Le NAG nomme Jem Davies au poste de président de son conseil d'administration

DALLAS, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion du SC22, le plus grand événement de supercalculateurs au monde, le Numerical Algorithms Group (NAG) a annoncé la nomination de Jem Davies au poste de président de son conseil d'administration. M. Davies, spécialiste des technologies, aidera le NAG à mettre en œuvre sa stratégie de transformation, à se concentrer sur l'innovation en matière de produits et de services et à rechercher de nouvelles positions sur le marché. Jem Davies remplace le président actuel, Stephen Todd, qui quitte ses fonctions après neuf ans.

Jem Davies

Chef d'entreprise et technologue hautement qualifié, Jem Davies apporte son expérience de l'apprentissage automatique, des données et de la technologie des processeurs, des CPU aux processeurs spécifiques à un domaine, renforçant ainsi la portée de l'entreprise sur les marchés stratégiques. Il a occupé des postes de direction au sein du géant technologique Arm, notamment en tant que vice-président, associé et directeur général de divisions, dont le groupe d'apprentissage automatique. Il a joué un rôle essentiel dans l'obtention de plusieurs acquisitions, ce qui a permis de créer de nouvelles entreprises au sein d'Arm. M. Davies possède une vaste expérience dans des rôles de directeur non exécutif au sein d'une variété d'entreprises à but lucratif, à but non lucratif et d'organismes de normalisation industrielle.

« L'expérience impressionnante de Jem dans le secteur des processeurs est un ajout bienvenu chez le NAG, a déclaré Adrian Tate, PDG du NAG. Alors que nous continuons à diversifier et à développer les activités du NAG, nous nous appuierons sur l'expérience de Jem en matière de création, de croissance et de financement de plusieurs entreprises. Nous sommes ravis que le prochain président du NAG soit un chef d'entreprise de cette envergure. »

« Je suis fier d'avoir été choisi pour présider cette société prestigieuse qui joue un rôle si important dans l'informatique, a déclaré M. Davies. En m'appuyant sur la solide réputation de confiance et de qualité de NAG, je suis impatient d'aider ce leader mondial à accéder à de nouveaux marchés à un moment transformateur. »

À propos du NAG

Le NAG fournit des logiciels numériques et des services techniques de pointe aux secteurs de la banque et de la finance, de l'énergie, de l'ingénierie et des études de marché, ainsi qu'aux institutions universitaires et gouvernementales. Connu dans le monde entier pour sa bibliothèque numérique NAG® Library, la collection d'algorithmes numériques la plus rigoureuse et la plus robuste disponible, le NAG propose également des produits de différenciation automatique, de machine learning et d'optimisation mathématique, ainsi que des services de conseil technique experts dans le domaine du HPC et du Cloud HPC, du portage et de l'optimisation de code, et dans d'autres domaines du calcul numérique. Fondé il y a plus de 50 ans comme projet collaboratif inter-universités, le NAG a son siège social à Oxford, au Royaume-Uni, et possède des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site nag.com/aboutus .

