sur la géothermie.

Le WGC2023, d'une durée de trois jours, accueille plus de 1 400 invités originaires de 54 pays et régions. Il propose 88 forums et séminaires en parallèle de l'exposition sur la technologie et les équipements à laquelle participent un nombre record d'entreprises. Cette conférence trisannuelle est une plateforme mondiale de premier plan où les dirigeants de l'industrie, du milieu universitaire, du secteur financier, des gouvernements, des ONG et des communautés partagent les dernières réalisations scientifiques et technologiques et collaborent autour de solutions visant à bâtir une société durable.

WGC2023 a publié deux rapports, le Rapport sur les progrès de la production mondiale d'énergie géothermique et l'Étude mondiale 2023 sur la production de chauffage et de refroidissement géothermiques, qui présentent les réalisations actuelles en matière de développement géothermique mondial :

31 pays possèdent désormais des centrales géothermiques en fonctionnement ; la capacité totale installée de production d'énergie géothermique est de 16 260 mégawatts répartis dans 197 champs géothermiques ;

Les ressources hydrothermales utilisées commercialement ont une production annuelle moyenne de près de trois mégawattheures par puits ;

En 2022, la capacité installée mondiale de chauffage et de refroidissement géothermiques était équivalente à 173 millions de kWh, soit une augmentation de 60 % par rapport à l'année 2020, tandis que la Chine enregistrait la croissance la plus significative ;

En 2022, 1 476 PJ (410 TWh) d'énergie géothermique ont été utilisés dans le monde, soit une hausse de 44 % par rapport à l'année 2020 ; le chauffage et le refroidissement géothermiques des bâtiments représentaient environ 79 % de ce total.

La Chine a également publié le premier rapport national sur le développement géothermique : le Rapport sur le développement de haute qualité de l'industrie géothermique en Chine. Avec d'abondantes ressources géothermiques représentant environ un sixième du total mondial et présentant un grand potentiel de développement et d'utilisation, la Chine se classe au premier rang mondial de l'utilisation directe du chauffage géothermique depuis de nombreuses années.

Sinopec est à la tête du développement et de l'utilisation de l'énergie géothermique en Chine. Sinopec possède un laboratoire crucial pour le développement des ressources géothermiques et détient plus de 130 brevets technologiques. La société dispose aujourd'hui d'une capacité de chauffage géothermique dans plus de 60 villes situées dans 11 provinces de Chine ; 22 de ces villes atteignent une capacité de plus d'un million de mètres carrés. Sinopec devrait dépasser 100 millions de mètres carrés de capacité de chauffage géothermique d'ici à la fin 2023.

