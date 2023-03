723W - o módulo G12-132 da Huasun Himalaya estabelece um novo recorde em potência de módulos

XUANCHENG, China, 21 de Março de 2023 /PRNewswire/ --Recentemente certificado pela TÜV SÜD, uma instituição de testes de reputação mundial, os módulos HJT de alta eficiência da série Huasun Himalaya G12-132 registraram um novo recorde de modulo de potência de 723.97 W, com uma eficiência máxima de conversão de 23.30%. É outro avanço significativo após a potência do módulo Himalaya chegar à 715 W em Janeiro neste ano.

Os módulos HJT da série Himalaya G12-132 são feitos de células solares HJT de 210 mm que adotam uma tecnologia microcristalina de lado único, combinando com o design SMBB, que continua melhorando a eficiência celular. Durante a produção do módulo, os módulos da série Himalaya G12-132 são encapsulados com PIB e integrados com película de conversão de luz, o que pode maximizar a resistência à água e a tensão do ar dos módulos, bem como reduzir os danos às células causadas pela radiação ultravioleta e melhorar sua absorção, para que os módulos possam realizar um desempenho mais eficiente e estável.

Conforme calculado, a potência anual da geração dos módulos Himalaya G12-132 é ao menos 6% a 8% maior do que outros tipos de módulos de grande porte, o que pode reduzir efetivamente o LCOE e trazer retornos de investimento mais altos*.

O módulo Himalaya G12-132 foi um sucesso lançado pela Huasun no meio de 2022, especialmente projetado para usinas de energia. Até o momento, esses módulos foram entregues e instalados em diferentes países e regiões em todo o mundo, incluindo um projeto agrovoltaico de 50MW na província de Shandong, que é, de longe, a maior usina de energia HJT da China.

De 710W em junho de 2022, a 715 W em Janeiro de 2023 para 723.97W atualmente, o Huasun continua estabelecendo novos recordes de saída de energia do módulo criado por ele. No futuro, a Huasun tem como objetivo se tornar o "Himalaia" da indústria solar, contando com seus produtos HJT de alta eficiência com um LCOE mais baixo, para liderar a inovação industrial e acelerar a transformação das estruturas energéticas.

* Termos dos cálculo: Instalado na província de Hainan na China e em comparação com os módulos PERC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2036048/image_5027067_27806625.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2036049/image_5027067_27807250.jpg

FONTE Huasun Energy

