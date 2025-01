Le Costa Rica expose son offre de plantes ornementales à plus de 43 pays

Les entreprises costariciennes renforcent leur position en Europe et explorent les marchés émergents.

ESSEN, Allemagne, 31 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Après plus de 15 ans de positionnement de l'offre de plantes ornementales à la foire IPM Essen en Allemagne, le Costa Rica consolide son leadership dans le secteur en participant une fois de plus à cette importante vitrine mondiale. Du 28 au 31 janvier, l'agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER) et une délégation de 11 entreprises sont à la recherche de nouvelles opportunités commerciales pour notre pays.

Avec plus de 36 000 visiteurs venus de 43 pays, IPM Essen est l'événement idéal pour présenter la diversité et la qualité de l'offre du Costa Rica. En outre, il s'agit d'un espace stratégique pour explorer les tendances et conclure des affaires sur les marchés européens traditionnels, ainsi que sur certains marchés émergents tels que le Moyen-Orient.

Selon les données de PROCOMER, à la fin du mois de novembre 2024, le secteur des plantes ornementales du Costa Rica a atteint des exportations de plus de 80 millions de dollars, avec des destinations principales telles que les États-Unis, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. L'Europe, en particulier, se positionne comme un marché stratégique, avec une forte demande dans les principaux pays importateurs tels que ceux mentionnés.

Mario Sáenz, directeur du développement des exportations du promoteur, a déclaré :

« Depuis plus de 15 ans, notre participation à IPM Essen est essentielle à l'internationalisation du secteur des plantes ornementales. Cet événement est essentiel pour consolider notre présence en Europe, le deuxième marché le plus important pour nos exportations, et pour explorer de nouveaux horizons sur des marchés très fortunés tels que le Moyen-Orient. »

Le stand essential COSTA RICA réunit des entreprises de régions telles que Occidente, Sarapiquí, Guácimo et Pococí. L'offre promue comprend une grande variété de produits, des ficus de différentes espèces aux allocasias, zamioculcas et orchidées Phalaenopsis, tous reconnus pour leur qualité exceptionnelle et leurs pratiques durables, en accord avec les valeurs de la marque du pays.

Parmi les participants figure Agro Orchids, qui participe pour la première fois à cette foire exceptionnelle. Federico Gil de Agro Orchids , son directeur général, a déclaré : « Avec plus de 20 ans d'expérience, nous sommes spécialisés dans la production et l'exportation d'orchidées Phalaenopsis vers plus de 15 pays. Participer pour la première fois à IPM Essen représente une occasion inestimable d'entrer en contact direct avec des fournisseurs et de nouveaux clients potentiels, d'étendre notre présence sur le marché international et de renforcer notre capacité de production pour répondre à la demande mondiale. »

Au cours de la foire, les entreprises costariciennes pourront rencontrer d'importants acheteurs internationaux tels qu'Adomex, Anthura, Royal Flora Holland et Florensis, et analyser les dernières tendances du marché mondial, telles que les nouvelles variétés et les exigences en matière de durabilité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2609870/Image__26.jpg