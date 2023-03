Le module G12-132 de Huasun Himalaya établit un nouveau record de puissance de 723 W

XUANCHENG, Chine, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Récemment certifiés par TÜV SÜD, un organisme de test faisant autorité dans le monde, les modules HJT à haut rendement de la série G12-132 de Huasun Himalaya ont établi un nouveau record de puissance de 723,97 W, avec une efficacité de conversion maximale de 23,30 %. Il s'agit d'une nouvelle avancée significative après que la puissance des modules Himalaya a atteint 715 W en janvier de cette année.

Les modules HJT de la série G12-132 d'Himalaya sont composés de cellules solaires HJT de 210 mm qui adoptent la technologie microcristalline unilatérale combinée à la conception SMBB, ce qui permet d'améliorer constamment l'efficacité des cellules. Pendant la production du module, les modules de la série G12-132 d'Himalaya sont encapsulés avec du PIB et intégrés avec un film de conversion de la lumière, qui peut maximiser la résistance à l'eau et l'étanchéité des modules, mais aussi réduire les dommages causés aux cellules par les rayons ultraviolets et améliorer leur absorption, de sorte que les modules peuvent réaliser des performances plus efficaces et plus stables.

Selon les calculs, la production annuelle d'électricité des modules G12-132 d'Himalaya est d'au moins 6 % à 8 % supérieure à celle des autres types de modules de grande taille, ce qui peut réduire efficacement le coût actualisé de l'énergie (LCOE) et générer des retours sur investissement plus élevés*.

Le module G12-132 d'Himalaya est un produit phare lancé par Huasun au milieu de l'année 2022, spécialement conçu pour les centrales électriques. Jusqu'à présent, ces modules ont été livrés et installés dans différents pays et régions du monde, notamment dans le cadre d'un projet agrivoltaïque de 50 MW dans la province de Shandong, qui est de loin la plus grande centrale électrique HJT de Chine.

De 710 W en juin 2022, à 715 W en janvier 2023, et à 723,97 W aujourd'hui, Huasun continue d'établir de nouveaux records de puissance avec les modules qu'elle crée elle-même. À l'avenir, Huasun vise à devenir « l'Himalaya » de l'industrie solaire en s'appuyant sur ses produits HJT à haut rendement et à faible LCOE pour mener l'innovation industrielle et accélérer la transformation de la structure énergétique.

*Modalités de calcul : installé dans la province de Hainan en Chine et comparé aux modules PERC.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2036048/image_5027067_27806625.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2036049/image_5027067_27807250.jpg

SOURCE Huasun Energy