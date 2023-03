Le FII Institute présente les conférenciers du sommet mondial PRIORITY à Miami

Les conférenciers forment un groupe diversifié et très motivé, dont les membres ont été choisis pour s'attaquer aux problèmes les plus urgents de la planète.

RIYADH, Arabie saoudite, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'Institut Future Investment Initiative (FII) a annoncé les noms des conférenciers confirmés du sommet mondial PRIORITY qui débattront des questions les plus pressantes auxquelles l'humanité est confrontée dans un monde en constante évolution. Le sommet, qui se tiendra les 30 et 31 mars 2023 au célèbre Faena Hotel à Miami Beach, est organisé en partenariat avec le maire de Miami, Francis X. Suarez.

Le sommet d'une journée et demie comprendra plus de 25 panels animés par des leaders tels que Dina Powell McCormick, responsable mondiale des activités institutionnelles souveraines, du développement durable et de la croissance inclusive pour Goldman Sachs ; Zain Asher, présentatrice à CNN ; et John Yearwood, directeur de la rédaction en charge de la diversité et de la culture à Politico.

Les principaux panels de la première journée comprennent un débat sur l'effondrement de la Silicon Valley Bank avec l'ancien secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin ; la montée de la « pauvreté éducative » dans le monde à la suite de la pandémie avec Gitanjali Rao, « l'Enfant de l'année » selon le magazine Time; et le développement d'un parcours professionnel remarquable après le sport avec Alex Rodriguez, légende du base-ball.

Le deuxième jour, les participants écouteront d'éminents experts de l'espace dire que 2023 est une année prometteuse pour l'exploration spatiale. Parmi les autres tables rondes, citons un débat sur le thème « De la paix à la prospérité » avec Jared Kushner, PDG d'Affinity Partner ; le rôle de la mondialisation dans l'accélération de la cybercriminalité avec Manuel Medina, associé directeur de Medina Capital ; et l'économie du sport avec Greg Norman, PDG et commissaire de LIV Golf.

« Nous réunissons des leaders d'opinion issus de divers secteurs d'activité pour nous ouvrir les yeux sur les défis auxquels sont confrontés les différents secteurs de notre monde » déclare Richard Attias, directeur général du FII Institute. « Le sommet mondial PRIORITY soutient notre mission qui consiste non seulement à réunir les acteurs du changement et à collaborer avec eux, mais aussi à apporter une réelle différence à notre avenir en investissant, en offrant un soutien moral et en faisant entendre la voix des brillants esprits qui le créent. »

Au nombre des conférenciers de premier plan de cet événement figurent :

S.E. Yasir Al Rumayyan – gouverneur du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et président du FII Institute

– gouverneur du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et président du FII Institute S.A.R. Princess Reema Bint Bandar Al Saud – ambassadrice de l'Arabie saoudite aux États-Unis

Francis X. Suarez - maire de Miami

- maire de Ertharin Cousin - ancienne directrice du Programme alimentaire mondial des Nations unies

DJ Khaled – producteur primé des Grammy- Awards

Jared Kushner - PDG d'Affinity Partners

- PDG d'Affinity Partners Jorge Mas – directeur et propriétaire de l'Inter Miami CF et président de MasTec

– directeur et propriétaire de l'Inter Miami CF et président de MasTec Dina Powell McCormick - responsable mondiale des activités institutionnelles souveraines, du développement durable et de la croissance inclusive chez Goldman Sachs

- responsable mondiale des activités institutionnelles souveraines, du développement durable et de la croissance inclusive chez Goldman Sachs Secretary Steven Mnuchin - ancien secrétaire au Trésor, États-Unis.

- ancien secrétaire au Trésor, États-Unis. Greg Norman - PDG et commissaire de LIV Golf

- PDG et commissaire de LIV Golf Nelson Peltz - PDG et partenaire fondateur de Trian Fund Management, L.P.

- PDG et partenaire fondateur de Trian Fund Management, L.P. Gitanjali Rao - Enfant de l'année selon le magazine Time

- l'année selon le magazine Time Senator Matteo Renzi - sénateur de Florence et ancien Premier ministre italien

- sénateur de Florence et ancien Premier ministre italien Craig Robins - PDG de Dacra ; président et cofondateur de Design Miami

- PDG de Dacra ; président et cofondateur de Design Miami Alex Rodriguez - vainqueur des World Series, PDG de A-Rod Corp et copropriétaire de Minnesota Timberwolves et Lynx

- vainqueur des World Series, PDG de A-Rod Corp et copropriétaire de Minnesota Timberwolves et Lynx David Rosenberg - cofondateur et PDG d'AeroFarms

- cofondateur et PDG d'AeroFarms Barry Sternlicht - président et PDG de Starwood Capital Group

- président et PDG de Starwood Capital Group Donald Tang - vice-président exécutif de SHEIN et fondateur de Tang Media Partners et de Global Road Entertainment

- vice-président exécutif de SHEIN et fondateur de Tang Media Partners et de Global Road Entertainment John Yearwood - directeur de la rédaction en charge de la diversité et de la culture à Politico

- directeur de la rédaction en charge de la diversité et de la culture à Politico Jeff Zalaznick - partenaire de Major Food Group

Le programme complet du sommet mondial PRIORITY du FII Institute est disponible à l'adresse suivante : Lien

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2039182/Future_Investment_Initiative_Institute_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

SOURCE Future Investment Initiative Institute