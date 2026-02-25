Resultados del Grupo Adecco del cuarto trimestre y del año completo de 2025

Fuertes ganancias de participación y sólido crecimiento; el apalancamiento operativo y el flujo de caja impulsan el desapalancamiento

Información destacada del cuarto trimestre:

Mayores ganancias de cuota de mercado: Grupo +395 pb y Adecco +240 pb

Los ingresos del grupo siguieron mejorando secuencialmente, alcanzando un +3,9 % interanual, el trimestre más sólido del año.

Por unidad de negocio global (GBU), los ingresos de Adecco aumentaron un 4,9 % interanual; liderados por América +21 % interanual, Asia-Pacífico +7 % interanual; Akkodis -1 % interanual; LHH +2 % interanual.

Margen bruto sólido del 19,1 %, estable interanualmente en términos orgánicos, lo que refleja la combinación de soluciones y clientes, y la solidez de los precios.

Margen EBITA del 3,8 %, excluyendo extraordinarios, +60 pb interanual, lo que refleja un sólido apalancamiento operativo, con una productividad del 11 % interanual y un sólido progreso en la recuperación de Akkodis Alemania. Tasa de caída >80 %

Beneficio operativo: 186 millones de euros, +34 % interanual; Beneficio neto: 88 millones de euros, +31 % interanual.

BPA básico: 0,52 euros; BPA ajustado: 0,76 euros.

Información destacada del año completo:

Fuerte aumento de cuota de mercado, Grupo +245 puntos básicos

Ingresos +1,3 % interanual. Por GBU: Adecco +2,5 % interanual; Akkodis -4 % interanual; LHH sin cambios interanuales

Margen bruto sólido del 19,2 %, -20 puntos básicos interanuales, lo que refleja los efectos del mix y la fijación de precios firme

Margen EBITA del 3,0 %, excluyendo extraordinarios, en línea con el compromiso de la dirección

Beneficio operativo: 572 millones de euros, +8 % interanual; Beneficio neto: 295 millones de euros, +2 % interanual

BPA básico: 1,76 euros; BPA ajustado: 2,37 euros

Fuerte generación de caja: flujo de caja operativo +613 millones de euros; flujo de caja libre +483 millones de euros; ratio de conversión del 102 %

Mejora de la estructura financiera: ratio deuda neta/EBITDA a 25 años: 2,4x, -0,2x interanual y -0,6x intertrimestral; deuda neta: 186 millones de euros menos interanual Objetivo de ratio deuda neta/EBITDA ≤ 1,5x para finales de 2027

DPS propuesto de 1,00 CHF, dividendo en efectivo con opción a recibirlo en acciones

Denis Machuel, consejero delegado del Grupo Adecco, comentó:

"Tuvimos un cierre de año sólido con un impulso positivo continuo y un tercer trimestre consecutivo de crecimiento, logrando un margen del 3,8 % en el cuarto trimestre. La rigurosa ejecución hasta 2025 generó 245 puntos básicos de ganancia de cuota de mercado, un sólido apalancamiento operativo y un flujo de caja sólido, lo que impulsó una mejora en el apalancamiento.

"Adecco creció un 4,9 % en el cuarto trimestre, ganando cuota de mercado de forma constante en todas las regiones. Akkodis experimentó una mejora secuencial adicional, incluyendo un firme avance en su recuperación en Alemania. LHH mantuvo un sólido liderazgo en la transición profesional, impulsó significativamente el crecimiento de Ezra y logró un crecimiento altamente rentable.

"El Grupo Adecco está sólidamente posicionado para ayudar a nuestros más de 100.000 clientes a gestionar y capacitar a sus equipos de trabajo con agilidad, priorizando a las personas. Seguiremos siendo pioneros y ampliando la IA centrada en el ser humano en nuestras ofertas de talento y tecnología. Espero seguir consolidando este sólido desempeño en 2026".

Para más información, contacte con:

Relaciones para inversores

[email protected]

+41 (0)44 878 88 88

Oficina de prensa

[email protected]

+41 (0) 79 876 09 21

