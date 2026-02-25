LE GROUPE ADECCO PRÉSENTE SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2025

Forte augmentation des parts et croissance solide ; L'effet de levier opérationnel et le flux de trésorerie favorisent la réduction de l'effet de levier

ZURICH, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- ANNONCE AD HOC conformément à l'art. 53 du règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Nouveaux gains de parts de marché, Groupe +395 points de base et Adecco +240 points de base

Le chiffre d'affaires du groupe s'est encore amélioré séquentiellement pour s'établir à +3,9% en glissement annuel, ce qui représente le meilleur trimestre de l'exercice

Par unité commerciale, les revenus d'Adecco ont augmenté de 4,9% en glissement annuel ; Amériques +21% en glissement annuel, APAC +7% en glissement annuel ; Akkodis -1% en glissement annuel ; LHH +2% en glissement annuel.

Solide marge brute de 19,1 %, stable en glissement annuel, reflétant le mix de solutions et de clients, ainsi que la fermeté des prix.

Marge de BAIIA de 3,8% hors éléments exceptionnels, +60 points de base en glissement annuel, reflétant un fort effet de levier opérationnel, avec une productivité de +11% en glissement annuel, et de solides progrès dans le redressement d'Akkodis Germany. Ratio de réduction >80%

Résultat d'exploitation de 186 millions d'euros, +34% en glissement annuel ; résultat net de 88 millions d'euros, +31% en glissement annuel

BPA de base de 0,52 € ; BPA ajusté de 0,76 €

FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE

Forte augmentation des parts de marché, groupe +245 points de base

Chiffre d'affaires +1,3% en glissement annuel. Par unité commerciale, Adecco +2,5% en glissement annuel ; Akkodis -4% en glissement annuel ; LHH stable en glissement annuel

Solide marge brute de 19,2%, -20 points de base en glissement annuel, reflétant les effets du mix et la fermeté des prix

Marge de BAIIA de 3,0% hors éléments exceptionnels, conformément à l'engagement de la direction

Revenu d'exploitation de 572 millions d'euros, +8% en glissement annuel ; revenu net de 295 millions d'euros, +2% en glissement annuel

BPA de base de 1,76 € ; BPA ajusté de 2,37 €

Forte génération de liquidités : flux de trésorerie opérationnel à +613 millions d'euros ; flux de trésorerie disponible à +483 millions d'euros ; ratio de conversion de 102%.

Amélioration de la structure financière : ratio dette nette/BAIIA à la fin 2025 de 2,4x, -0,2x en glissement annuel et -0,6x en glissement trimestriel ; dette nette en baisse de 186 millions d'euros en glissement annuel ; objectif ≤ 1,5x ratio dette nette/BAIIA d'ici fin 2027

Proposition de DPA de 1,00 CHF, dividende en espèces avec option de recevoir en actions

Denis Machuel, CEO du groupe Adecco, déclare :

« Nous avons terminé l'année en beauté, avec une dynamique positive continue et un troisième trimestre consécutif de croissance, atteignant une marge de 3,8% au quatrième trimestre. Une exécution rigoureuse jusqu'en 2025 a permis de gagner 245 points de base de parts de marché, d'obtenir un effet de levier opérationnel et un flux de trésorerie importants, ce qui a entraîné une amélioration de l'effet de levier. »

« Adecco a connu une croissance de 4,9% au quatrième trimestre, gagnant régulièrement des parts de marché dans toutes les régions. Akkodis a connu une nouvelle amélioration séquentielle, notamment grâce aux progrès réalisés dans le cadre de son redressement en Allemagne. LHH a continué à jouer un rôle de premier plan dans la transition de carrière, a fait croître Ezra de manière significative et a réalisé une croissance très rentable. »

« Le groupe Adecco a toutes les cartes en main pour aider ses plus de 100 000 clients à gérer et à perfectionner leurs effectifs avec agilité, en plaçant les personnes au cœur de leurs préoccupations. Nous resterons à l'avant-garde du secteur et continuerons à déployer l'IA centrée sur l'humain pour nos talents et nos offres technologiques. Je me réjouis à la perspective de pérenniser cette solide performance en 2026. »

