LE GLEN GRANT DEVOTION 70 ANS D'ÂGE SE VEND POUR 81 250 £ (101 300 USD) LORS D'UNE VENTE AUX ENCHÈRES AU PROFIT DE LA ROYAL SCOTTISH FORESTRY SOCIETY

Sotheby's a conclu la vente de la première des sept carafes totales, chacune étant unique en son genre et contenant un exquis whisky single malt de 70 ans d'âge, la plus ancienne production de la distillerie The Glen Grant.

ROTHES, Écosse, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Vendredi, la distillerie The Glen Grant et Sotheby's ont annoncé la vente de la carafe The Glen Grant Devotion Decanter Number One pour 81 250 £ (101,3 k $). Le produit de la vente aux enchères sera reversé à la Royal Scottish Forestry Society, afin de soutenir la préservation des forêts locales dans la région de Speyside. Cette vente aux enchères, en partenariat avec Sotheby's, est la première du genre pour la distillerie The Glen Grant.

The Glen Grant Devotion

Le Glen Grant Devotion est un exquis whisky single malt de 70 ans d'âge, inspiré par le remarquable règne de Sa Majesté la reine Élisabeth II, et un hommage à ses soixante-dix années de service résolu et de dévouement tout au long de sa vie. La carafe Glen Grant Devotion Decanter Number One est la première de sept carafes uniques présentées dans un chef-d'œuvre sculptural. Chaque pièce unique représente une décennie du règne de la reine Élisabeth II et de la maturation exquise du whisky. Elle a été créée grâce aux talents combinés du maître distillateur Dennis Malcolm (OBE) et de l'équipe de la distillerie, de l'artisan primé John Galvin et du maître du verre soufflé Brodie Nairn de GLASSTORM.

« Cette vente record du plus vieux whisky jamais commercialisé par la distillerie a marqué un point culminant pour The Glen Grant », a déclaré Samantha Leotta, directrice mondiale du whisky écossais au sein du groupe Campari. « C'est un véritable témoignage de la compétence et de la maîtrise de tous ceux qui ont contribué à cette sortie historique, depuis la fondation de The Glen Grant jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes extrêmement reconnaissants à l'enchérisseur le plus offrant de cette contribution significative à la Royal Scottish Forestry Society, qui servira à replanter et à restaurer des forêts dans le Speyside. »

S'exprimant au nom de la Royal Scottish Forestry Society, la présidente Wilma Harper a déclaré : « Nous sommes absolument ravis du succès de la vente aux enchères. Les fonds seront utilisés pour créer une nouvelle forêt indigène sur le brûlis à côté de la distillerie Glen Grant, créant un lien direct avec la passion de James "The Major" Grant en 1876 pour la protection des berges du Back Burn et le maintien de la qualité de son eau. Nous sommes reconnaissants à The Glen Grant de ce soutien à notre société, dont Sa Majesté la Reine Elizabeth II était la marraine, dans son travail continu de formation des futures générations de forestiers, de transmission du savoir et de l'artisanat aux générations futures »

Selon Jonny Fowle, responsable mondial des spiritueux chez Sotheby's : « Ce résultat propulse The Glen Grant au plus haut niveau de collectionnabilité, à une valeur que très peu de distilleries ont atteinte jusqu'à présent. »

Les six carafes restantes seront mises en vente aux États-Unis et en Asie. Les prix sont disponibles sur demande à partir d'octobre 2023.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2220688/The_Glen_Grant_Devotion.jpg

SOURCE The Glen Grant